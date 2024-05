Miquel Martorell: “En el Teatre Principal de Palma nunca hemos tenido un problema lingüístico”

¿Le preocupa la masificación turística?

Profesionalmente, no, porque son espectadores potenciales; como ciudadano, sí.

Se lo pregunto porque hay días en que es imposible aparcar por esta zona, la del Teatre Principal de Palma, ni siquiera en los aparcamientos públicos.

Lo sé. Vivo en el centro.

¿Por qué ha decidido embarcarse en este desafío: dirigir el Principal?

Es un desafío personal y profesional. Llevo una trayectoria en la institución de 20 años. No es la primera vez que me presento a un concurso de este tipo y me apetecía volver a probarlo. Creo que hay madurez en cuanto a mi currículum. También pienso que el proyecto que he presentado está hecho desde el respeto y el conocimiento interno de lo que creo que se debe mejorar.

Lástima que estas empresas siempre duren lo que duran los políticos de turno.

Bueno, en este caso el mandato va más allá de la legislatura, que también creo que es un punto de madurez, porque precisamente te permite hacer un proyecto artístico e institucional no tan vinculado a la política. Y esto también me parece muy atractivo.

¿Por cuánto tiempo es su contrato?

Un máximo de seis años. No se puede prorrogar. Es la primera vez que se hace una fórmula de este tipo, muy habitual en otras instituciones y teatros. Es un mandato artístico, de gestión, y cuando acaba, acaba. Para mí es un avance por madurez institucional.

Cuidado con las injerencias políticas. ¿Qué directrices le ha dado la consellera Antònia Roca?

Hace dos días presenté las líneas generales al Patronato. Yo me incorporé a principios de mayo y básicamente les presenté todo. Los patronos hicieron una serie de comentarios, muy positivos del proyecto, pero directriz, ninguna. Simplemente que lo aplique, y que tenga mucha suerte y aciertos. A la consellera le dije que también espero que me acompañen en las decisiones, en el tema presupuestario, que también es importante, y les pedí a todos los patronos, sin pensar en el color político, que iniciemos un diálogo más constante, más transparente, que cuenten conmigo también para criticar desde la construcción. Vi un compromiso muy bonito por parte de la mesa del Patronato. Fue muy agradable.

¿Cuáles han sido los aciertos de su antecesor en el cargo?

Llevar a un punto de madurez, de adultez, a la institución. Mi reto es consolidar esa madurez de la institución. Tanto Josep Ramon Cerdà como anteriores mandatarios ya detectaron que el teatro necesitaba un giro y una evolución. Después de la reforma realmente el teatro ha evolucionado mucho, yo lo he vivido desde dentro. Tenemos una caja escénica maravillosa que nos permite afrontar otro tipo de espectáculos, otro tipo de de relaciones con otros centros públicos, y ahora estamos en un punto de madurez, no solo institucional, también tengo que decir que lo detecto en el sector de las artes escénicas en general. Después del COVID, que fue muy duro, el sector se ha consolidado y se ha fortalecido. Creo que mi misión será creérnoslo del todo y ayudar a consolidar todo esto.

¿Cómo es su teatro ideal?

Para mí un teatro es una gran casa de la cultura. Un teatro es un centro donde no solo pasan cosas en el escenario, es un punto donde agarrarse. Yo entré en los coros del Principal con 13 años y gracias a eso descubrí un universo cultural y educativo que me hizo darme cuenta de mi vocación. Mi teatro ideal es el que está abierto a todo el mundo, el que te acoge, el que te enseña y luego, además, el que te hace ver cosas maravillosas encima de un escenario. Y eso puede ser tanto un gran teatro de ópera como un gran teatro de prosa, pero sobre todo una institución en el amplio sentido de la palabra. Una institución cultural, no solo un escenario.

El director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell / .

¿Entiende el teatro como un servicio público, como el agua o la electricidad?

Totalmente. Para mí siempre ha sido un punto de de creatividad, de descubrimiento, de educación. ¿En qué sitios puedes vivir hoy en día lo que vives sentado en una butaca en directo? Ese chute de energía, de cultura, de poder ver cosas nuevas o hacerte preguntas. Un teatro te ofrece muchas posibilidades para plantearte cosas y acompañarte en la vida. No solo es una noche o una función o un. Sales de una función y te llevas cosas que luego te vuelven, quizás al cabo de un par de años, pero aquella experiencia que tuviste siempre vuelve.

Uno de los grandes enemigos del teatro siempre ha sido el fútbol. ¿Dónde juega el Principal actualmente: en la Champions, en la zona media de la liga nacional, en la cola...?

Estamos jugando, en muchos casos por calidad y por proyectos, en Primera División.

¿Sobre qué pilares se sustenta su plan director?

La misión es consolidar el Principal como un centro productor, coproductor y de exhibición de Balears. Una consolidación que tenemos que creérnosla, basándonos en el talento, la tradición y el uso del potencial real de la institución. La institución tiene muchísimo potencial que todavía no utilizamos. Hay que reordenar un poquito todo lo que es la institución por dentro. Hay que repensar las audiencias y los públicos potenciales. Han cambiado los hábitos de consumo. Hay que generar innovación y conocimiento. Estamos hablando de creación contemporánea, centros de creación, nuevos proyectos, nuevos talentos, buscar nuevas vías de financiación... El teatro en este momento está básicamente sustentado por el Consell y por las entradas que vende. No se ha trabajado patrocinio y mecenazgo. Un teatro grande, como decíamos, que juega en Primera División, tiene un equipo, por llamarlo de alguna manera, un ‘board’ de patrocinadores y mecenas que le apoyan, que creen en lo que se está haciendo culturalmente, y eso lo vamos a trabajar. Para mí es un gran reto, como también lo es la sostenibilidad entendida en el amplio espectro como un eje transversal de nuestras políticas culturales. La sostenibilidad no solo es ecológica, es económica, de estrategia, de optimizar recursos, de optimizar la programación y las giras, de optimizar la inversión en nuevas producciones. La sostenibilidad es un eje transversal y también nos lleva a la educación y la comunidad. La educación diversa, inclusiva, también de personas adultas, no solo de jóvenes y niños, y la parte de sostenibilidad social. En mi proyecto también llevo un compromiso social hacia la ciudadanía. Debemos devolver un poquito lo que recibimos a nuestros espectadores mediante una serie de estrategias para acercar el teatro a personas mayores que no pueden visitarnos, a grupos desfavorecidos, a los escolares, que nos funcionan muy bien pero ampliar todo esto, llevar también la programación del teatro, que hay que recordar que es de todos los mallorquines, a más partes de Mallorca, porque las giras son un poquito pequeñas. Hay que cambiar la estrategia con los teatros públicos en cuanto a gira y luego básicamente la calidad en la producción y en la coproducción, el apoyo a la investigación y la creación. Ser el centro de la red de teatros de Mallorca, es decir, podemos vehicular toda la red de teatros de Mallorca, que son colaboradores nuestros de otra manera, en cuanto a concepción de las giras, de los estrenos... Y luego, como comentaba, la optimización de recursos, nuestra movilidad más allá de Balears, también es importante porque estamos en un punto que muchos centros similares a nosotros, públicos, han visto la calidad con la que se trabaja y por lo tanto nos permite podernos invitar y programar mutuamente. Eso también es enriquecedor. En el capítulo de mecenazgo y patrocinios, la colaboración público privada es muy importante trabajar ese aspecto, porque realmente somos lo suficientemente atractivos culturalmente como proyecto para que mecenas y patrocinadores se acerquen a nosotros. No estoy hablando de de publicidad, estoy hablando de que crean en una línea de programación y la quieran apoyar sin esperar nada a cambio, básicamente porque creen en el proyecto. Y no solo el fútbol, el consumo en casa también es un enemigo. Hoy en día el público decide muy a corto plazo que hace ese fin de semana. Tenemos que ser lo suficientemente atractivos para que las artes en vivo, las artes escénicas, tengan esa esa atracción para el público. Hay que trabajar la comunicación, contar lo que hacemos de otra manera, porque no solo es vender una localidad, es poner en valor que el teatro enriquece, culturiza, educa. Pues eso hay que contarlo también desde nuestras áreas de comunicación, en prensa escritay digital. Aquí pasan muchas cosas diariamente y hay que contarlas. También me parece muy importante la experiencia Teatre Principal. Tanto de público, compañías invitadas como artistas debe ser impecable, impecable en el trato, en los valores, en la acogida… La experiencia Teatre Principal para mí empieza desde que un espectador o espectadora compra su entrada, sea en casa o en taquilla. Por tanto, eso hay que cuidarlo mucho.

¿Qué les diría a quienes piensan que un teatro público es un pozo sin fondo, que supone un despilfarro de dinero?

Les diría que es un servicio público esencial, y como servicio público pues no espera ganar dinero, espera mantenerse. Tiene que ser sostenible económicamente, no tiene que generar déficits ni descalabros económicos, tiene que gestionar muy bien el dinero de todos los contribuyentes.

¿Aumentará el número de las producciones en catalán, ahora que esta lengua está en peligro?

Aquí, sinceramente, y con la historia que nos precede, no hemos tenido nunca ningún problema lingüístico. En el teatro ofrecemos programación en distintas lenguas: catalán, castellano, las óperas son en lengua extranjera y yo no veo que tengamos un problema lingüístico. Creo que tenemos que seguir igual, con estos equilibrios. El catalán es nuestra lengua propia, y hay más peso de la programación en lengua

catalana, hay convocatorias de coproducciones y las compañías habitualmente nos ofrecen los espectáculos en lengua catalana. Invitamos espectáculos de lengua castellana de grandes productoras. Por lo tanto, el conflicto lingüístico en el Teatre Principal de Palma yo no lo veo.

¿Se incrementarán las producciones propias?

Las líneas de programación suponen el grueso de este proyecto. Las grandes líneas dividen cada departamento y en cada departamento pongo los principales retos en estos seis años. En cuanto a programación, como criterios generales subrayaré la alta calidad técnica y creativa, la recuperación de grandes clásicos, universales y locales, la puesta en valor de obras hechas en Mallorca y en Balears y ofrecer nuevas tendencias en dramaturgia y creación. La detección de nuevo talento también es importante. Repartos que mezclen, que sean muy heterogéneos, es decir, talento internacional, peninsular y de las islas. Es importante mezclar los equipos creativos y luego acercar nuevas disciplinas artísticas a las artes escénicas. Puede haber un gran diálogo con otras disciplinas artísticas. Importante también, porque es la base del futuro de las artes escénicas, es la conexión de los programas de creación en investigación con futuros proyectos. Tenemos todo un campo de centros de creación que colaboran con nosotros, donde ahí es un hervidero, es un sitio de experimentación y hay que acompañarlos más, porque ahí detectas cosas nuevas que al cabo de un año o dos pueden ser coproducciones o producciones del Principal. También habrá que seguir colaborando, porque es nuestra naturaleza, con centros públicos de prestigio similares a nosotros, porque es el diálogo que podemos mantener. Podemos invitar a compañías públicas grandes, gracias a que también somos el Principal de Palma y ellos nos invitan a nosotros. Esto es muy importante. Estos criterios generales se traducirán en la la programación con dos producciones propias al año, de teatro clásico o revisitar desde la contemporaneidad los títulos; dos coproducciones con centros públicos de prestigio, que es lo que te comentaba, es decir, hay que hay que ir acompañado de un ‘partner’, necesitamos compañeros similares a nosotros donde poder apostar por la nueva dramaturgia, la nueva creación; una definición nueva de las convocatorias de coproducción, seguiremos convocándolas colaborando con el sector público privado, pero es verdad que nos han trasladado durante estos años que quizás había demasiado oferta y había poca dotación económica de cada proyecto, por lo tanto para mí la optimización de eso es potenciar la aportación económica, quizás hacer menos proyectos, pero dotarlos mejor económicamente y acompañarlos artísticamente. Y además ofrecerles un trabajo realizado en colaboración con la red de teatros de Mallorca, donde la gira de estreno, las residencias y la gira postestreno y distribución futura dentro del año y medio de distribución que tienen, sea muchísimo más ordenada y ágil, en el sentido de que cuando ya estrenemos en Palma, ya haya los vuelos concertados. Todo esto hay que reordenarlo, acompañados de los teatros públicos, que son los que también nos han trasladado la necesidad de repensar todo esto. Aparte de todo eso, la programación invitada, que está totalmente abierta con estos valores a todo lo que nos llega de calidad e interesante, poderlo ofrecer como programación invitada que llamamos. Aparte está la lírica, que es un sello de de la casa, y seguirá habiendo la temporada lírica. Habrá tres grandes títulos como hasta ahora, un título un poquito más pequeño, como este año ha sido, por ejemplo, Hansel y Gretel. La idea que tengo del título pequeño es que gire un poquito por Mallorca porque hay teatros del resto de municipios que nos piden ópera, y no les podemos llevar el gran formato que tenemos aquí, pero sí que diseñando un proyecto en gira más pequeño y que nos permita también invitar a otras orquestas de Mallorca en sus fosos, porque hay teatros que tienen foso, creo que es una estrategia interesante para acercar la ópera también a otros sitios.

¿La ópera seguirá siendo la niña rica del Principal?

Quiero defender, y que nadie se ofenda, que la ópera no es que sea la hermana rica, es que el volumen de trabajo que conlleva y el tamaño que tiene, implica más recursos. Pero estamos en un punto de producción propia donde se destinan muchísimos recursos también a las producciones teatrales, cuidando mucho la calidad de los equipos creativos, la factura y tal. Son dos mundos que son hermanos, pero es que son dimensiones presupuestarias distintas, por la propia naturaleza del proyecto. Una ópera implica 150 personas, y una pieza teatral es más reducida en cuanto a volumen de profesionales, pero tú le puedes abocar un presupuesto más que digno para que salga un producto de calidad. Eso para mí es importante, que se entienda que no compiten el mundo de la ópera y el teatro, que son distintos y que van en paralelo. Mi obligación va a ser cuidar las piezas teatrales en este mismo estándar de calidad que cuidamos las producciones líricas.

¿Por qué se programa tanta ópera con el poco interés que despierta y por qué se regalan tantas entradas?

Las entradas no se regalan, tenemos una venta muy buena, hace una serie de años que estamos llenando prácticamente todas las funciones y hay una altísima demanda de ópera. Discrepo con la gente que no opina lo mismo. Hacemos tres proyectos y tres funciones al año de cada uno. Es óptimo, con esta ópera itinerante dreo que cubriremos una demanda de gira. Lo que sí me gustaría anunciar es que a partir de 2025, si el presupuesto nos acompaña, me gustaría ofrecer al público un proyecto de zarzuela, porque es un género que la gente demanda, a pesar de que pueda pueda estar denostado por llamarle género chico. Al revés, forma parte del imaginario cultural de la ciudadanía y un título al año me parecería más que digno para satisfacer esa demanda. Y luego también continuar con lo que son los conciertos, los festivales, porque son compañeros de viaje, nos permiten acercar otro tipo de público al teatro, y ese público también, al conocernos, nos abre posibilidades de que nos quieran visitar para ver otra cosa. Creo que es muy importante la variedad, un programa que sea variado para todo este tipo de demandas.

¿Cuáles son las exigencias que le han trasladado los trabajadores del teatro?

Antes de atender a los medios quise contarle al personal, a una plantilla de 48 personas, todo este proyecto. Tuvimos una reunión muy bonita. Estamos planteando una serie de reuniones, además individuales, con cada equipo y con cada persona, porque una vez que he contado lo que espero poder realizar con ellos, quiero también escuchar sus demandas y sus ideas, porque precisamente estos años me he especializado en gestión de equipos. Creo mucho en la gestión de las personas porque bien gestionadas generan muchísima más riqueza y se trabaja en un ambiente mejor, y estoy apostando por ello. Estamos iniciando las reuniones de trabajo con cada uno.

¿Que ambiente se ha encontrado?

Un ambiente maravilloso porque sino no me hubiera presentado. También te soy sincero, gracias a ser conocedor de ese ambiente de trabajo me ha animado. Hay muchos compañeros que también me animaron a presentarme y es un ambiente ilusionante.

¿Qué les urge?

La optimización de la programación y de los espacios. Había puntos y picos de programación donde había demasiada actividad, al mismo tiempo que impedía trabajar con calidad, sobre todo a los equipos técnicos, y eso sí que es uno de mis retos, optimizar recursos de utilización de espacios y de programación. Eso no quiere decir reducir, ni muchísimo menos, es ordenar de otra manera, porque hemos tenido picos, por ejemplo, de dos espectáculos propios en las dos salas, más una gira. Y somos los que somos. No podemos ir más allá. La plantilla es la que es, tiene un acuerdo colectivo, que además hace justo un año que se firmó y ordena mucho los recursos humanos.

Es el único director en la historia del Principal que llega al cargo tras ser despedido antes del teatro.

Sí, es una historia un poquito rocambolesca, pero debo decir que por suerte se arregló en los tribunales y han pasado diez años de eso. Por la crisis económica hubo una reducción de la plantilla muy drástica, de 11 puestos de trabajo, y yo estaba en esos 11 puestos de trabajo. Fue bastante traumático para la institución y para los afectados, pero satisfactoriamente se resolvió. Soy una persona muy estricta con las normas y se resolvió donde se tenía que resolver, en los tribunales laborales, y ya está.

¿A cuánto asciende su actual sueldo?

Está publicado en las bases: 73.000 euros.