Aquest matí, ja tard, he sortit a fer unes passes pel jardí. Tinc costum de fer-ho de manera freqüent, quasi tots els dies. Els diaris van plens de notícies que, mentre faig el passeig, intent oblidar. M’agrada observar les plantes, en aquest temps plenes d’ulls verds, els rosers florits, el perfum d’un gessamí que esclata de flors, els colors de les frasèdies, el racó dels pensaments liles, i grocs, i blancs, l’esplendor vermella de les buguenvíl·lies, les margarides, sempre disposades a aclarir-te els dictats de l’amor.

Enguany ha plogut durant els primers mesos de primavera i això ha fet que la terra sigui generosa, que els arbres hagin tret rebrolls i brillin els arbusts de la bardissa. Mentre dura el passeig puc deixar-me endur per les històries que el cap s’afigura, per les vides imaginàries que m’he atrevit a viure i les ficcions que he pogut empescar-me. En el jardí, a l’hora del passeig, retornen els fantasmes i s’alcen els espectres d’aquells homes i dones que només existiren en la imaginació. La literatura és una força de la naturalesa humana que ens permet caminar per paisatges imaginaris i retrobar les vides humanes que potser són una mentida, però que retornen a la realitat cada vegada que el cor en disposa la representació.

Avui, mentre caminava pel jardí, he observat que damunt la cresta d’una paret d’esquena d’à sobre la qual encara resten fragments de vidres cantelluts que en altre temps impedien que ningú pogués aferrar-s’hi i saltar-la a fi d’endur-se’n d’amagat un cistell de prunes o s’omplís les butxaques d’albercocs, he vist que, amb les pluges, havia crescut una planta magra, quasi insuficient i feble, però que havia florit al cap damunt. Crec que se’n diu una boca de llop, vermellosa, quasi lila, il·luminada pel sol del matí. He pensat que aquella flor, sobre la cresta de la paret, voltada de vidres, era per a mi un miracle del bon temps.

Sobre una paret vella i resseca la primavera ha vingut a fer-se present. És un bon auguri. En un altre indret del jardí una moixa ha fet una niada de moixos. La mare els vigila i em vigila a mi perquè no m’hi acosti més del que ella tolera. N’hi ha cinc. Salten i juguen entre ells ni que fossin infants petits. M’han fet pensar que potser els animals també juguen i, amb els jocs, aprenen a viure. Per als humans, els jocs infantils són un aprenentatge, una manera d’assajar com serà la vida. Després que han jugat, s’amaguen rere un matoll de romaní. Al cap de poc temps surten de bell nou i s’encalcen i tornen a saltar i es refreguen pel trespol de terra. M’agrada veure’ls tan plens de vida. Encara no han après a miolar i no sorgeix de les seves boques ni un sol miol. Seria interessant observar com aprenen el seu llenguatge, els seus crits, que de primer seran simples, exempts de complexitat. Ben segur que deuen tenir els seus jocs de paraules que els ajuden a aprendre més aviat el llenguatge oral, embarbussaments, cançons, rimes espontànies, endevinalles. Probablement, els moixos nascuts al nostre jardí tenen el seu propi dialecte, la seva particular manera de parlar una llengua comuna a tots els moixos, tant els aviciats que dormen sobre els coixins, com aquells que s’amaguen dins els fogons, com aquells altres, pobres moixos del carrer, que pul·lulen per les ciutats a prop dels restaurants, per si de cas troben una mica de menjar en un contenidor de fems.

Ara, aquests moixos juganers que he descobert entre els matolls de romaní, s’inicien en els primers balbuceigs..., fins que seran capaços d’amollar uns remeulos que escarrufen, sobretot de nit. Ai, les nits de gener sota la lluna quan els moixos van a lloure pels corrals i es desperten totes les potències de l’ànima.

