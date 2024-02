José María Sánchez, novelista: «En España no se ha escrito lo suficiente de la generación millennial»

¿Qué es Esperando nada?

Es una novela sobre la generación millennial que narra la historia de un grupo de amigos que celebran el cumpleaños de uno de ellos. La reunión es la excusa para que luego sucedan un montón de cosas relacionadas con los problemas a los que se enfrentan en su día a día. Precariedad laboral, salud mental, conflictos de pareja incluso hasta dudas existenciales.

Un título, Esperando nada, muy musical, para una novela muy cinematográfica.

El título es un guiño a una canción de Antonio Vega que luego versionó Lori Meyers. La novela es muy cinematográfica, con muchos diálogos y apenas escenarios.

Sus protagonistas se enfrentan al peso del pasado y la falta de futuro.

La novela muestra a una generación que está acostumbrada a no tener un futuro a largo plazo, a ir siempre sobre la marcha, entre crisis económicas, el difícil acceso a la vivienda… Le podrá interesar a gente de esta edad, entre 42 y 26 años, pero también a quienes ya han pasado por esta etapa, porque se verán muy reflejados en situaciones que vivieron. Creo que en España no se ha hablado lo suficiente de la generación millennial. Ahora se habla mucho de los Z, de los adolescentes, de los problemas que tienen con los móviles pero los que ahora tienen poco más de 30 años, y pasaron por la crisis de 2008, superaron una pandemia y vivieron otros conflictos, de esos no se habla lo suficiente. Eso fue lo que me impulso a escribir un libro como este.

Su debut literario

Su primera novela, Despertar, memorias de un joven epiléptico, también tenía tintes autobiográficos.

Sí, aquella era una historia muy autobiográfica, necesitaba contar esa historia, por una etapa mala que pasé, mientras que en Esperando nada todos son personajes de ficción, y además está narrada en tercera persona a diferencia de la primera novela, que recurre a la primera persona, que le da un tono más íntimo, más de cercanía. He querido centrarme más en todo el conjunto de esta generación. y hablar más en general que en particular. Eso sí, aunque se trate una historia completamente de ficción siempre hay algo de autobiográfico.

¿Todo fue gratificante en su estreno literario?

Mi primera novela me hizo darme cuenta, a medida que iba escribiendo, de que no solo me gustaba el ejercicio literario, también de que se me daba medianamente bien, que podía defenderme. Despertar es un libro que me dio mucha seguridad a la hora de probar con historias nuevas, de ficción.

Mallorca, protagonista

¿Mallorca es un personaje más de su nueva novela?

Sí. Toda la historia se desarrolla en Mallorca pero podría suceder en cualquier otro lugar porque al final los conflictos que trata la novela son universales, son temas que todo el mundo conoce y nos afectan a todos en mayor o menor medida.

¿Qué busca José María Sánchez en la novela?

Varias cosas. En primer lugar creo que busco de alguna manera intentar encontrar una vía de escape para evadirme de los problemas diarios. La escritura, para mí, también tiene mucho que ver con un ejercicio de terapia.

Centrado en la escritura

Combina la pasión por la literatura con el oficio de periodista.

Sí, trabajo en la revista Manacor comarcal, desde 2018. En el futuro me gustaría dedicarme un poco más al periodismo más cultural. Pero tengo claro ante todo que la escritura es algo que quiero que me acompañe siempre. Eso está conmigo y ya no se me va a ir. Ya he acabado una tercera novela y tengo entre manos una cuarta.

¿Le gustó La sociedad de la nieve, la triunfadora en los Goya?

Aunque no soy un gran fan del cine de Bayona, todo lo que tiene que ver con el apartado técnico de la película me parece increíble y me encantaría que se llevara el Oscar.