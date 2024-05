Música diversa

U na bona varietat de músiques ens poden acompanyar durant el cap de setmana:

Avui a les 11 hores i a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa, un concert solidari per a la Fundació Vicens Ferrer amb Helena Blanco Cortès (violí) i Maria Victòria Cortès (piano).

A l’església d’Alaró (11.30h), concert d’orgue de Miquel Bennàssar.

La Coral de Porreres, dirigida por Damià Muñoz, proposa un concert titulat Remembering, amb els solistes Mike Newman y Raúl Gelabert. La cita a l’Auditori de Porreres avui a les 18.30 hores.

Mitja hora més tard, i al Centre Cap Vermell de Capdepera, l’orquestra Euroclàssics commemora el 125è aniversari del naixement de Francis Poulenc, amb la Història de Babar, per a narrador i piano a més de l’obra Aubade per a piano i 18 instruments, amb dansa i narrativa. Toni Gomila hi participa com a narrador i Francesc Blanco com a pianista. La mateixa producció es podrà veure i escoltar demà, diumenge, a l’Auditori d’Alcúdia (19h).

També a les 19 hores i en el Conservatori de Palma, avui concert de la Banda de Música de Marratxí.

A l’església de Sant Andreu de Santanyí, actuarà l’organista i clavecinista Lorenzo Ghielmi (20h).

Al monestir de la Real, el festival de Primavera ens proposa concerts per avui i demà (10.30h), amb diverses corals.

De cara al públic familiar, a la Sala Mozart de l’Auditòrium (17h) avui i demà Max Teatre presenta El Rey León. I avui matí, a les 11 hores, a Can Tàpera, la Fundació Sa Nostra proposa un concert per a tots els públics, amb Menudes melodies encisadores.

Demà, diumenge, a l’església de Fartàritx (19h), un Trio de Vent de l’Orquestra Simfònica, format per Laura Leena, flauta, Sílvia Insa, clarinet i Josep Tatay, fagot, interpretarà un programa amb obres de Mozart i Beethoven.

