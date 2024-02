Llegar a fin de mes cobrando el sueldo mínimo (1.050 euros) se ha convertido en un desafío, sobre todo, tras la subida de precios. Imagine lo complicado que resulta adquirir productos de primera necesidad si su salario es de 12.000 euros brutos al año. Este es el escenario al que se enfrentan cada día un 77% de los actores y actrices en nuestro país, según el Estudio sociolaboral de la Fundación AISGE presentado este miércoles. Los datos no son nada esperanzadores para el sector. De hecho, si los comparamos con el último informe elaborado en 2016, el porcentaje de los que podían vivir de la profesión se situaba en el 8,17%. Este año, el porcentaje de aquellos que perciben más de 30.000 euros anuales ha bajado en 1,17% puntos.

Cifras desoladoras para aquellos a los que las puertas del cine, series o teatros están abiertas y para los que resulta muy complicado poder dedicarse a este oficio en exclusividad. Casi la mitad de los encuestados, un 48%, gana menos de 3.000 euros al año (un 68% en 2016) y los que superan el listón de los 1.000 euros brutos al mes son solo el 23% (17% en 2016). Sin embargo, este incremento aparente “se convierte en un retroceso real del poder adquisitivo”: los 12.000 euros de hace siete años equivaldrían a 9.926 euros en el momento actual debido a la subida constante de precios. Según el presidente de AISGE, Emilio Gutiérrez Caba, el objetivo no es alarmar, sino acercar la realidad del sector a la sociedad: “Hace falta mucho camino, vivir del arte en España sigue siendo extraordinariamente difícil”.

Tanto es así que el 44% de los encuestados se encuentran por debajo del umbral de la pobreza: sus ingresos la renta media del país, situada en 2022 en el 20,4%. De ahí que el 52% de los artistas aseguren que han tenido que recurrir a una segunda fuente de ingresos, ratio que también aumenta desde el anterior 46%. Ahora bien, el dato más llamativo es que tres cuartas partes de ellos no vuelven nunca a la interpretación.

No hay espacio para las mujeres

Si hablamos de diferencias entre sexos, las mujeres son las más perjudicadas. Sus datos económicos son peores que los de los actores y bailarines masculinos, ya que ellos perciben un 40,3% más de dinero por su trabajo. El sector femenino se impone en la franja de precariedad más extrema, ya que un 29% de las encuestadas gana menos de 600 euros anuales, frente al 21% de los hombres. De ahí que las mujeres tienen que recurrir a un segundo empleo, son el 54% frente al 49% de los varones. Los motivos que llevan a esta diferencia no son claros, pero desde AISGE valoran la hipótesis de que existan menos papeles para ellas, y también que las obligaciones de género (maternidad, cuidado de los hijos o personas dependientes).

Además, ellas trabajan menos días a lo largo del año, la media es de 62, mientras que la de ellos es de 70. Las mujeres son mayoría en el grupo que no consiguió trabajar ningún día en 2021, son el 17% (12% en el caso del género masculino), y en el que no superó las dos semanas de trabajo (27% vs a 22%). El director general del informe, Abel Martín Villajero, define esta realidad como uno de los datos más triste del estudio: “Hay una gran brecha salarial, es un dato que no nos gusta nada, pero es el que es. No hay una remuneración distinta, sino que lo que influye es que las horas trabajadas por ellas son menos, por lo que perciben menos dinero”.

Sobre el tema del acoso sexual, en el foco estos últimos días por denuncias a los directores Carlos Vermut y Armando Ravelo, el estudio refleja que esto no es una realidad aislada. Por primera vez se habla de ello, pero de manera muy tímida y con temor a la exposición pública. También existe un mayor acuerdo por parte de los hombres ante el diagnóstico. Respecto a este asunto, Emilio Gutiérrez Caba, ha señalado el rechazo rotundo de AISGE y el apoyo a las víctimas: “No permitáis que nadie abuse económicamente ni sexualmente de vosotras. Hay que denunciar, la dignidad está por encima. Si hay alguien que os ataca estamos aquí”.

La amenaza de la IA

Otro de los asuntos expuestos ha sido el temor al avance de la Inteligencia Artificial y cómo está impactando al trabajo artísticos y todo el modelo de negocio audiovisual. El 84% de los encuestados lo ve como una amenaza. Los actores de voz han visto afectadas sus fuentes de trabajo y un deterioro significativo de sus condiciones laborales. Los de imagen, en menor medida, también empiezan a percibir la llegada de la IA. En el ámbito de la danza y el teatro el impacto es más lento.

Desde la Fundación señalan que la clave es encontrar el punto medio, tal y como ha asegurado Martín Villajero, “hay que buscar soluciones para que la cultura y la tecnología convivan de la mejor manera”. También se ha insistido en la importancia de proteger la propiedad intelectual con la implantación de sistemas de gestión colectiva de estos derechos.

El estudio más representativo

El informe, el cuarto de estas características que afronta la entidad, renueva la información que proporcionaron los tres anteriores, que el Área Asistencial de la fundación impulsó en 2004, 2011 y 2016, a los que se sumó en el verano de 2020 un estudio para medir el impacto de la primera ola del COVID-19 en los colectivos de artistas incluidos en AISGE.

Las fuentes de información utilizadas han sido una encuesta a través de internet en la que han participado 3.410 personas (un 39% de las personas asociadas a este organismo), seis grupos de discusión en varias ciudades del país con artistas de distintos sectores profesionales y segmentos de edad. Además, se ha empleado diversa documentación y análisis recabados desde AISGE en lo relativo a la recaudación, reparto y situación del sector.