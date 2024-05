Rodrigo Cuevas, músico: «La recuperación del folclore es un ejercicio de memoria histórica»

No le llamen «transformista rural» ni el «Freddie Mercury asturiano», a Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985), Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2023, le gusta el término «agitador cultural». Siempre imaginativo, conmovedor y divertido, el polifacético artista ovetense, un artista total, es uno de los grandes atractivos del Mallorca Live, festival en el que actuará en su última jornada, la del 15 de junio, a las 21.15 horas, entre Niños Luchando y Belle&Sebastian.

«No quiero perderme la actuación de The Blaze», confiesa Cuevas, un admirador de este dúo musical francés formado por Guillaume y Jonathan Alric, en especial de su propuesta «electrónica», que estará en el recinto del antiguo Aquapark de Calvià el mismo día que él y en el mismo escenario, el Innside, a partir de las 01.15 horas.

De su actuación, Rodrigo Cuevas, artista que se revela y se rebela con cada proyecto, prefiere no adelantar muchos detalles aunque sí afirma que el público podrá desatarse y entregarse al baile. «No sé si lo considero una terapia, pero el baile nos libera y cada vez bailamos mejor, aunque también es cierto que cada vez bailamos menos, por vergüenza». También advierte que habrá «sorpresas», quién sabe si relacionadas con el foclore propio de Mallorca, y que su show tendrá, como siempre, «mucho de verbena popular».

«Me interesa la música popular mallorquina, el ball de bot, las tonades de feina, un instrumento como la ximbomba... Y también la masificación turística que padece la isla», asegura, un mal que «también lo conocemos en el norte de España», apunta.

«Entiendo la recuperación del folclore como un ejercicio de memoria histórica», añade Cuevas, quien defiende (en su web) que «la belleza que esconde la cultura de un pueblo está en su folclore. La tradición es una vía de expresión común a todos los seres humanos. El folclore es un ser vivo que se extiende por toda la faz de la tierra, como un micelio, no entiende de barreras físicas ni políticas».

A buen seguro que las canciones de Manual de romería, su último álbum hasta la fecha (se publicó el pasado 22 de septiembre), el más popular de su discografía, en el que entran títulos como Allá arribita, Ronda de los carros, Casares o Dime, ramo verde, tendrán un protagonismo especial. Un álbum que «absorbe y difunde, construye y renombra, un mapa que cartografía en diez canciones y cuatro grabaciones de campo a modo de interludios, los sentimientos, las vivencias, los anhelos y desvelos» de un asturiano hasta la médula y universal «hasta que el mundo se nos apague».

«Yo no le llamaría monstruo a Netanhayu, tampoco a esos nazis que como me dices han atacado a un grupo de acampados en la UIB en apoyo al pueblo gazatí. Son personas», subraya Cuevas, una persona que ha sido víctima del odio de las redes y del sectarismo de la extrema derecha.

Una imagen «festivalera y alegre»

El vestuario también será protagonista en su actuación en el Mallorca Live, como en todos sus conciertos. Desde hace años el cantante asturiano ha confiado en el avilesino Constantino Menéndez su atuendo, con el que busca una imagen «festivalera y alegre», con «guiños a la tradición» y las tendencias más actuales de la moda. En su última gira, Menéndez apostó por un vestuario que fusionaba la escena setentera, rockera y glam con los guiños a la indumentaria tradicional asturiana.

En los últimos tiempos Rodrigo Cuevas ha visitado Mallorca en distintas ocasiones. La última fue en febrero de 2022, en Es Gremi, cuando afirmó, a este diario, que «el folclore es autogestión de la diversión y de la transmisión de conocimiento».

«A través del folclore me gusta reivindicar todas estas historias de humanismo, de conciencia colectiva, enseñar ese mundo que era menos individualista que el actual y que creo que tiene muchas claves para solucionar problemas actuales. Está claro que compartir entre generaciones mayores y jóvenes es básico, hay mucha parte de la educación que se está quedando por el camino. Necesitamos estar en comunidades variadas, heterogéneas, no pueden ser cada vez más compartimentadas porque entonces no desarrollamos la empatía, ni el conocimiento humanístico».