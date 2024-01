Daniel Sánchez Arévalo: “Mi mayor sueño sería que tras ver la película la gente se quiera apuntar a una rondalla”

Qué historias pueden llegar a inspirar una película? Para el cineasta Daniel Sánchez Arévalo, al frente de trabajos como Azul oscurocasinegro, Primos o Las de la última fila, aquellas “que me ericen la piel” . Y esto fue lo que sintió cuando por primera vez el productor ejecutivo de Bambú Producciones, Ramón Campos, le mostró el vídeo de la actuación de la rondalla Santa Eulalia de Mos versionando a pie de calle el tema Thunderstruck de AC/DC. Meses después, esta sensación se ha convertido en la sinopsis de su nuevo largometraje: Rondallas, cuyo guión ya está prácticamente terminado y para el que se ha empapado por semanas de la cultura que rodea a estas bandas. Tanto es así que acudió a los ensayos de la formación, buscó localizaciones en Vigo y su área para el rodaje e incluso se entremezcló entre el público que asistió al concurso de rondallas del área celebrado ayer en el Ifevi.

¿Qué fue lo que vio en ese vídeo que le hizo decir con rotundidad aquí hay una historia?

La sensación que me dejó. Estaba trabajando con Ramón en otro proyecto y me dijo mira este vídeo, que además era un vídeo muy casero, en la calle, y me dejó fascinado. Se me erizaron los pelos, ; fue la mezcla de ver algo tan tradicional, tan gallego, como son los trajes, las gaitas, la percusión, castañuelas... y de repente algo tan cañero, tan moderno, tan rockero que me atrapó muchísimo. Ramón me dijo ¿porqué no hacemos una película de esto? Y no hizo falta más. Mi cabeza empezó ya a funcionar y sobre todo, para mí, las ganas que yo tenía de rodar en Galicia, en el norte yo que soy de Cantabria, me tiraba mucho. Además el rodar en un sitio que conoces menos es una manera de empaparte de otra cultura. Es muy estimulante.

Tenía claro el marcado carácter popular de la película.

Ese fue el planteamiento, sí, hacer una película con una claro carácter popular en el buen sentido de la palabra, una película para el publico que esta aquí que es muy variopinto. Hay gente de todas las edades y es algo muy bonito poder transmitirlo y compartirlo. La idea es tratar de hacer una película familiar, popular y seguir también la tradición del mejor cine británico del tipo Full Monty. Vamos a contar una historia con trasfondo donde de repente esta parte de las rondallas que está muy arraiga a la cultura popular local llegue a los espectadores.

No le tiró un poco para atrás precisamente eso, que las rondallas sean muy locales, de una zona o área muy concreto.

Todo lo contrario. Pienso que yo sin tener ni idea lo he visto y me ha provocado este impacto, entiendo que también se lo puede provocar a cualquier persona. Y que partiendo de algo muy local, es la manera de llegar a algo universal.

¿Cómo conseguir no caer en esa connotación un tanto negativa, o incluso burlona, que se le asocia a la tradicionalidad gallega?

Es verdad que si tu dices la palabra rondalla puede sonar un poco antiguo, arcaico, pero claro, después de ver ese vídeo he visto decenas y decenas más y todos me fascinan por igual y no solo la de Santa Eulalia de Mos, la de Pontellas, la de Atios..., y cómo hacen las adaptaciones de temas tradicionales y es brillante. Esto es un poco lo que pretendo, darle un vuelco a la idea preconcebida que puedes tener de una rondalla de ‘qué pereza’ cuando es pura emoción, puro espectáculo y pura diversión.

Te llegaron a gustar de verdad, ¿no?

Soy feliz por poder estar aquí en este en este concurso, son 4 horas, 15 rondallas; tengo mucha ilusión y seguro que me van a inspirar para aspectos del guión y de la historia. Rodamos ya en otoño y aunque la película ya está escrita, voy añadiendo cosas a medida que voy viendo los ensayos de las rondallas. Ellos ensayan desde septiembre y los voy revisando, voy escogiendo frases, detalles, cositas que veo interesantes para el guión y que me valen para el rodaje para que luego lo que cuentes tenga mucha verdad. Quiero que luego, cuando la vean, cualquier rondalleiro se sienta identificado. Por ejemplo, la rondalla protagonista de la película, quitando cinco actores principales, el resto quiero que sean rondalleiros de verdad.

Aunque la rondalla sea el epicentro, Galicia y en este caso el área de Vigo tiene un peso también muy importante en la película.

Todo el entorno, su belleza natural, tiene protagonismo. No hay que forzar nada, incluso hoy es un día muy plomizo pero es que para mi filmatográficamente es bonito. Al final esta historia transcurre entre septiembre y enero, la lluvia y el clima es parte del encanto de la zona y luego, para mí, me apetecía mucho rodar en esta zona. Llevo ya un año viniendo y me cuesta mucho elegir dónde rodar. Hay muchas zonas que me encantan, desde el Vigo hasta el sur.

Hablaba antes de modernizar las rondallas; ¿lo tradicional no puede sobrevivir sin este cambio?

Creo que hay que respetar lo tradicional, mantener la memoria viva, pero también evolucionar. Versionando AC/DC o a Queen, creo que respeta la tradición pero le da un vuelco que atrae a la gente joven para que la mantengan. Mi mayor sueño después de que la gente viera la película es que quieran apuntarse a una rondalla, que hasta ahora ni lo contemplaban.

Tras varias series, vuelve otra vez al cine. Con tantas plataformas y usuarios, ¿es más fácil vender un proyecto para ellas que adaptarlo al cine?

Yo dejo que las historias se impongan. Cuando me planteó esta historia no sabía si podría ser serie o película, pero hay algo cuando empiezo a pensar en la trama me encaja más en un formato u otro. Y luego también mis ganas de volver al cine, para las salas de cine. Vengo de dos proyectos de Netflix, y muy contento, pero siempre he creído mucho en ir al cine y quiero apoyar al cine.