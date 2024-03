El tango, protagonista

Martin Alvarado, considerado por el mítico tanguista Hector de Rosas como «la mejor voz de Buenos Aires» actúa por primera vez en Mallorca, como parte de su gira europea que la ha llevado a cantar en escenarios de las grandes ciudades de Finlandia, Dinamarca, Bélgica y Reino Unido. Y lo hace esta tarde en la Capella del Hospici de Sòller a las 20.30 horas.

Alvarado viene a la isla acompañado del pianista Matti Laukkanen y del bandoneonista Hnerik Sandas para ofrecer un repertorio que incluye canciones de Astor Piazzola, otras propias, así como algunos de los tangos más populares del repertorio.

Preguntado sobre la situación actual del tango en Argentina, Alvarado contesta que «allí hay más gente que escucha tango que personas que lo bailan», y añade: «Es que el tango es poesía, puede que tenga ritmo, pero en el fondo es pura poesía».

Galardonado en el Reino Unido como el Artista Internacional del Año, en 2013 firmó contrato con Riverboat Records, hoy por hoy uno de los sellos de música popular más prestigiosos y que le ha editado once álbumes, todos con buena acogida por parte de público y crítica.

Alvarado ha pasado por diferentes etapas hasta llegar a lo más alto: «A los 19 años, mientras estudiaba guitarra en Buenos Aires, vine a Barcelona y para ayudar en el viaje me puse a cantar en la calle; allí me descubrió el que sería mi manager y me llevó a Finlandia, donde empecé una carrera internacional».

El recital del artista argentino en Sóller ha sido posible gracias a su relación con la cantante alemana, residente en la isla, Waltraud Mucher.

Suscríbete para seguir leyendo