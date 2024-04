Mëstiza, la nueva confirmación de la segunda edición de Es Jardí, en el recinto del Mallorca Live Festival

El dúo de productoras y DJ Mëstiza es la nueva confirmación de la segunda edición de Es Jardí, el concepto musical boutique que se celebrará en el recinto del Mallorca Live Festival.

La segunda entrega de Es Jardí amplía así su programación, ya conformada por la gran inauguración con Children of the ‘80s y Nacha Pop (11 julio), Carlos Vives (12 julio), Babasónicos (13 julio), India Martínez (19 julio), Rozalén (27 julio), la fiesta Bresh (1 agosto), Siempre Así (2 agosto), Amaral (9 agosto), Viva Suecia (15 agosto), La Oreja de Van Gogh (17 agosto) y Ana Mena (30 agosto). La actuación de Mëstiza tendrá lugar el 25 de julio. Las entradas están disponibles desde 18€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.

La magia de Sacro by Mëstiza

“Sacro” es un concepto dirigido por las DJ y productoras españolas Mëstiza. Un evento que aúna lo mejor de la fusión del flamenco y la electrónica, con un cartel que recoge los mejores DJ internacionales del latín/afro house y siempre encabezado por Mëstiza. “Sacro” se propone destacar no solo en el ámbito sonoro, sino también en el plano estético, exportando al mundo entero el sello español y el folklore reinterpretado.

Después de más de 10 años de sesiones por separado, Pitty Bernard y Belah Sánchez decidieron unir fuerzas. Ahondaron en sus raíces y descubrieron todo un mundo de sonidos tradicionales que llevan al terreno de la electrónica en sus sesiones como Mëstiza, creando una experiencia para los cinco sentidos. En 2023 publicaron su primer larga duración, Quëreles.

Mëstiza será una de las grandes atracciones de Es Jardí / .

Segunda fiesta Bresh

Dado el éxito que está experimentando la primera fecha anunciada, Es Jardí ha anunciado una segunda cita con Bresh, la “fiesta más linda del mundo”, que tendrá lugar el 29 de agosto y las entradas ya están a la venta.

Quienes ya tengan su entrada para la primera fecha anunciada de Bresh disponen de un 10% de descuento para esta nueva fecha. El descuento es válido únicamente para entrada general y hasta este domingo 14 de abril (incluido).

Gradas, entradas VIP y Premium a la venta

La experiencia Es Jardí se puede vivir de muchas maneras. El público podrá disfrutar de las noches del ciclo desde la comodidad de un asiento reservado en las nuevas gradas que llegarán hasta pie de pista para una mayor visibilidad.

También puede optar por adquirir las entradas VIP, que incluyen acceso prioritario y acceso a la primera fila por el lateral del escenario, zona de chill out, mesas altas y baños y barra exclusiva.

Y para celebrar los conciertos de Es Jardí por todo lo alto están a la venta las entradas Premium, con acceso a la zona más exclusiva y elevada de la grada con unas vistas excepcionales del escenario. Además, la entrada Premium incluye plaza de aparcamiento, acceso prioritario, una botella de cava de bienvenida, servicio en mesa y baños exclusivos.

Un referente musical de visita obligada

El nuevo ciclo estival de conciertos de Mallorca Live, Es Jardí, llegó en el verano de 2023 a Calvià y durante sus 8 semanas de programación se convirtió en un lugar de encuentro social –congregando a 60.000 personas– que, además, destacó por ofrecer un ocio responsable con la finalidad de potenciar una variada oferta musical de calidad.

David Bisbal, Melendi, Luz Casal, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín, M Clan, Rosario y UB40 fueron algunos de los artistas nacionales e internacionales de primera línea que pasaron por el nuevo jardín mediterráneo, que también acogió espectáculos como el de Sara Baras o el Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, noches de nostalgia con Children of the ‘80s y Summer of Love y una de las fiestas más famosas del mundo, Bresh.

Un ciclo que brilló por haber ofrecido una experiencia única y premium a los asistentes. Asegurando su comodidad con un aforo reducido (4.500 personas), a los artistas y espectáculos que pasaron por su escenario principal se sumaron cada jornada la mejor apuesta musical del talento balear con música en vivo y DJs locales en el Escenario Bienvenida a su entrada al recinto, además de diversas actividades y animación inspiradas en las diferentes actuaciones.

Es Jardí fue un auténtico Mediterranean Boutique Festival disfrutado por residentes, turistas nacionales e internacionales, que acogieron cada una de las citas como parte de sus planes de ocio imperdibles de la isla durante la temporada estival. Desde la organización se marcó este objetivo para poder ser partícipes del cambio de modelo turístico que está viviendo la zona de Calvià y posicionar el nuevo ciclo musical como lugar de referencia.

Instituciones y patrocinadores

Es Jardí cuenta con el apoyo institucional del Consell de Mallorca - Cultura i patrimoni y el Institut d’Estudis Baleàrics. Además, recibirá el apoyo de los patrocinadores Estrella Damm, CaixaBank, Air Europa, Trasmed, Logitravel, Red Bull, Ib-red y de See Tickets como ticketera oficial. Cadena SER Radio Mallorca será el medio oficial del ciclo.