Parenòstics, almanacs i calendaris

El parenòstic –de ‘pronòstic’ i ‘parenostre’- era una obra imprescindible, fins fa pocs anys, a la pagesia mallorquina, i a moltes llars ciutadanes de Mallorca. Aquesta paraula, «parenòstic», fa referència a un almanac que pronostica el temps al llarg de l’any: les pluges, les glaçades, la calor, el fred, el santoral, dites i costums, explicita consells per a tenir en compte cada mes, indica les bones èpoques per sembrar i collir, i sobretot, el parenòstic, és llunàtic: no hi havia arbre que s’exsecallàs sense tenir en compte les parts de la lluna, i compte amb el girant a l’hora de dur a terme qualsevol activitat, com les matances: si coincidia la bullidura de botifarrons amb el girant, tots s’esclataven. Fins i tot, a l’hora de fer una rella als arbres era necessari fer-ho en lluna; o la collita d’olives, o per tallar-se els cabells, etc. Pareixia que en l’era virtual, de la xarxa, de la informació, els parenòstics passarien a millor vida; doncs com en moltes altres coses en les quals la persona humana hi posa el seny, resulta que viuen un esplendor exquisit i una acceptació mai no imaginada. Poder disposar d’aquestes prediccions era essencial en societats sedentàries i agrícoles i, per tant, es feia necessari anotar-les. D’aquí sorgirien els primers calendaris, de gran importància a les civilitzacions antigues com Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma.

Calendari ve de calendes. Les calendae eren, segons l’antiga ordenació romana del temps, el primer dia del mes. Aquest nom es conserva encara en certes festes populars tradicionals. A la Provença, el Nadal s’anomena li Calendo, pel fet que coincidia amb l’antic inici de l’any romà. De la mateixa manera, el cicle festiu de maig començava amb les calendes de maig, el primer dia del mes i de l’any cèltic. El calendari és l’ordenació cronològica del conjunt dels dies de l’any per setmanes i mesos. Tots els pobles i totes les cultures han tengut el seu propi calendari, que ha pautat i rimat el temps i ha fixat els dies fastos i nefastos, les festes i les commemoracions de la vida col·lectiva. Ordenar el temps forma part dels ritus de creació, de domini sobre el caos: temps de treball i de repòs, lleure o contemplació. I els calendaris sempre han estat al servei dels interessos particulars dels qui manen i lligat a qüestions religioses –a diferències dels pronòstics-, ara i sempre, o bé hi plasmaven les seves supersticions.

El professor Climent Picornell ens recorda que el mot Almanac prové de l’àrab al-manâh (el Calendari) o. al-manaakh (el Clima), reflectint el seu propòsit original d’utilitzar-lo per a l’agricultura, tot proporcionant informació sobre les estacions i el clima. A Mallorca el pronòstic es va convertir en parenòstic o parenòstric, per assimilació amb parenostre. El referent més antic que tenim a casa nostra és de 1637: «Pronostich y discurs general del any del Señor 1637...». Un altre el confegiren Pere Perot, natural d’Alcúdia i Honofre Socias Ermità del Puig de Santa Eugeni Astrolech y Cosmógrafo, entre 1668 i 1673. En aquest es feia pronòstic de la collita agrícola : «De blat i xexa la cullida sera mediana. Ordi molt, civada mediana, llagums abundancia. Oli poch, vi lo matex, mel mitge cullida, seda molta. Si ya no destorben les boyres fruita molta, melles moltes, peix abundancia. La cria del bestiar sera bona y aperillaran molt en lo estiu». Acabant sempre amb la fórmula «Déu sobretot». Durant el segle XVIII foren molt abundosos, amb mescla d’humor i enginy: Kalendari Astrologich i Astronomich, Compost per qui no en sap fer / no na sabut.

Aquesta publicació anual, se solia fer –i es fa- a finals d’any, per les estrenes de desembre. Ja sabeu la dita que diu que “Per Nadal qui res no estrena res no val”, perquè és un temps d’auguri, de fer repàs del que s’ha esdevingut i preveure allò que vendrà. Els “Comptes de Salomó” pronostica que els dotze dies abans de Nadal ens diu el temps que farà la primera quinzena dels dotze mesos següents, i els dotze dies després de Nadal, ens assenyala el temps que farà els quinze dies darrers de cada mes de l’any següent. Ptolomeu d’Alexandria, en el segle I després de Crist escrigué una obra, Parapegma, en la qual presentava el clima i les estacions com a resultat de les diferents positures dels astres; així, per ell, la predicció del temps era considerada una divisió de l’Astronomia. A Occident, en el decurs dels segles, àrabs, jueus i conversos importaren, elaboraren i adaptaren aquestes taules, antecedents dels calendaris actuals i que inicialment, a més dels pronòstics, solien incloure alguns consells de moral o d’higiene. La invenció de la impremta i l’aparició de la premsa tipogràfica va possibilitar una molt millor difusió dels calendaris, amb una progressiva acceptació i interès d’un públic de cada vegada més nombrós. El caràcter sintetitzat de les informacions i, fonamentalment, la naturalesa astrològica i astronòmica dels continguts converteixen els almanacs en publicacions privilegiades i molt populars, amb una important difusió entre les diferents classes socials. Almanacs o calendaris, són considerats, en l’àmbit de la literatura popular, com a literatura de fil o cordell. Una definició que no té res de pejorativa i que es deu a la manera com era feta la propaganda i venda d’aquestes publicacions, que es penjaven amb un fil a les vidrieres de les llibreries o botigues, i així hi romanien també, un pic entraven a les cases; un costum que encara continua ben viu a molts d’indrets del món. Tot un món de saviesa condensada que encara es manté en el Calendari porrerenc, el Pronòstic santjoaner o el Calendari mallorquí, entre d’altres.