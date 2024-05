El Wine Days se celebra en el claustro de Sant Francesc de Palma

Una decena de bodegas de la DO Binissalem, además de cuatro chefs con productos de calidad de las islas y música para amenizar la velada se reúnen este viernes hasta las 22 horas en el claustro de Sant Francesc, en Palma.

Las bodegas que presentan sus vinos son José Luis Ferrer, Jaume de Puntiró, Vins Nadal, Vinyes i Vins Ca Sa Padrina, Can Ramis, Vinya Taujana, Celler Sebastià Pastor, Bodega Santa Catarina, Can Verdura y Can Fumat.

La gastronomía correrá a cargo de cuatro chefs de ASCAIB que elaboran cuatro tapas de autor con productos de calidad, como la IGP Sobrassada de Mallorca, DO Oli de Mallorca, DO Oliva de Mallorca, DO Formatge Mahón-Menorca, IGP Ensaïmada de Mallorca y IGP Ametlla de Mallorca. Se ofrecen también opciones veganas o vegetarianas.

Marga Brunet ha realizado coca de patata (formato hot dog) con estofado de lomo con col y bechamel, migas de Sobrasada de Mallorca IGP y aceite DO Oli de Mallorca. La opción vegana es arroz con leche de Almendra de Mallorca IGP

Cati Pons ofrece una tapa de pulled de escaldums con Sobrasada de Mallorca IGP, Almendra de Mallorca IGP y albaricoque de Porreres. La alternativa es alcachofas rellenas de Caponata con aceitunas DO Oliva de Mallorca y aceite DO Oli de Mallorca, gratinada con Almendra de Mallorca IGP y pimientos asados.

Jose Cortés se ha encargado de hacer una ensaïmada de Mallorca IGP con costilla a baja temperatura, barbacoa de tomate de ramallet, cremoso de calabaza especiada, yogur, aceite DO Oli de Mallorca con hierbas y Almendra de Mallorca IGP tostada. Su opción vegetariana es coca d’ermitans, con aceite DO Oli de Mallorca y Queso DOP Mahón-Menorca.

Juan Pinel ofrece canelón de cerdo negro mallorquín y ave, salsa de setas y vino Manto Negro DO Binissalem con espuma de Queso DOP Mahón-Menorca. La opción vegana es canelón de soja y Almendra de Mallorca IGP con cremoso de coco y ají amarillo.