Essència de Bach

A partir d’avui horabaixa comencen unes activitats musicals que tenen Bach com a protagonista, a través d’una de les seves obres més emblemàtiques: la Passió segons Sant Mateu, que el compositor alemany escriví a Leipzig el 1727 i que després d’algunes revisions que es mostraren dos anys després, restà en l’oblit durant un segle, fins que Felix Mendelssohn la redescobrí en el segle XIX.

Avui i demà i dins les meves possibilitats tendré el plaer d’acostar aquesta magna obra, que traspassa temps i estils, al públic que vulgui gaudir-la millor. Aquestes sessions tendran lloc al Teatre d’Inca (18h) i a la biblioteca de Manacor (19h), respectivament, ja que demà dissabte i passat demà diumenge, aquesta obra serà interpretada per l’Orquestra de Cambra de Mallorca a les esmentades ciutats mallorquines, intentant assolir un repte musical apassionant.

Bernat Quetglas, que no atura pel que fa a projectes aquí i més lluny, dirigirà aquestes dues interpretacions que comptaran amb diversos solistes vocals com el tenor Antoni Aragon en el dur paper d’Evangelista i el baríton Xavi Mendoza com a Jesús, entre d’altres veus. Les àries seran cantades per la soprano Soledad Cardoso i la contralt Serena Pérez. Les parts corals les portarà el Cor de Cambra+ de Mallorca.

Estam, sens dubte, davant una proposta que d’entrada hem de recolzar, per la magnitud i la complexitat de portar endavant aquesta partitura a Mallorca. És tot un llistó alt que, coneixent la trajectòria i es ganes dels aventurers implicats, segur serà saltat sense problemes.

