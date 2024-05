Malú: «El escenario es mi mejor terapeuta»

La puesta en escena de la gira «hace difícil mantenerse sentado en la butaca», anuncia. ¿Es a lo Taylor Swift?

Me hubiese encantado ver su espectáculo pero no he podido. Traemos un proyecto diferente y me gusta que sea dinámico, con los nueve músicos que siempre me acompañan en el escenario, ya que cada una de sus notas me aportan una gran riqueza. Esta gira tiene un formato más reducido, íntimo, en teatros y auditorios, donde se puede masticar la música, estar mucho más cerca de tu público y cantarle mirándole un poco más a los ojos. Está siendo el espectáculo con el que más estoy disfrutando y creo que los asistentes también porque es un recorrido por mis 25 años de profesión y las canciones han ido creciendo musicalmente.

En estos 25 años de carrera la han comparado con Mariah Carey y otras divas del pop. ¿Se siente maestra o queda algo de aprendiz?

Siempre he pensado que tienes que ser aprendiz hasta el día en que te mueres porque lo contrario, que no te quede nada por aprender, es un aburrimiento. Seguiré siendo aprendiz muchísimos años más, aunque supongo que para algunas generaciones nuevas empezaré a parecerles un poco maestra.

Dice que después de tres años alejada de los escenarios el cuerpo le pedía «salir, disfrutar». ¿Qué es lo que más echaba de menos?

Me he criado y he vivido mi vida encima de un escenario, por lo que cuando mi cuerpo necesitó parar, no fui consciente de ello por el ritmo que llevaba, aunque ya no estaba bien. Una lesión me paró de forma obligada y ahí me di cuenta de que tenía que resetearme. Todo este tiempo he estado conmigo misma y con los míos. Me ha servido para valorar lo que quiero y recuperar energía. Tengo claro que estar aquí es lo que más me gusta del mundo. Echaba de menos el escenario, que al final es mi mejor terapeuta. Es el lugar donde me puedo expresar, cantar y contar quién soy, cómo soy, mis cosas, el único sitio en el que realmente lo sé hacer. Por eso me gusta tanto este regreso.

¿El proceso de composición ha cambiado a lo largo de su carrera?

Sí. Al principio era muchísimo más tímida a la hora de ponerme delante de un papel y componer. Era una de las cosas que más miedo me daba, aunque desde hace unos 10 o 15 años me involucro mucho más y me apetece que las letras de las canciones sean historias mías.

¿Como en Ausente, la inédita de la gira de aniversario?

Parece que ahora está de moda, pero yo llevo 25 años con canciones que cuentan historias reales, bien sean de dolor, de superación o de algo que te ha pasado.

¿Ahora está componiendo?

Estoy haciendo de todo. Además de la gira de verano, cuyo final será muy especial, estoy trabajando en la producción y arreglos de nuevas canciones que he compuesto.

¿Dice A todo sí?

Yo digo a todo sí y luego, si veo que no, pues digo: «Mira, que no».

El disco recopilatorio que lleva este título es de duetos. ¿Qué otros artistas sigue de estilos musicales alejados del suyo?

Desde pequeña escucho de todo. Vengo de una familia de músicos y en mi casa escuchar música era el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Puedo estar con AC/DC o Iron Maiden y de repente pasarme a Remedios Amaya y después saltar a Residente. De la música actual lo mismo, escucho de todo, no tengo complejos en ese sentido.

¿Qué influencia tuvo de su tío, el gran maestro Paco de Lucía, tan vinculado a Mallorca?

Él siempre ha sido un referente para la familia y estará siempre presente. Todos somos músicos y tanto mi tío como mi padre y mi madre nos han inculcado el mayor respeto al escenario y al público.

Cuando publicó Aprendiz, se lo regaló al profesor de música que le dijo que no tenía voz para el coro. Qué oído y qué anécdota.

Sigo teniendo relación con él y siempre me reprocha: «En la vida he dicho a un niño que no puede cantar». Y respondo: «Pues a mí me lo dijiste y se me quedó grabado». Él argumenta que en realidad no es que yo no tuviese voz, sino que era característica y lo que buscaba eran voces un poco más blancas para formar parte del coro.

¿Qué diría a quienes empiezan ahora en el mundo de la música?

Que si realmente es su sueño, que lo persigan y sobre todo que trabajen mucho para lograrlo, que no se rindan a la primera porque la industria es muy dura y agridulce.

Tiene decenas de millones de escuchas en Spotify, plataforma inexistente en sus inicios. ¿Cómo vive el cambio en la industria?

Empecé cuando existía el casete y desde entonces ha vivido un gran cambio, tanto a nivel musical como de formato, y cada nuevo soporte auguraba una crisis, un desastre. Pero no lo es, simplemente es una evolución en el acceso a la música. Me parece genial poder escuchar una canción cuando te apetezca. El contra que veo para los creadores es que nos piden nuevos temas a una velocidad excesiva.