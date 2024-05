Tomeu Penya: «Si no nos cuidamos los mallorquines nadie lo hará por nosotros»

¿Quién es la persona que ocupa la portada?

Un hermano mío. ¡Qué puñetas, soy yo! (risas). Tenía 19 años. La foto se hizo en Cala Rajada, con el grupo Harlem: Joan Bibiloni, Pep Portell, Jimmy Amengual, Rafel Aguiló y yo.

¿Por qué la ha escogido para este disco?

Porque va con el título, Sa vida són dos dies. Esta foto es una vida y esta [gira el disco y enseña un retrato suyo más reciente] es la otra. Hace 45 años que empecé como cantautor y parece que han pasado solo dos días.

Portada del disco 'Sa vida són dos dies' de Tomeu Penya / DM

¿Recomienda vivir como si no hubiera un mañana?

Sí, yo he vivido siempre, desde los 15 años, cuando empecé a ser profesional, a tope, cada día como si fuera el último. Como no sabemos qué pasará mañana por si acaso haré hoy todo lo que pueda. El ayer no existe, y el mañana tampoco, solo existe este momento. Quién sabe si todo hará un tro y nos iremos todos a ca na puta.

Desde la primera escucha de este nuevo trabajo lo he tenido claro: usted cada vez canta mejor.

Sí. Yo mismo estoy un poco… no sé si decir asustado pero sí admirado de que la voz me vaya para adelante en lugar de para atrás. Con otros discos me tuve que esforzar en según qué canciones y tonos, y ahora no, estoy tranquilo.

Quizá cante mejor que nunca porque ha recuperado la felicidad.

Porque vivo solo. Vivir solo ayuda mucho.

He perdido la cuenta del número de veces que aparece la palabra «amor» en sus nuevas canciones.

Es que la vida sin amor es inconcebible. Sin amor todo sería demasiado seco.

¿Cómo le ha tratado el amor a lo largo de su vida?

Bueno… (ríe), el amor me ha tratado bien. El amor hay que vivirlo, y en mi caso hay que cambiarlo, porque si no lo cambias llega a ser aburrido. Las heridas del amor duran poco. Me gustaría ir encontrando nuevos amores hasta que las mariposas del estómago se vayan.

Tomeu Penya, en la tienda Xocolat de Palma / DM

¿Qué necesita para ser feliz?

Seguir igual que hasta ahora, que cuando me inviten a colegios los niños sigan agarrándose a mí, me den besos y todos me conozcan. Algunos me tocan y me preguntan si soy de verdad.

¿Con qué hit se queda de estas doce nuevas composiciones? A mí me encanta Foravilera.

Seguramente tenga posibilidades pero si tengo que elegir una, aunque las quiero a todas por igual, me quedo con No en trobaràs d’altre. Es la que me pone más la piel de gallina.

No en trobaràs d’altre igual es lo que dicen muchos de usted.

Esta canción está dedicada a alguien que sé que nunca va a encontrar a otro que la quiso como yo. Es sencillamente una canción sobre aquellos momentos que uno vive cuando el corazón le sale por la boca.

¿Con qué estilos ha decidido jugar en esta ocasión?

Con todos. A lo largo de mi carrera he pasado por todos los estilos, por casi todos los países de Europa, y de todos los sitios he aprendido algo. He bebido del country, del rock’n’roll, de la música de baile de hoteles… En el disco hay de todo, hasta una jota mallorquina dedicada a Campos.

¿Los ritmos modernos le interesan?

Todos, hasta el reguetón, que también tiene su mérito. Habrá quien diga que estoy sonado porque me gusta el reguetón, pero me da igual. A mí me gusta todo lo que sea música bien hecha.

Tomeu Penya siempre se ha rodeado de buenos escuderos.

Simó Pocoví es el escudero que siempre me ha acompañado. También adoro a Antoni Noguera, Juanjo Tur, Tolo Servera, Joan Bibiloni… Son gente que siempre ha estado conmigo, y además son amigos.

Sus letras evocan un campo, el mallorquín, que se nos escapa, y una terra que se nos niega.

Tengo la suerte de vivir en el campo, y de ser de un pueblo pequeño, Vilafranca, donde aun se puede vivir tranquilamente y donde aun hay mucho campo. Allí se puede aparcar, no como en Palma. Vilafranca, y otros pueblos del centro de la isla, aun conservan la Mallorca que yo conocí de joven. Yo también he vivido del turismo, mis primeros quince años, pero era otra cosa, no era esta masificación que hay ahora.

¿Cómo podemos corregir este problema?

Si no lo saben los que se dedican a eso, cómo voy a saberlo yo. Yo solo pido poder aparcar en mi casa.

¿Alguna vez ha pensado en subirse a un árbol, como su amigo menorquín, y olvidarse de todo?

A mi edad subirme a un árbol es algo pesado.

Presum de ser mallorquina, canta en la canción que abre el disco. Y yo me pregunto: ¿dónde están los mallorquines?

Poco a poco parece que van desapareciendo pero aun hay mallorquines en la isla. Si no nos cuidamos los mallorquines nadie lo hará por nosotros.

Sa vida són dos dies es un álbum para sentir, recordar, llorar, sonreír… ¿también para bailar?

Todos mis discos están pensados para todo lo que has dicho y especialmente para bailar.

Con Garbejadors se me van los pies.

Yo soy de un tiempo en que nos gustaba bailar pegados, bailar rock’n’roll, cha cha cha, cualquier cosa…

¿Por qué lo siguen llamando verbena?

También soy un cantautor verbenero, de toda la vida, y en mi caso veo que la gente escucha, que canta mis canciones, y alguno que pega saltitos o se le cae una lagrimita. Si esto no es verbena no sé cómo hay que llamarlo. No se le puede llamar ni concierto ni recital. Es algo especial que le ocurre a Tomeu. Mi intención es que el público viva todas las emociones posibles, salvo la tristeza, porque yo no hago canciones tristes, en todo caso sensibles.

Su otra pasión es ver jugar a Rafa Nadal. ¿Ya le ha compuesto un homenaje en forma de canción?

Aun no pero eso no quiere decir que un día me ponga a ello, puede ser. Se merece diez canciones, mil discos. Soy un gran admirador suyo, como el 99,99 por ciento de los habitantes del mundo. Si se retira dejaré de ver el tenis por la tele. Por cierto, su abuelo fue mi maestro de saxofón.