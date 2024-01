Todas las ciudades de España tienen su semana grande, salvo Palma, que concentra casi todo en un solo día.

Yo creo que no tiene un solo día, las fiestas de Palma tienen una programación extensa, de casi un mes. Hay muchos actos y muy diversos. ¿Nos gustaría que fueran más importantes y más conocidas? Sí, yo el primero, pero eso ya depende de presupuestos, de intereses políticos, de muchas cosas ajenas al ciudadano.

¿Qué nota le pone a la programación de estas fiestas?

Un notable, no para quedar bien con el ayuntamiento sino por haber apostado por muchos artistas locales. A veces parece que lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos en casa.

En los últimos años también se apostó por músicos locales, como Antònia Font o Rels B.

Estuvo muy bien que trajeran a Antònia Font y está muy bien que este año actúe Tomeu Penya.

¿Con qué canción de Antònia Font se identifica?

Con Alegria.

¿Todo fue alegría el pasado sábado en Cort, en el ‘sus’ de las fiestas?

Hubo unas críticas, no diré si justificadas o injustificadas, pero creo que el lugar y el momento no eran los adecuados. Hubo una glosadora, de las que trae Felip Munar, que hizo una crítica a que el maestro de ceremonias, interpretado por Madò Pereta, no tenía la calidad o era menospreciar el acto. Perdona, somos compañeros, tú eres artista glosadora y yo soy cómico, o actor. Creo que esa crítica es muy fea, cuando no soy el responsable de que yo esté allí. Ese dardo me dolió. Sus críticas hacia la lengua sí me parecieron perfectas, la lengua catalana no tiene que tocarse en Mallorca, hay que mantenerla viva y luchar por ella.

¿Alguna vez Madò Pereta le ha confesado que se siente incomprendida?

Sí, muchísimas veces. Hay gente que no sabe ver más allá de un chiste y no se detiene a pensar qué doble intencionalidad puede haber en según qué palabras. El pueblo inteligente es aquel que sabe reírse de sí mismo.

Las redes las carga el ‘dimoni’.

Las críticas de las redes sociales son legítimas siempre y cuando no sean insultos, amenazas, desprecios, degradación de la persona… Cuando en las redes alguien traspasa sus límites, a veces detrás de un nombre falso o una careta, incluso yendo de valiente, que los hay, que dicen «así soy yo», cuando pierde la razón o pierde los papeles, es cuando insulta. Y eso es denunciable. De hecho acabo de denunciar a uno así ante las autoridades.

¿Confía en la justicia?

Sí. Eso no significa que la denuncia salga adelante pero he hecho lo que yo creía que tenía que hacer: denunciar.

La dictadura está en las redes.

En las redes y también en según qué departamentos políticos. Cuando no te puedes reír de cualquier cosa sin maldad… A veces cuento un chiste de un escarabajos y me da mucho miedo de que venga la asociación en defensa de los escarabajos a meterme una demanda. Hace falta un poco de oxígeno, encima de un escenario no tiene que haber dictadura de ningún tipo y ningún tipo de censura.

Le tildan de «travesti». Rodrigo Cuevas, Premio Nacional de Músicas Actuales en 2023, defiende que «todo el mundo debería ser un poco travesti».

Yo creo que todos somos travestis. Cuando te vistes por la mañana, te pongas lo que te pongas, te disfrazas, en cierta manera. Cuando te cambias de ropa, te estás travistiendo, tanto si te la pones de hombre como si te la pones de mujer. El travesti forma parte del ser humano. Lo que no forma parte del ser humano y lo que se tiene que erradicar es el odio, en cualquier ámbito.

Cuántas veces le he oído a Joan Carles Bestard decir: «¡Este será el último año de Madò Pereta!»

Sí, lo he dicho muchísimas veces. Gente del teatro de la cual me puedo fiar muchas veces me dice: «Déjalo ya, ya está bien». Efectivamente ha habido ocasiones en las que lo he intentado dejar pero de golpe y porrazo empiezan a salir contratos y si uno vive de esto tampoco vamos a ser tontos. Yo creo que el personaje, y más actualmente, ha hecho como una reviscolada, ha revivido, y por qué no aprovecharlo.

¿Cuál ha sido la última lección que su personaje predilecto le ha dado?

Que es más humana de lo que parece. Madò Pereta practica mucho lo que ahora está desapareciendo: el humanismo. Es un personaje que cada vez deja de ser más crítico para ser defensor del humanismo. De forma natural se va yendo por esos derroteros, sin dejar el sentido del humor. Ya no es tan directa, algo que le ha creado muchos problemas, y ahora su humor es como más general, engloba a más ámbitos.

¿Contra qué hay que rebelarse, con quién se ha de ser crítico sin descanso?

Hay que luchar siempre por tus ideas, en lo que crees como ser humano y sobre todo en contra de todo lo deleznable: el odio, la guerra, el racismo, la xenofobia, la homofobia...

Este viernes Madò Pereta será el primero en actuar en la Revetla. ¿Es el suyo un personaje para toda la familia?

Sinceramente, empezó que no era para toda la familia sino para un público adulto. De repente me di cuenta de que los shows estaban llenos de niños, con lo que tenía que cambiar el guion en directo para decir lo mismo pero eludiendo algunas palabras. Yo creo que la abuela alocada gusta a los niños.

Se cumplen 25 años de la muerte de Xesc Forteza. ¿Qué le enseñó el maestro?

Respeto por el escenario, por el público y hacer bien mi profesión, lo mejor posible. Xesc también fue un incomprendido, una persona muy criticada, pero era un maestro en la carpintería teatral, en el movimiento de los actores encima del escenario y en la comedia, que es muy difícil de hacer. Es más fácil hacer llorar que reír.

Usted es maestro, profesor de primaria. ¿Siente la lengua catalana amenazada?

Para mí no, yo soy profesor de catalán en el colegio, también de castellano y algunas veces doy alguna clase de inglés. En estos momentos yo no veo el catalán en peligro. Si la cosa se ensucia seré el primero en denunciarlo. Con el TIL de Bauzá sí la vi en peligro, totalmente. Bauzá era alguien peligroso, políticamente hablando. No escuchaba a razones. Fue un presidente nefasto.

¿Armengol también lo fue?

No, tuvo muchos aciertos. En primer lugar era cercana. Le aplaudo poner las cuatro lenguas en el Congreso. Prohens también es cercana y me da confianza. La cercanía del político me gusta mucho. Yo soy muy crítico con todos los políticos, sean de la ideología que sean. No hay que conformarse nunca.

Faltaría, les pagamos nosotros.

Sí, pero nunca admiten que el ciudadano es su empresario. También les alabo cuando lo hacen bien, sean del color que sean.

Seguro que a usted el PP le ha soltado una pasta. ¿Se ha forrado con estas fiestas?

Ojalá. Para el pregón no cobré un céntimo y lo que cobraré para este día 19 (la Revetla) es lo mismo que he ido cobrando desde que empezó Madò Pereta. ¡Alucina, vecina!

¿El teatro debería ser una asignatura obligatoria en las escuelas?

Totalmente, tendría que ser una asignatura más en las escuelas, obligatoria ya desde primaria. Es fundamental.

¿A quién preferiría de compañero de pupitre: a Naim Darrechi o Samantha Hudson?

A Samantha Hudson, al menos con ella me divertiría muchísimo y tendría al lado a una persona que cuando habla dice verdades. Las verdades nunca gustan a nadie, provocan que pierdas a supuestos amigos.

¿En qué ha ganado la política cultural de Palma con el cambio?

Al menos estos escuchan. En la pasada legislatura, culturalmente hablando, a mí me vendieron humo, muchísimo humo, tanto que casi me ahogo. Lo que no soporto de un político son sus mentiras.