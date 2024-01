Quina hora és?, la mort en punt

He tingut la fortuna -i he de dir que no m’ho esperava-, de rebre un feix de poesia en aquests dies de festes passades. Ha arribat a les meves mans, i potser foren els Reis d’Orient que s’ocuparen de fer-me’n obsequi, el volum de la poesia completa de Jaume Vidal Alcover que Adia edicions ha publicat a la col·lecció OssOs d’Or, que dirigeix i coordina l’escriptor Pau Vadell. El llibre, que es presenta sota el títol Jaume Vidal Alcover, poesia completa 1952-1991, conté més de mil pàgines i ha estat editat a cura de Joan Cavallé, que ha posat ordre al corpus poètic una mica desorganitzat, i acompanyat d’un pròleg escrit amb devota pulcritud i rigor per Magí Sunyer, a més d’un epíleg d’Odile Arqué que tanca el volum.

L’edició ha vingut a celebrar el centenari d’en Jaume. Fill de pare notari, va néixer a Manacor l’any 1923. Estudià a Madrid, a València i a Barcelona les carreres de Dret i de Filologia, va viure a Palma i, posteriorment, fou catedràtic a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona on deixà una empremta intel·lectual memorable. Morí a Barcelona, l’any 1991. Escriví poesia, que ara es presenta reunida al volum que ens ocupa, contes, novel·les, teatre, estudis literaris, versions teatrals de rondalles, articles de premsa... El vaig conèixer a través d’Encarnació Viñas, l’any 1962. Érem tres mestres joves que ens preparàvem per a l’ingrés a la Universitat i ell ens va fer classes de literatura i llatí. No ens volgué cobrar res -deia que Sòcrates mai no havia cobrat un cèntim per una classe-, tot i que no tenia més diners que els que guanyava d’un article a la premsa, d’una conferència en un centre de cultura o els que bonament li arribaven dels pares. He de dir que ens va seduir la seva manera d’entendre la literatura i ens fascinava l’enorme saviesa que mostrava en cada tema del que parlava, però sobretot la manera de gaudir del plaer intel·lectual, la gran capacitat de contagiar als qui l’escoltaven el gust per explorar els múltiples laberints de què son fets el coneixement i l’estudi.

Em limitaré a contar alguns fets que serviran d’exemple: un dia ens feu comparar el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca amb les Coplas de Jorge Manrique escrites en ocasió de la mort del pare: dues actituds davant la mort, una de rebel·lió i ràbia, l’altra, de conformitat i resignació; un altre dia ens convidà al cinema, acudírem a veure Los Tarantos, la versió cinematogràfica que Francesc Rovira-Beleta feu d’una obra de teatre d’Alfredo Mañas amb Carmen Amaya i Antonio Gades. S’hi conta l’enfrontament entre dues famílies gitanes rivals i l’amor impossible entre Rafael i Juana, però en la història d’amor d’aquests joves supuren les ferides de la postguerra, la venjança, el ressentiment, l’amargor; un altre dia després de la classe ens demanà que l’acompanyàssim a un botiga de discos perquè volia comprar l’obra completa de Mozart i regalar-la al pare. Havia cobrat, deu anys després de la publicació, els primers drets d’autor de L’Hora Verda, el seu primer poemari, i volia fer-li´n obsequi. Afegiria encara: Era el mes d’octubre de 1963 i ens va dir amb sentiment que Jean Cocteau havia mort perquè no havia pogut suportar la desaparició d’Édith Piaf, la cadernera de París.

Magí Sunyer observa en aquest primer llibre de poemes l’exaltació de la joventut, de tot allò que és jove, nou, alegre, vital, fresc. «Els infants –diu Sunyer- representen la més pura tendresa i el poeta en vol aturar el creixement perquè no es malmeti: «Infants no cresqueu!» Em fa pensar en Rousseau: la naturalesa és bona, tot es perverteix en mans dels homes. En Jaume fou heterodox, a vegades genial, provocador, inconformista, cavaller bel·licós. Li era fàcil alçar una polèmica, discutir i defensar durant hores unes idees, fins que t’havies de retre, quan ja s’alçava l’alba. En vaig ser testimoni en més d’una vetllada a la seva casa de Barcelona on vivia amb Maria Aurèlia Capmany. Era baralladís i sabia fer servir tots els arguments a l’hora de la discussió i el debat. Nosaltres, aquells alumnes que ens havíem sentit seduïts, apreníem els seus versos de memòria: «Ara cal que t’aturis tu, poeta, / que declines la vida, com si fos / una paraula grega que no entens...». I ens entusiasmàvem amb Elegia a Salvatore Giuliano, el bandejat sicilià que lluitava per la llibertat i la independència del seu poble. O aquells altres d’un poema dedicat a un seu nebot: «Però, i què? Roda la vida, / roda i roda, costa amunt... / -I la pols? –Està dormida. / -Quina hora és? –La mort en punt». Poeta herètic, projecta el conflicte entre l’artista i la comunitat en què viu, contra els «homes grisos» que el menyspreen. Contra els homes grisos que ostenten el poder i serven l’ordre.

La nostra amistat perdurà fins al final. Per més de vint anys, na Maria Aurèlia i en Jaume vingueren a ca meva i passàrem plegats la nit de cap d’any. També ens ensenyà a estimar la vida.