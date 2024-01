Miquel Bennàssar, organista: «En Mallorca se han hecho verdaderas barbaridades por lo que a restauración de órganos se refiere»

Miquel Bennàssar, organista titular de la parroquia Sant Bartomeu de Alaró, lleva diecisiete años programando un concierto semanal de órgano cada sábado por la mañana. ‘Els matins de l’orgue’ llega este sábado a su sesión número ochocientos con el organista de Lluc Rafel Riera y el violonchelista Marc Alomar

¿Cómo empezó, en Alaró, esa iniciativa que lleva tanto tiempo en marcha?

Pues confluyeron dos cosas, por una parte, el interés de algunas asociaciones culturales y del Ayuntamiento y, por otra, el hecho de que yo llevaba cuatro años organizando algo similar en Inca coincidiendo con el mercado de los jueves, pero sin demasiado o mejor dicho, con nulo apoyo institucional. Así que dejé Inca y acudí a la llamada alaronera. Y aquí estamos.

¿Cómo es el órgano de Alaró?

Es un órgano restaurado por Gerhard Grenzing, uno de los grandes organeros actuales, y que cuidó mucho el detalle y la sonoridad. En Mallorca se han hecho verdaderas barbaridades por lo que a restauración de órganos se refiere, pues se han dejado éstas en manos de personas no especialistas y de dudoso gusto. Del órgano original no queda nada, solamente el mueble, pues en los años cincuenta, y con el beneplácito de la Iglesia y de las instituciones, se desmontó y se vendieron los tubos a Organería Española S.A. Tenemos todos los documentos que así lo demuestran. Un desastre y una vergüenza. Aunque eso no es nuevo en Mallorca, en otros lugares de la isla también se hicieron negocios con el metal de los órganos, destruyendo lo que la Guerra Civil no había hecho. Años después de ese expolio, un organero que no sabía muy bien lo que hacía, quiso meter en el mueble antiguo unos tubos y una trompetería que no funcionó bien nunca. Así que, hace poco menos de veinte años y a iniciativa del Orfeó, se impulsó una verdadera restauración, o, mejor dicho, la construcción de un instrumento nuevo pues no tendría sentido volver a instalar un ‘neobarroco’. Por tanto, podemos decir que este instrumento es realmente nuevo, que no ha llegado ni a la mayoría de edad.

¿Se pensó inicialmente dedicarlo a la organización de conciertos?

No de forma única, pues en principio pesaron tres elementos: la utilización en el culto y en la liturgia, crear una escuela para aquellas personas que quisieran acercarse a un órgano en ejercicio y la tercera, la cultural, ofreciendo conciertos breves, mayoritariamente coincidiendo con el día de mercado que es el sábado. Debo decir que esa iniciativa, que lleva en activo diecisiete años y ochocientas sesiones, no es nueva, en muchos lugares de Europa, en el barroco ya se organizaban recitales coincidiendo con ferias y fiestas profanas.

¿Hemos tenido buenos organeros en la isla?

Sin duda, pues los maestros del siglo XVII y XVIII están muy bien considerados internacionalmente. Algunos incluso creando escuela o iniciando una tradición familiar como los Barrera, los Caimari o los Bosch, verdaderos maestros y que convirtieron Mallorca, en cuanto a órganos, en la Holanda o la Suiza del Mediterráneo, pues todo lo que hicieron es de primer nivel. De hecho, el órgano primitivo de Alaró fue obra de Pere Josep Bosch.

¿Restaurar un órgano es caro?

No debemos mirar solamente el precio, que en muchos casos es más económico de lo que inicialmente se cree. Si se decide hacerlo, lo importante es que se elija un organero que tenga conocimientos profundos de las técnicas de la época en la que fue construido y que se cree una comisión que controle la restauración paso a paso, día a día, para que no se realicen barbaridades. Incluso abogaría, como existe en otros países, por la creación de una comisión de consultoría y peritaje para que no se cometan barbaridades irreversibles. En Mallorca, algunas parroquias y ayuntamientos se han dejado embaucar por organeros que realmente no lo son y que han realizado trabajos lastimosos.

¿Todos los órganos permiten tocar todas las partituras?

Bueno, tocar, tocar, pues sí, ahora que suene bien, por supuesto que no. Mal asunto decir que un órgano es ecléctico, lo suyo es que sea versátil, que pueda adaptarse. De todas maneras y refiriéndonos a los instrumentos mallorquines, que un órgano lleve fecha de construcción del XVII no implica que sea barroco, puede muy bien tener sonoridades renacentistas. Volviendo a nuestros organeros, hasta la llegada de los miembros de la familia Bosch, los órganos mallorquines eran renacentistas, en estética y en sonido. Aquí en la isla hemos tenido la suerte que no se han convertido órganos históricos en románticos, se han hecho restauraciones, algunas terribles, pero intentando conserva la esencia de la época. En Mallorca, el peligro que tiene la restauración de órganos es el intrusismo profesional.

Si bien ha estado presente en casi todas estas ochocientas citas, para la ocasión ha pensado en otros intérpretes.

Cierto. He preferido dar voz a dos grandes músicos de la isla, el organista Rafel Riera, titular de Lluc, y el violonchelista Marc Alomar.

¿Tendremos música de Bach como siempre interpreta usted en sus recitales?

Por supuesto y por partida doble: el Preludio de una suite para violonchelo solo y el Preludio y fuga sobre el nombre de Bach de Liszt.