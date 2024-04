Oblicuidad: La armónica y la armonía de Víctor Uris

Salí bastante zumbado de fábrica», se arranca Víctor Uris y sabes que va a improvisar un blues existencial, tachonado de chistes de paralíticos. Sintetizaba el temple mallorquín, pero sin contemplaciones folklóricas, porque le «flipaba» la armónica de Sonny Terry pero «la música de aquí no me hace vibrar». Transmitía una felicidad habilidosa, su mejor canción de la historia «podría ser Imagine».

Hubo un tiempo en que los mallorquines no se engañaban a sí mismos, mantenían un espíritu crítico sin estridencias. Véase la sorna de Víctor Uris, su feliz conjunción de la armonía con la armónica, instrumento de alto riesgo porque «mal tocada se parece a una riña de gatos». Una moto lo envió volando al suelo, pero su alma siguió siempre en pie, por eso «no me duele ninguna parte del cuerpo cuando veo una moto, me quedo con ganas de subirme a dar una vuelta».

Llamó Harmònica Coixa a su grupo, no hay más preguntas. El blues es triste por definición, pero puede ser interpretado con alegría y Uris sintonizó la música con su espíritu vital. Se tomaba muy en serio el tomarse a broma, una naturalidad dual en la edad de la inocencia y que valoramos al haberla perdido en el actual horizonte inmobiliario. Un mallorquín solo lleva hoy una casa a cuestas, la cruz que lo ha aplastado.

Uris viene de morir sin dejar de tocar. No tenía tiempo para marcharse, como el físico Richard Feynman aplazando la cita con el médico porque andaba muy abstraído en sus teorías. El músico mallorquín también desconcertaba a los doctores, «porque me dicen que con mi lesión de vértebras es imposible que haga todas estas cosas. Les he sugerido que puedo enseñarles algunos trucos a personas en mi situación».

Dominaba dos instrumentos, la armónica y la silla de ruedas que también formaba parte de su interpretación, de su gestión del escenario. Al verlo tocar, parecía absorbido literalmente por su instrumento, trasladado a otra dimensión para administrar el sacramento de la comunión al público. Después te comentaba que «el único problema es que la silla de ruedas te impide camuflarte, yo voy de almeja total».

Uris habitó el tiempo de los músicos, hoy solo se habla de fenómenos. Participaba en el Festival de Jazz, pero no se le ocultaba que «estaba creado por el ayuntamiento de Palma para pegarse el moco». Siempre mallorquín en cuanto definitivamente iconoclasta, sin pedirle al cielo laico otra cosa que «seguir viviendo más o menos como ahora».

Te encontrabas mejor tras hablar con Víctor Uris, que no te había prodigado sonrisas ni consejas. Sabía vivir solo, se escondía detrás de los contenedores para que los taxistas no le negaran el pasaje. «Uno puede ser tan autosuficiente como se lo proponga», afirmaba y se refería a la suficiencia más exigente, la mental.

