El Teatre Principal de Palma cierra su Temporada de Ópera con 'Roméo et Juliette', de Gounod

El Teatro Principal de Palma estrenará el próximo día 22 de mayo Roméo et Juliette, de Charles Gounod, con la que cerrará su 38 Temporada de Ópera. Se trata de una producción de la Opèra Comique de París con escenografía de la Comédie Française que reúne un elenco internacional en el que también hay artistas locales, el coro del teatro y la Orquestra Simfònica de Balears. En este montaje, al peso de la música francesa del siglo XIX y a la puesta en escena se une el vestuario creado por el modisto Christian Lacroix.

Una escena de la ópera. / Teatre Principal de Palma

Roméo et Juliette se representará en tres días: 22, 24 y 26 de mayo y las entradas están casi agotadas, ha indicado Miquel Martorell, nuevo director del Principal, quien ha destacado que “será un estreno absoluto”, ya que es la primera vez que se representará esta ópera con dirección de escena y escenografía original de Éric Ruf. En Palma, Céline Gaudier ha sido la encargada de su reposición y ha destacado que se trata de una producción sencilla, en la que es evidente que Ruf “es un gran director de actores, a quienes pide que no actúen, sino ser… Les pide que no finjan, sino que se lo crean”.

Esta ópera está basada en la tragedia de Shakespeare, consta de un prólogo y cinco actos, y fue estrenada en abril de 1867 en el Théâtre-Lyrique Impérial du Châtelet de París. En el Principal de Palma mueve a un equipo artístico de 120 personas y en total implica a 143 profesionales, ha destacado Martorell.

Franck Villard, director musical, ha comentado que en esta ópera “hay una sensualidad armónica, melódica, que nunca se para hasta el final” y que tiene “un uso muy inteligente de las tesituras de los cantantes”.

Los dos protagonistas, en escena. / Teatre Principal de Palma

La soprano Génesis Moreno debuta en España con el papel de Julieta y el tenor Juan Noval-Moro interpreta a Romeo. Por parte de los cantantes mallorquines, José Manuel Sánchez ha manifestado que “es un orgullo estar en este teatro y también trabajar con gente tan apasionada por la música de Gounod como son el director y Celine Gaudier”. El tenor, que interpreta a Teobaldo, también ha destacado el trabajo de los solistas procedentes del Coro del Principal.

Esta ópera contará con la intervención de cuatro bailarines venidos de Francia y el equipo lleva un mes de ensayos, en el Principal desde el pasado lunes.

Los horarios de las funciones son: miércoles, 22 de mayo, y viernes, 24 de mayo, a las 20:00 horas y domingo, 26 de mayo, a las 18:00 horas.