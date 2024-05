Victoria Luengo: «Quiero que la gente salga del teatro sintiendo lo que es una agresión sexual»

El director Juan Carlos Fisher con el que nunca había trabajado, le hizo llegar Prima Facie, este aclamado y arriesgado texto de la australiana Suzie Miller que ofrece en el Poliorama hasta el 22 de junio. ¿Qué le impulsó a interpretarlo?

Cuando un texto me provoca una gran impresión lo sé porque pasado el tiempo recuerdo la posición en la que estaba mientras lo leía. Prima Facie me impactó muchísimo. Empecé a leerlo en voz baja. Lo acabé en voz alta y llorando. Supe inmediatamente que tenía que hacerlo.

¿Qué la atrapó más, el tema de la obra o estar sola en escena?

El desafío de enfrentarme a un monólogo largo con un espinoso tema. Al principio tenía mucho miedo, pero tenía claro que quería decir estas palabras. Interpreto a una abogada que defiende a hombres acusados de violación a quien se le trastoca la vida tras un inesperado incidente con alguien de su bufete que le llevará a replantearse la actuación de la justicia en los casos de agresión sexual.

¿Cuántas representaciones ha hecho?

En Madrid he hecho dos temporadas de tres semanas. Debo llevar una setentena de representaciones.

¿Cómo se siente ahora cuando interpreta la obra?

Las palabras me hacen sentir igual que el primer día pero ahora la función se me ha colocado en un sitio más calmado. Cuando empecé lo pasaba fatal. He pasado más miedo que nunca.

Cuente, cuente.

Hacer esta obra es como estar en una montaña rusa. Cuando estás en la cola de esa atracción te preguntas ¿por qué estoy aquí? Tienes miedo. Eso me ocurre a mí con este monólogo. Pero una vez empiezo me provoca subidas y bajadas, picos de adrenalina, momentos de mucho miedo y otros de euforia.

¿Cómo ha evolucionado la obra desde el estreno?

Ya no me da tanto miedo decir estas palabras porque me he demostrado a mí misma que soy capaz de hacerlo. Juro que los días antes de estrenar tuve mis dudas porque mi cuerpo reaccionaba de verdad a las cosas de la función. Tuve taquicardias en el escenario y ganas de vomitar. De hecho, pedí tener un cubo cerca por si pasaba.

Menudo viaje.

¡Es que mi cuerpo no sabe que soy actriz! Al final, cada día pasas por una violación, por todo el miedo y ansiedad que genera. Y eso se quedaba en algún lado de mi cuerpo.

¿Recomienda más la obra a los hombres o a las mujeres?

A toda la sociedad. Pocas veces había notado que pasa alguna cosa en la platea durante la función. Siento que lo importante no es tanto lo que yo hago sino lo que genera en la sala la historia que explico y la comunión que se crea entre las espectadoras. Pero también la reacción de los hombres, un reflejo de nuestro mundo. Algunos vienen muy abiertos y lloran mucho, otros se enfadan y se van a mitad de la función. Y algunos han venido a verme al acabar y me han dicho que gracias a la obra han entendido que quizás habían agredido sexualmente a una mujer y no lo sabían. Pasan cosas fuertes.

¿Y las mujeres cómo reaccionan?

Algunas me han dicho que gracias a la función se han perdonado no haber denunciado una violación cuando eran jóvenes. Otras, que gracias a la función se han atrevido a explicar a sus familias que habían sido agredidas sexualmente. Recibo muchas cartas, mensajes de Instagram y por redes sobre todo de gente explicándome sus historias de agresión.

Se la ve satisfecha con el resultado.

Para mí lo más importante era preguntarme a mí misma: ¿qué pasa con un cuerpo que es agredido sexualmente? El debate filosófico, político y racional ya lo tenemos hecho. No digo que esté solucionado pero todos ya entendemos qué es una violación. Lo que ocurre es que esta obra habla de una agresión que hace 10 años no se consideraba como tal. Hay una línea muy fina que enriquece el debate que plantea la autora.

¿Cómo quiere que salga la gente?

No quiero que la gente salga pensando en las agresiones sexuales sino sintiendo lo que es una agresión sexual. Esa ha sido mi obsesión durante el proceso de ensayos porque el teatro tiene un poder que no tienen otras formas de arte: el público no puede ser impermeable a lo que ocurre delante de ellos de verdad. Las emociones reales te calan. Mucha gente me dice uff, esta obra me ha dejado mal. Mostramos algo muy físico como lo que les ocurre a las víctimas de una agresión sexual.

¿Cómo compagina el teatro con sus compromisos en el cine y la tele?

La serie Reina Roja la rodé antes de meterme en esta obra. No me veo compaginando esta función con un rodaje porque este monólogo es muy intenso. Hice una pequeña gira con Prima Facie y después paré para rodar la película Verano en diciembre de una directora novel, Carolina África. Es un filme que retrata una familia de mujeres que hago con actrices como Bárbara Leni, Carmen Machi e Irene Escolar, entre otras. Después retomé el monólogo para hacer la segunda temporada en Madrid y desde enero estoy de gira con él.

Atraviesa un buen momento y puede elegir entre muchos más proyectos.

Pero en mi profesión el trabajo, el compromiso y el talento no te asegura la continuidad. Hay épocas en las que no he podido decir ‘no’, aceptaba cualquier proyecto. Ahora tengo la suerte de poder escoger e intento hacerlo lo mejor que sé equilibrando la balanza entre teatro, cine de autor y series populares.