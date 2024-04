Vida més enllà del camp de futbol

Cert que per molts, aquest cap de setmana serà fonamentalment esportiu, ara bé, per als qui cercam altres propostes d’entreteniment, en tenim algunes de musicals que bé serviran per omplir el cap de setmana.

Avui matí podem anar a Alaró a escoltar el setmanal concert d’orgue a l’església de Sant Bartomeu (11.30h). A les 12 hores, la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa ha programat un recital de guitarra en el qual Christer Broden interpretarà peces de, entre d’altres, Gaspar Sanz i Isaac Albéniz.

L’horabaixa tenim la possibilitat de veure l’òpera Hansel i Gretel en el Teatre Principal de Palma (18h).

Una mica més tard (19.30h) i a Sant Felip Neri, també de Palma, l’Ensemble Tramuntana ha programat un monogràfic Boccherini amb l’Stabat Mater i un dels seus Quintets. Barry Sargent dirigeix el concert en el qual la soprano Sofia Pedro intervindrà com a solista vocal.

En el Teatre Xesc Forteza (20h), les sopranos Aina Campaner i Marta Serra, amb Francesc Blanco al piano i amb la col·laboració del cor Ciutat de Mallorca, presenten una selecció de música clàssica adaptada al cinema.

A Sa Màniga (20.30h), un quintet de membres de la Simfònica ens acostaran obres de Mozart, Britten i Haydn.

Tot això sense oblidar que avui a Inca (19h en el Teatre) i demà a Manacor (20h a l’Església de Crist Rei), l’Orquestra de Cambra de Mallorca presenta La Passió segons Sant Mateu de Bach.

I és que no només de futbol viu el melòman.

