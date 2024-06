Un dissabte ben carregat

A quest dissabte ve ben ple de propostes musicals. Per començar, podem anar, com cada setmana, a l’església d’Alaró (11.30h), a l’orgue de la qual Miquel Bennàssar, qui per cert ahir fou guardonat pel Rotary Club de Mallorca, oferirà un recital amb obres d’Antonio Correa, Luigi Boccherini, Bach i una Improvisació sobre Frére Jacques.

Seguint amb música per a orgue, a les 12 hores, Francesca Suau oferirà un nou concert de la desena temporada del Plenum Organis Festival a l’església de Santanyí.

De cara l’horabaixa i a l’església de la Concepció de Palma (19h), concert del cor de l’escola de música Santa Mònica i Ars Musicae. Junts interpretaran un Credo de Vivaldi i Domunus Ragnavit de Mondonville.

A la mateixa hora i a la Seu de Mallorca, una Eucaristia acompanyada del cant polifònic de la Capella de la Catedral, dirigida per Joan Company, la qual interpretarà una Missa de Cristóbal de Morales.

També a les 19 hores, el Pati de Can Corró de Sa Pobla (19h) serà l’escenari en el qual actuarà el guitarrista Jovan Milosevski.

A Manacor, a l’església de Crist Rei, Ars Antiqua i el trompista José Fortea presenten el concert titulat Barroc en harmonia, amb obres de Cererols, Monteverdi, Vivaldi, Purcell i altres compositors. Eulàlia Salbanyà dirigirà la sessió.

Per altra banda, demà diumenge, el claustre de Sant Francesc de Palma acollirà un concert de la Coral Spiritual Mallorca. La cita a les 20.30h.

Suscríbete para seguir leyendo