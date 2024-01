Mitologies | L’any que ha de venir

Acaba l’any. Els comentaristes diuen que ha estat un any feixuc. Ho ha estat, feixuc i mal de suportar. Si en faig un repàs i m’atur a escoltar les paraules que s’han dit durant aquest any –se n’han dit moltes, però poques han valgut la pena–, m’atreuen les del secretari general de les Nacions Unides, el senyor António Guterres, amb què tractà de descriure la situació que s’ha viscut i es viu encara ara a la franja de Gaza, mentre reclamava que es declaràs amb urgència un alto el foc humanitari: «Gaza s’ha convertit en un cementeri de nines i nins». I parlà de catàstrofe, i clamà a la responsabilitat de la comunitat internacional a fi d’aturar el patiment col·lectiu, el desastre de veure com Israel bombardeja la gent que no sap on ha de córrer a refugiar-se, els hospitals, les cases, les mesquites, les instal·lacions internacionals, alhora que són violats els drets humanitaris. Hem vist l’horror. Hem vist com eren traslladats els infants acabats de néixer des de les incubadores a altres llocs més segurs, en terres d’Egipte, on hi hagués una mica d’oxigen. I només ho hem vist en el tecnicolor de les pantalles. Ho hem vist de lluny. Hem vist com s’amunteguen els morts embolicats en un llençol de drap. Hem vist córrer un pare, i un altre pare, i un altre amb el fill o la filla en braços, ferits després que ha caigut un míssil sobre l’escola, enmig del carrer, en una plaça en la qual no era possible sortir a jugar. Hem vist que cercaven un tros d’hospital, un lloc que poguessin guarir les ferides d’aquella filla, d’aquell fill amb el cap ple de sang. Ho hem vist, però ho hem vist d’enfora. Els actes terroristes del dia 7 d’octubre i el segrest de tantes persones desprotegides no justifica una massacre. Això sobrepassa l’ull per ull i dent per dent. I és més que una venjança. L’energia humana canalitzada cap a l’exercici de la crueltat, és propi de l’home. I Nadal haurà servit per celebrar els grans fastos de la violència.

Dues guerres. També la d’Ucraïna, com un mal espant. Hem vist els soldats arrossegar-se sobre els camps plens de neu a la percaça de l’enemic. Hem vist la gent morir-se de fred. Hem vist els tancs per les muntanyes i les valls disparar els seus canons. Hem vist la desesperació i la mort programada al centre d’Europa. Hem vist la gent desesperada fugir dels bombardejos. Què voleu? A quin déu puc dir-li que ens ha abandonat? Mentre, els carrers de les ciutats són plens de gent que s’empeny perquè no pot passar i omple les botigues, i compra, i compra, i compra: un perfum, una jersei, un abric, unes sabates, una cartera, un collar de perles... Ai, el capitalisme de consum. Arreu apareixen els mecanismes de seducció, sempre omnipresents. Les festes, les bones festes, sobresaturades d’ofertes comercials, de publicitat temptadora, d’invitacions al consum, als plaers, les aparences il·lusòries, els simulacres de felicitat, la societat de l’espectacle. És cert que el capitalisme basat en el consum és seductor. La única religió que dona a l’instant allò que promet. I en arribar la nit ens tornarem a seure davant el televisor a l’espera que donin les notícies de les guerres. I tornarem a veure-les d’enfora. El dolor i la mort esdevindran el meu entreteniment, la dosi d’espectacle quotidià que m’espera. He trescat pels carrers de la ciutat, un horabaixa qualsevol previ a les festes, quan ja era fosc. En una petita plaça, ran d’una església, només il·luminat per la llum que es filtrava a través dels mostradors d’un gran magatzem, hi havia un home que movia un titella de fils enmig d’una rotllana de nines i nins, resguardats pels seus pares que restaven drets disposats en cèrcol entorn del fills. De sobte el titella ha allargat una mà i ha aconseguit que alhora una nina també li allargàs la mà. El titella i la nina s’han somrigut. Tenien els ulls lluents. Un fil de venturosa humanitat que no sabem entendre s’ha filtrat entre la figura de fusta i la nina. Potser es desitjaven que l’any que ha de venir ens fos venturós.