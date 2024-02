Samantha Hudson vuelve a uno de sus escenarios de juventud, adonde iba de marcha de adolescente, pero esta vez, en vez de bailar en la pista, será ella la que actúe en el escenario de Es Gremi. Allí presentará su último álbum, AOVE Black Label, dentro del ciclo de conciertos Mallorca Live Nights. Será el próximo sábado, 10 de febrero, a las 22 horas. La mallorquina llega con su reciente premio MTV EMA a Mejor Artista Española.

¿Qué le provoca actuar en Mallorca?

Pues es una situación muy extraña pero muy placentera, porque como me marché tan pronto de Mallorca, tampoco tuve mucha oportunidad de actuar ahí o de desarrollarme. Volver cada vez, y sobre todo ahora a Es Gremi, con esta propuesta del show que es AOVE Black Label, más evolucionada, en un punto quizás más avanzado, tanto de mi persona como de mi carrera artística, al lugar donde me crié es como un choque muy grande y muy bonito. Porque es un sitio que conozco, incluso donde yo salía de fiesta cuando iba al instituto, pero de pronto estoy como haciendo mi movida en el otro lado, subida al escenario, ¿no? Es como volver a casa pero siendo una persona distinta, como soy cada año.

¿Y qué podremos ver el sábado? ¿Cómo es este espectáculo?

Pues este show es bastante marciano. Yo lo veo como una liturgia electrónica. Fíjate en lo que te digo. Contamos con Estíbaliz Mardones y Cristian González, que son los coreógrafos, y es una especie de coreografía de danza contemporánea extraterrestre, muy espasmódica, mezclada con esta onda electrónica, una pista musical muy trallera, muy rave, noventera. Y luego hay unas visuales que ya terminan de cerrar todo, que las ha hecho un artista digital que se llama Parafeno y están generadas por inteligencia artificial. Es un totum revolutum de cosas que configuran el show y que tienen como resultado una comunión, la verdad. Yo siento que es una comunión con el público, porque además como todo el mundo se prepara el modelo, el look, se viene vestida con toda su lujuria a verme. Es como las señoras poniéndose el traje de los domingos para ir a la misa. Yo siento que tiene un punto muy litúrgico y es bastante catártico.

Conocíamos las propiedades del aceite de oliva virgen extra, pero ¿cuáles son las de su AOVE?

Yo diría que hedonismo, irreverencia y música mákina. Y encima Black Label.

¿Y a quién recomendaría una buena dosis de su AOVE?

La verdad es que mi propósito es conquistar el mundo y quizás la galaxia. Así que yo creo que si pudiera lo instauraría como medida obligatoria.

¿Se presentaría a Benidorm Fest?

Puede ser, me gustaría. No soy especialmente eurovisiva pero creo que es un buen programa, un buen concurso. Voy siguiendo todas las ediciones y sí, me veo participando. Pero es que yo me apunto a un bombardeo.

Dice que el directo es su terreno. ¿Es donde se siente mejor?

La verdad es que soy una persona bastante introvertida pero de pronto hay como una cosa, no sé si de performance o llamarlo trance, de estar ahí... Quizás sea el calor del foco, que no bebo mucha agua y estoy deshidratada, que veo mal de lejos, como el tumulto, el barullo, tantos sonidos y tantos estímulos y, de pronto, como que me desinhibo y empiezo a estar bastante a gusto. Si se me ocurriera una definición de cielo, me atrevería a decir que me encantaría estar en una performance perpetua sobre el escenario.

Presenta este disco como la Samantha más salvaje. ¿Qué más podemos esperar?

¡Uy! pues muchísimo más, la ambición es infinita para una chica tan rubia como yo.

Está viviendo un momento bueno, con premios y mucha presencia mediática ¿A qué aspira? Ya me ha dicho que quiere conquistar el universo, pero concrete un poco más...

No lo sé, creo que hay muchos sectores en los que todavía no he metido el pie. Por ejemplo, creo que el terreno de escribir, guion, hacer cine, quizás me vea dirigiendo en un futuro, no lo sé, como ya te decía la ambición es infinita y tengo tantas aspiraciones, tantos conceptos en mente que me gustaría poder desarrollar en un futuro lejano o próximo que no sabría muy bien por dónde empezar a orientar mi vida. De momento yo voy haciendo con el día a día, nos queda esta gira, terminarla, eso de cara a los próximos meses. Y me gustaría que en un futuro pudiera seguir viviendo así de tranquila. Yo me veo siempre como una mujer del Renacimiento. Alguna persona por ahí fuera dirá que es intrusismo laboral, pero yo prefiero más la visión de que soy renacentista.

Una renacentista que le da a la música electrónica y a la inteligencia artificial...

Exacto. Conozco a gente nueva y me pregunta a qué me dedico y la verdad es que no sabría muy bien qué decirles. Porque si bien hacer conciertos es mi ocupación principal y la que me da de comer, básicamente, como diversifico tanto mis tareas y mis empleos, quizás sí que tenga sentido esa etiqueta de renacentista de la nueva época. Nueva renacentista.

Y en el plano personal, ¿a qué aspira?

A descansar mucho. Lo que me gusta de verdad es estar en la cama, estar tranquila, ponerme algo en casa. Creo que personalmente aspiro a eso. Quizás sea ya una abuela.