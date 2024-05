El CEF ofrece charlas gratuitas sobre el sector audiovisual

El CEF Escuela de Artes Visuales ofrecerá la próxima semana, del lunes 13 al viernes 17 de mayo, un programa de charlas gratuitas sobre el sector audiovisual. Bajo el título Mallorca Creative Talks, el centro de formación impulsa esta iniciativa destinada a alumnos, futuros alumnos y profesionales del sector. Expertos de diferentes ámbitos compartirán su visión y experiencia durante los próximos cinco días a las 18 horas con el fin de acercar la industria audiovisual a todos los interesados.

La primera ponencia correrá a cargo de la ilustradora ‘multitarea’ María Picassó. El martes es el turno de la fotógrafa Sofía Moro y su charla ‘Queridos extraños. El retrato como documento’. El miércoles el experto en VFX Josep Antoni Ribas hablará de ‘Los efectos visuales en el cine’, mientras que el jueves participará el popular productor musical Kiko Navarro con la conferencia ‘Del house al mundo’. Clausurará este ciclo el tipógrafo Bodigar Mascareñas, que el viernes desarrollará ‘The old, the new and the future’ (Lo viejo, lo nuevo y el futuro) en su ámbito profesional.

Para asistir a las charlas hay que reservar en cefmallorca.com/creandofuturos debido a que el aforo es limitado.