‘La Acadèmia’, el fútbol como excusa para hablar del machismo y la homofobia

El centro de entrenamiento del mejor club de fútbol del mundo en el que chicos y chicas trabajan duro para convertirse en grandes estrellas de este deporte es el marco donde se desarrollan las tramas de L’Acadèmia, la nueva serie que, tras Jo mai mai —ficción también protagonizada por jóvenes, que transcurría en un campamento de verano—, ha estrenado TV3, en abierto, ayer lunes, y en la plataforma gratuita 3Cat, doblada al catalán. Hoy día 2 le tocará el turno a la plataforma de pago Amazon Prime Video, que la emite en castellano.

Como ya viene siendo habitual en este tipo de ficciones que pudieran parecer en un principio destinadas a un público juvenil, la historia que se cuenta sirve de excusa para abordar temas más profundos que interesan también a los espectadores adultos. En este caso los asuntos que van apareciendo son la competitividad, la superación personal, la relación paterno-filial, la disciplina y el abuso de poder, así como el machismo y la homofobia, dos lacras que, junto al racismo, aún no se han logrado desterrar de este deporte.

Rivalidad y deseo

La serie, una superproducción de Sony Pictures Television y Brutal Media, cuenta en sus ocho capítulos cómo la llegada de un joven colombiano, Jairo (Ton Vieira, HIT) al centro de entrenamiento, fichado por un preparador, Willy (Marc Martínez, Nit i dia) que al verlo jugar en la calle se queda fascinado por su magia, despierta la rivalidad del recién nombrado capitán, Adrián (Marc Soler, UPA Next), hijo de una leyenda del fútbol que no está del todo a la altura. Y también un inconfesable deseo, ya que Adrián es gai, una realidad que oculta al ser esta condición tabú en un mundo tan homófobo como el fútbol.

El machismo imperante, pese al auge de este deporte entre las mujeres, lo sufre una joven jugadora, Lara (Rita González), que lucha por hacerse un hueco en el equipo femenino al tiempo que lidera una revuelta contra su autoritario entrenador. En el elenco de esta ficción dirigida por Fernando Trullols (Bosé, Hache, Mediterráneo) y Laura Jou (La vida sense la Sara Amat) participan también otros jóvenes talentos, como Mia Sala-Patau (Això no és Suècia), Ebony Vidjrakou (Brutal Doctor), León Martínez, hijo de Marc Martínez en la vida real (Paraíso), así como otros actores y actrices veteranos como Bárbara Goenaga, Paco Tous, Diego Martín, Irene Montalà y Luka Peros.

Los personajes

«A mi personaje, Willy, le toca hacer de entrenador, de padre, de profe, de psicólogo, de policía, de mí, de hermano mayor… Me identifico con su faceta de pastor», cuenta Marc Martínez, actor especialmente recordado por su papel de Mataiaies en la serie de TV3 Nit i dia. «Willy tiene una misión a la que se dedica 24/7. Está obsesionado por su trabajo», añade Martínez, que valora mucho que en la serie se hable de la homosexualidad «algo que en el fútbol no es un problema, sino un tabú, ya que se esconde, no existe».

Ton Vieira, por su parte, define a Jairo como un superviviente. «Al llegar a Barcelona se encontrará con un cambio de cultura y deberá enfrentarse a muchos retos a nivel profesional, cultural… Además, tiene mucha magia al jugar, pero no disciplina, porque ni se había puesto botas de fútbol, ya que jugaba descalzo. De ahí vienen sus retos y ahí se verá si se adapta o no», explica. Asimismo, recalca que la serie servirá para demostrar que a los jóvenes no solo les preocupa «liarse o la fiesta. Nos pasan cosas, cosas interesantes que explicar», reivindica.

Marc Soler resalta la contradicción constante que tiene su personaje con Jairo: «Adrián tienen un gran problema de aceptación de su condición, y en un mundo como el fútbol, con tantos tabús y falta de referentes homosexuales, mostrarse vulnerable, sensible o su orientación le afectará», dice. «Deberá descubrirse a sí mismo y encontrar su lugar en el mundo. Al ser futbolista tiene tantas presiones que todo será difícil de gestionar», advierte.