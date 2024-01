Rodolfo Piovera, Premi Ciutat de Palma de novela en castellano: «En Argentina nos entristecimos mucho por Brasil cuando llegó Bolsonaro, ahora nos tocó a nosotros con Milei»

El argentino Rodolfo Piovera ha hecho muchas cosas en su vida: «He sido músico, periodista, soy profesor de historia, pero lo que más me gusta es la literatura. Es algo natural, desde chico fue mi locura, inventaba diarios, quería escribir, siempre me llamó la atención la vida del escritor». Su último texto, Un azul de frío, le ha valido el Premio Camilo José Cela de novela en castellano, «el galardón más importante que he recibido hasta ahora», confiesa.

Agradecido a España «En España he tenido mucha suerte, me han reconocido varias obras [en 2016 ganó el XLVII Premio de Narrativa Alcalá de Henares con su novela Los Demonios, publicada por Editorial Vitruvio]. Eso habla de la generosidad de España, lo digo a corazón abierto, este es un país que tiene un pensamiento universal cuando organiza un premio. No lo circunscribe únicamente a los naturales del país, sino que considera que la lengua es lo que une, un pensamiento muy profundo», considera. Ecos de un viejo tango Un azul de frío, explica su autor, es un fragmento de un viejo tango argentino [Cafetín de Buenos Aires] cuya letra es de Enrique Santos Discépolo, y que dice así: «De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío», entona Piovera. «Yo tomé ese ‘azul de frío’ porque en algún modo ese desencanto, ese relato de las cosas que no se alcanzan, los sueños rotos, es un poco el leitmotiv de la novela dentro de un argumento que pasa por lo que es la novela negra, con un comisario de policía retirado como protagonista que vive en la Argentina de los años 80, en el pequeño retorno de la democracia, donde todavía están presentes los tentáculos de la dictadura», apunta el escritor porteño, admirador de Dostoyevksi, Kafka, Horacio Quiroga y Sartre. «Soy una especie de existencialista pasado de moda», confiesa. Además del subcomisario Varela, el protagonista principal, retirado del servicio por «meter demasiado la nariz en un asunto donde se sugiere que hay conexiones de arriba en un delito grave, un hecho real que ocurrió en Argentina», la novela presenta otros personajes, como su exmujer o un jubilado víctima de una estafa. Personajes, todos ellos, que se expresan con un «lenguaje bastante sencillo», el mismo que emplea la gente de la calle. Críticas a Milei Periodista de larga trayectoria, Piovera ha trabajado en los principales diarios argentinos, como Clarín, Crónica y La Prensa, y en importantes revistas. «Yo soy un periodista, y creo que lo seguiré siendo siempre, de la vieja época, de los que le gusta escribir», reconoce. Al periodismo actual no le hace «ningún reproche», sí a Javier Milei, el presidente de su Argentina. «De Milei no espero nada, salvo desastres. Lo que espero es lo que le pasó a Brasil con Bolsonaro. En Argentina nos entristecíamos mucho por Brasil cuando llegó Bolsonaro. Ahora nos tocó a nosotros. Es un momento muy dramático para Argentina», lamenta. Nacido en Boedo, «un barrio muy tanguero», vive desde hace muchos años en San Telmo, el barrio más viejo de su Buenos Aires natal. «Ahora mi mujer se hizo ciudadana española, así que quizá en cualquier momento nos vengamos para acá», señala con una sonrisa.