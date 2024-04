Antoni Parera Fons, Premio Nacional de Música: «Carme Riera y yo volvemos de nuevo a la ópera»

Antoni Parera Fons y Carme Riera vuelven a encontrarse, ahora con Dins el darrer blau, novela que quieren llevar a la ópera.

Tanto ella como yo pensamos que es un tema muy actractivo, el de Dins el darrer blau, y que bien merece una ópera. Los dos estamos con ganas. Ahora solo hay que hacer la ópera, pero ya estamos en marcha (risas). Hemos quedado en que tenemos que ir quedando. Yo creo que ella ya trabaja en el tema aunque sea mentalmente. Escribir una ópera es un trayecto largo. Yo aun no le he sacado punta al lápiz. Estaría bien que saliera adelante, y creo que lo conseguiremos. Luego habrá que encontrar a alguien, a algún programador, que también lo encuentre lo suficientemente atractivo como nos parece a nosotros. Porque esto habrá que ponerlo encima de un escenario, y proyectos como este tienen siempre un coste elevado. La experiencia que hemos tenido con L’Arxiduc ha sido muy positiva, así que por qué no insistir.

¿Cómo surgió la idea de llevar al terreno de la ópera una novela como Dins el darrer blau?

Leí la novela en su momento, en 1994, cuando fue publicada, y ahora la quiero volver a releer con la idea de cómo puede funcionar en una ópera. Quiero refrescar toda la temática de la novela [representó la entrada de la autora en el género histórico y trata el proceso de los judíos conversos de Mallorca], toda su esencia, reflexionar sobre sus personajes… Tenemos que ir construyendo el libreto, y eso es un trabajo de Carme Riera. Yo podré decir cosas, dar ideas: por qué no perfilamos otro tipo de presencia de determinado personaje o situación...

¿Dónde reside la fuerza de una novela como esta?

La fuerza de la novela puede transformarse en silencios encima del escenario. Los personajes pueden tener otra vida. No es lo mismo leer que encontrarte con gente que actúa, canta o calla en escena. Es otra manera de contar una historia. Y creo que el tema, lo que sucede en esta historia, es muy fuerte, muy importante.

'Dins el darrer blau' clama contra los horrores de la intolerancia. Poco hemos avanzado en este asunto.

Sí. La historia se repite y convendría que tuviéramos memoria.

¿Cómo se trabaja con una académica como Carme Riera?

Cuanto más grande es una persona, más soluciones da.

Músico y libretista sostienen la partitura de 'L'Arxiduc' / R. Ferriol

¿Qué valor le concede usted a la amistad?

Un valor absoluto. La amistad es uno de los grandes tesoros que podemos tener las personas. Es una combinación de sentimientos, de compartir, de complicidades, la amistad es una gran manera de vivir.

A medida que uno avanza en la vida va ganando amistades o al contrario, las va restando.

Puedes ir sumando pero también dejas de tener amistades. Yo tengo amigos, y en este sentido soy rico. Lamentablemente he tenido amigos que ya se han muerto, y eso te deja siempre un poco tocado. Pero siempre queda la memoria, grandes momentos que los revives.

Carme Riera ha hecho público su malestar ante el hecho de que L’Arxiduc no haya tenido más recorrido desde su estreno. ¿Usted también está dolido?

Bueno, yo entiendo que se hizo un esfuerzo en Mallorca para poner en escena esta obra. Siempre se ha dicho que lo repetirán… Pero es igual, ya se ha hecho, se ha estrenado, y eso es muy importante. Ya se volverá a hacer en algún momento. Las cosas no funcionan a empujones.

Diferente está siendo el recorrido de María Moliner, que estrenó la temporada de la Ópera de Tenerife hace unos meses.

Sí, y ahora se volverá a representar en Madrid. Efectivamente, el recorrido de María Moliner está siendo bueno. Estoy contento. Y estoy seguro de que L’Arxiduc se representará en otros lugares, que repetirá, incluso en Palma.

No salimos de Canarias. La Sinfónica de Tenerife ha estrenado hace solo unos días su programa de temporada con la Elegía de Ruth Schweikert. ¿Qué le seduce de esta autora suiza?

Esta obra está dedicada a esta dramaturga y novelista. Éramos muy amigos, la conocí a través de mi mujer. Los dos trabajábamos juntos en un ciclo de canciones, no sobre Los siete pecados capitales, sino sobre Las siete virtudes capitales, pero su muerte impidió terminarlo. Schweikert era una gran escritora, de prestigio internacional, muy respetada. Tuvo un cáncer y falleció el año pasado, con 57 años. Así que decidí dedicarle esta obra.

Carme Riera y Antoni Parera Fons, el día del estreno de 'L'Arxiduc' en el Teatre Principal de Palma / B. Ramon

¿Qué virtudes debe reunir un compositor de ópera?

Ser fiel a su pensamiento, ser honesto consigo mismo. Decir: hago esto porque es lo que siento.

¿Eso siempre le resulta sencillo?

Siempre hay demonios que soplan pero hay que ser consecuente contigo mismo.

Carme Riera eligió "amnistía" como palabra del año 2023. ¿Cuál hubiera escogido usted, Premio Nacional de Música?

Paz.

Hay un músico con un Nobel de Literatura, Dylan. ¿Entendería la entrada de un músico en la Real Academia de la Lengua?

No, creo que no. La música tiene que estar en otros lugares. La música es otro lenguaje.