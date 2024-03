Una presentadora d’un programa televisiu reivindica «la democratització de la bellesa». Fa referència a la bellesa del cos. Ve a dir-nos que, en un país democràtic, tothom té el dret d’esser guapo. Sempre havia pensat que la bellesa corporal prové de la naturalesa, encara que no tothom la posseeix en la mateixa intensitat. Sabem que la Democràcia no és un fet natural, sinó un fet cultural, la qual cosa, aplicada a la qüestió de la bellesa, ens faria recordar que hi ha uns cànons estètics que venen de molt lluny i que es modifiquen en cada època, però que s’adapten a les modes i a les exigències de cada pam d’història. Déu ens ha fet a tots, però no ens ha fet a tots igual de guapos. Encara vaig sentir a dir, fa molts d’anys, una sentència molt freqüent a Ciutat. «Déu ens ha fet a tots i també ha fet es geperut de ses Tereses». Feien referència al fet que les monges Tereses tenien un donat geperut i que, malgrat tot el que surt de les mans del Creador és perfecte, aquell homenet devia esser lleig de natural i en un país democràtic tindria dret a alguns retocs gratuïts.

En el dret als retocs consisteix la democràcia de la bellesa, segons va explicar aquella presentadora de televisió. No és difícil recordar-se de les múltiples remodelacions del cos que es va fer Michael Jackson: es transformà la cara perquè volia semblar-se a Elisabeth Taylor, es féu estirar els cabells, aclarir la pell... Jackson és l’exemple de la manera com, en transformar l’aparença del cos, es posa en evidència allò que portava en un indret amagat. I és que, en el nostre temps, el cos esdevé el material més propici a esser remodelat, quasi triturat, a fi d’aparentar la imatge que volem transmetre de nosaltres. En els maquillatges, els pentinats, els postissos, la roba es pot llegir la història íntima de cada persona. Allò que pareixem és la nostra autobiografia més sincera i conta i explica un relat que tendeix a la narració. Contam la nostra pròpia vida, la part més secreta, a partir del que volem aparentar. I en l’aparença s’hi projecta la nostra intimitat, el que formaria part de la vida interior surt a la perifèria

Es tracta, com pot veure’s, d’una derivació narcisista que esdevé el motor de la vida. Doncs es tracta de fer footing als parcs, estiraments, gimnàstica, de seguir dietes per aprimar-se, d’aplicar-nos productes contra la caiguda dels cabells, contra les rugues, i aquells altres que es fan servir per emmorenir la pell. La morenor de la pell ha d’assemblar-se a la que s’adquireix al iot o a la platja, no a foravila. En altre temps es distingia entre la morenor presa a la piscina de la morenor adquirida al camp en temps d’aplegar ametlles o collir figues. Es tracta, doncs, d’acudir al gimnàs, als centres d’estètica, als salons de bellesa. Se’ns hi ofereix tot: maquillatges, neteja del cutis, massatges corporals, tractaments facials, gimnàstica de manteniment, aerobic, stretching, body building, fitness... Llavors cal recomanar menjar productes baixos en calories, que conservin el seu sabor, però que no engreixin... Està de moda l’anorèxia? Hem d’estar prims, si volem ser demòcrates? I sobretot evitar tornar vell, que es faci enfora la «pesta grisa».

El reclam democràtic es dirigeix contra la doble papada, contra les orelles que s’estufen, contra el nas paquidèrmic i reivindica la bellesa dels retocs. Volem els llavis gruixuts, les galtes llises, les cuixes llargues... Volem uns abdominals perfectes. És evident que la democratització de la bellesa passa pel gimnàs i el quiròfan. La democratització... Ho deixam en la reivindicació de la igualtat d’oportunitats?

Retocam el cos perquè sigui més bell. I això, possiblement, vol dir més seductor. És cert que els americans gasten més en cosmètics que en educació? Paga la pena fer un esforç i esdevenir més guapos de cada dia. En la societat de consum, així com l’hem coneguda, era necessari tenir un bon sou per poder anar de compres. Ara és necessari posar el cos a punt per a la seducció irresistible.