Conozco a un grupo que ha jugueteado con el 'Bailar pegados es bailar' y canta 'Bailar pegados es follar'. ¿Los denunciará?

No (risas). No la he escuchado, se han hecho tantas versiones del Bailar pegados... Me encanta que a día de hoy todavía esté dando juego una canción como esta. ¿Por qué no se puede hacer una versión así? Ante todo, la sensualidad, y si hay que acabar follando, bienvenido sea.

Le veo sonriente ante su regreso a Palma.

Sonreír es una actitud ante la vida. A través de la música quiero contagiar vitalismo, positividad.

Ofrecerá no una, sino dos actuaciones en el Auditorium, en la Sala Magna, los días 16 y 17 de febrero. ¡Valiente loco!

En todos estos años he tenido un público muy fiel y en Palma siempre hemos estado bien arropados. Deseo que lleguen esas fechas.

¿Qué les tiene preparados?

En la banda ha habido una serie de cambios y conjugamos la veteranía con la juventud. Le damos mucha importancia a nuestro último trabajo, Sonríe porque estás en la foto, pero también hacemos un recorrido muy amplio por los discos de estos 35 años. Hay temas que no podemos dejar de cantar, temas que reversionamos una vez más.

Dicen que usted posee el elixir de la eterna juventud.

Ya me gustaría. Por dentro te puedo asegurar que sí, estoy con mucha ilusión. Me cuido físicamente para sentirme bien por dentro y por fuera.

Si sigue rejuveneciendo se reencontrará con el niño que un día fue.

Como Benjamin Button. Nunca he perdido ese sentimiento. Tengo muy presente cuando cantaba en aquellos festivales de fin de curso, cuando empecé con aquellas orquestas... eso nunca se ha borrado. Cuando miro hacia atrás me gusta ver esas imágenes.

En este nuevo álbum se ha rodeado de autores y productores jóvenes. ¿Qué buscaba en ellos?

Cuando me reuní con ellos les dije: olvidaros de ese Sergio de Bailar pegados que tenéis en la cabeza y decirme cómo veis que tiene que ser a partir de ahora Sergio Dalma. Quería mezclar la veteranía de algunos de ellos, como Paco Salazar, Pablo Cebrián o Santos y Fluren, con gente más joven que me hizo redescubrir ese sonido de los 80. Esa mezcla ha sido muy divertida, también una locura, porque pensaba que trabajar con seis productores podía ser un caos. Al final todo fluyó de una forma muy dinámica.

El sonido de los 80 vuelve a estar de moda.

Sí, hay una clara tendencia a esa nostalgia de recuperar cosas de aquellos años. Ahora parece que la gente está redescubriendo el vinilo. Al final la nostalgia siempre aflora por algún lado.

Usted se atreve con casi todo, ¿le seducen las nuevas músicas más urbanas?

No, ahí sí que no me veo. Hay cosas que me gustan más que otras, esa forma de frasear que parece tan fácil y que no lo es... Cuando yo recibo los temas pruebo cosas y busco sentirme cómodo y más que nada no perder mi esencia. Es dar un paso adelante pero sin olvidarte de que hay un público que te sigue y quiere sorpresas pero sin volverte loco.

¿Cuál es esa esencia?

Que cuando uno escucha rápidamente la voz de Sergio Dalma la pueda identificar.

Sus nuevas canciones también están marcadas por su cambio de residencia.

Eso ya ocurrió en el disco de Alegría. Después de vivir durante 27 años en Madrid volví a mi tierra, donde hago vida de pueblo en una zona de Catalunya en la que me siento muy a gusto, al tener cerca a mi familia. En esa casa monté, no un estudio, porque no se le puede llamar así, pero sí un espacio en el que estoy cómodo para convivir con las canciones.

¿Por qué se fue de Madrid?

Por un nuevo capítulo en mi vida. Necesitaba estar al lado de mis padres que se han hecho mayores y quería volver a mi tierra.

Con lo divertido que está ahora Madrid, con Díaz Ayuso.

Independientemente de los políticos que ha habido en la ciudad durante estos 27 años, Madrid siempre te hace sentir muy a gusto. Es un ejemplo de convivencia. Sigo yendo allí y sigo disfrutándola muchísimo. Políticos buenos y malos tenemos en todos lados.

Vaya un título más político que ha elegido: 'Sonríe porque estás en la foto'.

(risas). Pablo Cebrián me llamó y me dijo: tengo esta canción, dame dos días porque te va perfecta. Pero tengo el repertorio ya cerrado, le contesté. Cuando la recibí me gustó hasta para el título del disco. Refleja esa lucha, esa constancia por seguir estando en la foto, en ese mercado nacional donde cada vez hay más competencia. Siempre he sido un luchador y quiero seguir luchando por estar en la foto. Ahora que se ha aireado más todo lo de la salud mental mucha gente a través de las redes sociales me ha dado las gracias por una canción como esta. La música tiene que ser una escapatoria y un buen bálsamo para todo el mundo.

¿Necesita llorar las canciones para hacerlas suyas?

Las tienes que vivir. Cada vez que cantas eres un actor e interpretas una canción. A veces eres un narrador y otras, el protagonista, pero sí, hay que llorarlas y reírlas.

Por eso nunca trabajará con la inteligencia artificial.

No. Igual que con las redes sociales, las cosas cuando se utilizan bien y adecuadamente son bienvenidas pero eso de la inteligencia artificial da mucho miedo. Entiendo que la emoción es difícil poderla imitar.

¿El rey de las baladas tiene competencia?

No me siento el rey de las baladas porque curiosamente desde los primeros discos había un Bailar pegados y también un Galilea. Es verdad que las baladas de Sergio Dalma siempre han marcado más pero no me gusta que me pongan etiquetas. Yo hago lo que siento y si la gente lo recibe bien, que es lo que quiero, transmitir, bienvenido sea.

¿Qué le motiva a seguir en el oficio?

Después de tantos años sigo ilusionándome cada vez que tengo que hacer un nuevo trabajo. Y ahora que arrancamos gira, estar en la carretera con tus compañeros, ver que aquella gente que me seguía cuando era adolescente, que ha crecido conmigo, y ahora vienen nuevas generaciones, eso te pone las pilas.

«Soy de esa Italia que ama los artistas», entona en uno de sus clásicos. ¿España también los ama?

Deberíamos aprender un poco de países como Italia y Francia. A veces parece que cuando uno cumple una serie de años se le deja de lado. Ahí está el caso de la canción de Una estrella en mi jardín de Mari Trini [del último disco]. Mari Trini era una cantante muy innovadora, una adelantada a su época. Tendemos a olvidar. Espero que en este aspecto aprendamos. Las nuevas generaciones están muy bien, yo aprendo de ellas, pero no hay que olvidarse nunca de los clásicos.

Usted ya es un clásico, ¿cómo le gustaría ser recordado?

Yo aparecí un día, con esa canción llamada Esa chica es mía y otro día desapareceré, y ya está, se acabó. No es algo que me obsesioné, el cómo me recordarán. Y si lo hacen que sea por alguno de mis conciertos: era un tipo positivo y me dio buen rollo. Eso sí estaría bien.

"La vida es presente, futuro y recuerdos". Recuerde cómo se gestó ese estilo tan suyo de cantar a la italiana.

Cuando estaba en el mundo de la publicidad haciendo jingles para radio y televisión. Yo había crecido con aquellas canciones italianas porque mi madre era muy fan de Celentano, Baglioni, Battisti... y además sonaban en la radio. Cuando empecé en la publicidad eran voces como muy sensuales, dulces, e hice un cover de un tema de The Police rompiendo la voz a la italiana. Ahí se creó ese estilo.

Por 'Esa chica es mía' algún hater le podría acusar de hombre posesivo, de machista.

Ahora parece que tenemos la piel muy fina. Estos días me estoy riendo mucho con todo lo de Eurovisión porque digo: pero si ya en los años 80 Las Vulpes ya hablaban de esto, y ahora nos ponemos las manos en la cabeza. Estamos en un momento demasiado distorsionado, las redes sociales hacen que ese amplificador a veces se distorsione. Igual hoy en día si yo recibiera la canción Esa chica es mía, ya lo dije en su día, seguramente no la hubiera interpretado. Pero esa canción se creó así y no hay porque cambiar una coma.

España se ha polarizado hasta tal punto de que eres de 'Zorra' o del 'Cara al sol'.

Es el momento que estamos viviendo a nivel social. Estamos perdiendo algo tan importante que es el saber vivir. No se puede pensar en blanco o en negro, hay muchos matices de color y sobre todo hay que aprender a convivir entre todos.

¿Le gusta una canción como 'Zorra'?

Yo nunca voy a opinar de un compañero de profesión. Se está hablando muchísimo de la canción. Si realmente es esto lo que se quería, se está consiguiendo. Llegarán a Malmö con una campaña de publicidad hecha. El festival de Eurovisión es una caja de sorpresas y nunca sabes qué puede ocurrir. Desde luego vamos con una fórmula totalmente distinta a otros años y veremos lo que pasa, ojalá quede en un buen lugar, y si no ganar.

¿Siguió el Benidorm Fest?

Estuve en la segunda semifinal. Es increíble el ambiente que hay. Me alegra que se le esté dando tanta importancia al Benidorm Fest, como en Italia se le da a San Remo. Tiene que haber todo tipo de fórmula musical en el Benidorm Fest.

¿Qué le pareció la propuesta de Angy Fernández?

No la pude ver pero me alegró ver que estaba allí, igual que Jorge González, porque son jóvenes que ya son veteranos. Angy ya lo demostró, creo que fue en Factor X: es una tía tremedamente profesional, hace teatro, música, de todo. Era una oportunidad para ella, quizá para darse a conocer fuera de España. Es una tipa muy consolidada y muy buena profesional.