Miki Serra: "Cuando no compongo canciones mis niveles de felicidad empiezan a caer y entro en un estado de depresión"

“Salí a comerme el mundo con curiosidad y decisión”. ¿Qué espera de este su tercer disco como Miki Serra?

El disco ha superado las expectativas que tenía antes de grabarlo, no puedo pedir más. Los que hemos colaborado en el disco, tanto músicos como ingenieros de sonido hemos hecho un trabajo fantástico. Ahora espero que la gente lo escuche mucho y que le guste mucho. Siempre está bien un poco de reconocimiento por el trabajo realizado para continuar trabajando con alegría.

Que su nuevo disco arranque con un piano ya es una señal de que estamos ante un trabajo con muchas novedades respecto a su música. ¿Por qué ha decidido desprenderse de la distorsión, una de sus señas de identidad durante años?

Yo empecé a hacer música en la década de los 90 y en la movida alternativa. Lo normal en esa época era usar guitarras distorsionadas y cantar en inglés, y así es como empecé. Yo siempre me he sentido un compositor que no seguía las modas, pero tengo que reconocer que me costó mucho dejar de componer en inglés y dejar las guitarras distorsionadas. No quiero que el hecho de haber empezado en los 90 me condicione tanto. Ahora simplemente uso el sonido que considero que es el adecuado para cada canción y disfruto de utilizar más variedad de sonidos. De todas formas sigo utilizando guitarras distorsionadas cuando una canción lo pide.

¿Con qué estilos ha decidido probarse en ‘Manual de supervivencia?

Manual de supervivencia es un álbum muy variado, tanto por los estilos como por la temática de las letras. El disco empieza con una canción al piano “Vuelvo a casa”, tipo crooner, como Frank Sinatra pero con bases más modernas. La siguiente canción es el single “Eso que haces” que es una canción rock alternativo con un estribillo de baile. También hay mezclas de música de cabaret con pop, música tradicional mexicana con rock, canciones de pop-rock indie y baladas.

¿Se considera un superviviente dentro del pop-rock alternativo?

Considero que no puedo dejar de hacer música, que no tengo otra opción. Cuando no compongo canciones mis niveles de felicidad empiezan a caer y entro en un estado de depresión. Esa es una señal de alarma que me dice que tengo que coger de nuevo la guitarra y empezar a componer. Tengo que reconocer que he tenido mucha suerte de tener la música en mi vida.

¿Cómo ha logrado mantenerse a flote en la música desde la irrupción de ‘In the water’, el primer éxito de Sexy Sadie?

Pues teniendo claro lo que me gusta la música y lo que me da la música. Puedo dedicar mucho tiempo a la música aun sabiendo que no me compensará económicamente. Simplemente no puedo evitar seguir porque dejar la música no es una opción. Es una necesidad.

Miki Serra, en una imagen promocional / .

“Dejé las adicciones que tanto tiempo me hicieron perder”. ¿Qué recuerdos guarda de ese infierno?

Pues como digo en la canción “Vuelvo a casa”, creo que las adicciones son una pérdida de tiempo. En los 90, cuando tenía 20 años, se decía que las drogas de diseño te hacían crecer como músico y que te abrían la mente. Supongo que en los 60 habría algo de eso, pero no creo que ayudaran a nadie de mi generación sino todo lo contrario.

“Viva el mundo virtual”, entona en ‘Arenas blancas’. ¿Le seducen las grandes tendencias del futuro, como la inteligencia artificial o el metaverso?

Me seduce la capacidad de entretener y de vivir cosas nuevas en el mundo virtual. De todas formas, en la canción “Arenas blancas” no todo es tan bonito. Hay una frase al principio de la canción que dice “todos los necios amamos la luz del sol”, que significa que lo fácil es desconectar del mundo real escapando al virtual, donde todo es muy bonito y puedes controlarlo todo. Eso está bien a veces, pero no soluciona los problemas que puedas tener.

Cerrando los ojos algunas de sus canciones logran transportarme a otros lugares. ¿Le sucede lo mismo?

Sí, claro. Algunas de las canciones del disco son muy descriptivas y visuales y puedes vivirlas como si fueran una película o una experiencia física. Otras canciones no son así y simplemente describen sentimientos. Pero al final los sentimientos son universales y cada uno los puede interpretar según las experiencias que ha vivido.

“Sencillo, eficaz y con fuerza”, ¿Tres conceptos que sirven para referirse a su actual propuesta sonora?

De hecho son tres de los conceptos que desde siempre han acompañado mi música. Es como en el fútbol, no hay nada más difícil que hacer que parezca fácil. Mis canciones no son muy complejas, pero al mismo tiempo no tienen nada de superficial, lo que hace que sean originales.

¿Cuál será el primer concierto de presentación de este álbum y qué están preparando para la ocasión?

Montar las presentaciones requiere mucho trabajo y mucho tiempo, y ahora mismo no me da el tiempo para hacer conciertos con la calidad que pide este disco. No vivo de la música y mi tiempo es limitado. Además, tengo muchas canciones que están esperando a que las grabe. Prefiero dedicarme a componer y grabar marcando mis propios ritmos. Así que, por ahora, los conciertos tendrán que esperar.