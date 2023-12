Encarnación Reyes: «Palma es una ciudad llena de geometría, desde la pitagórica a la más actual»

Es matemática y da clases en la Universidad de Valladolid. Sus trabajos de divulgación de la ciencia son notables y muy valorados. El pasado domingo ofreció una charla sobre matemáticas y arquitectura aplicadas a la Seu de Mallorca, invitada por la Societat Balear de Matemàtiques para celebrar el solsticio de invierno.

¿Por qué seguir investigando en arquitectura si Vitrubio, antes de Cristo, ya lo descubrió todo?

(Sonríe) Vitrubio hizo mucho por la arquitectura, sentó las bases y axiomatizó los tres elementos de una buena arquitectura: solidez, utilidad y belleza, una tríada que sigue vigente, pero los tiempos van cambiando así que hoy debemos incluir otros aspectos como la sostenibilidad, la eficiencia energética y económica.

¿Un arquitecto tiene más de matemático o de físico?

Ambas materias son muy importantes en arquitectura; por una parte, está el cálculo estructural que necesita de la física y por otra está el cálculo geométrico que proviene de la matemática. Para elaborar un proyecto arquitectónico se necesitan las dos cosas.

¿Qué entendemos por belleza en arquitectura?

Pues depende del momento histórico. Ha habido épocas en las que lo importante era la simetría, que se confundía con la proporción, en cambio en otros la belleza se ha conseguido a través de la imitación de formas naturales como los pétalos de una rosa y en otras por la generación de formas nuevas e irregulares. En la creación de cualquier forma arquitectónica sigue habiendo belleza. Y es que cada época tiene su propia arquitectura, que a veces repiten las de otros momentos como el neoclasicismo, que repite la concisión clásica eliminando la ornamentación del barroco. Pero sí, cada período arquitectónico ha tenido su geometría propia.

¿Cómo podemos conjugar el edificio de la ONU con el de la ópera de Sydney, ambos del siglo XX?

El primero está concebido sobre la idea de la proporción áurea, con la recta como elemento geométrico fundamental, en cambio el de la ópera australiana se basa en la geometría de la esfera. Pero en el fondo toman el mismo concepto: en ambas la base es un solo elemento geométrico elemental, la recta y la esfera, respectivamente.

Para una matemática que ha trabajado la arquitectura muy de cerca ¿Cómo explica la construcción de la Catedral de Palma?

Como un hecho maravilloso si nos fijamos con los escasos elementos y herramientas de que disponían. Era empirismo puro, ensayo y error. Pero claro, los maestros canteros tenían una intuición geométrica enorme. Era muy difícil llegar a ser maestro cantero, muy pocos conseguían llegar a ese grado de maestría. En la catedral de Palma, en muchos aspectos se llegó al límite: esos fustes altísimos de las columnas dejando las luces tan grandes es un alarde constructivo increíble para la época.

Sitúenos la catedral de Palma en un contexto mundial.

Diría que es un icono del gótico mediterránea y que ha llevado al límite la esbeltez, la estructura y la luminosidad.

¿Y por qué no se ha caído después de siglos?

Por la destreza que tenían esos maestros canteros de los que hablaba antes. Auténticos genios medievales.

En arquitectura ¿qué no es matemática?

¡Guau! Diría que nada, que todo, en la arquitectura más vanguardista incluso se está utilizando la matemática. Cualquier construcción arquitectónica lleva geometría y por tanto, matemáticas.

¿Qué piensa de las intervenciones contemporáneas en edificios históricos?

Pues que debemos acostumbrarnos a ellas. Al principio eran rompedoras, pero poco a poco, si están bien hechas y de forma coherente, nos acostumbramos a ellas. En la Catedral de Palma tenemos un ejemplo claro: la intervención de Gaudí, que fue un adelantado a su tiempo, pasando de líneas rectas a curvas. Es bueno que existan arquitectos rompedores que sepan combinar lo antiguo con lo moderno.

¿Cualquier idea que tenga un arquitecto es realizable?

Hoy día diría que casi todas. Tenemos múltiples ejemplos: Gehry, Zaha Hadid, Foster y tantos otros han partido de ideas sobre un papel que, aparentemente eran difíciles de llevar a la práctica, pero que luego se han podido realizar, gracias a la tecnología, la matemática, a la física.

Hemos hablado de la vigencia de Vitrubio, pero ¿y Pitágoras? ¿Y Euclides?

Los dos son totalmente vigentes. El célebre teorema de los triángulos se utiliza en geometrías complejas, como también se utilizan las bases euclidianas que el matemático redactó en Los Elementos, uno de los libros más traducidos y editados después de la Biblia. Y es que, en el fondo, la regla y el compás siguen ahí, aunque sean hoy herramientas digitales. Con regla y compás se puede construir casi todo.

La imagino yendo por la calle mirando hacia arriba, hacia las fachadas y tejados.

(Sonríe) Sí, pero no crea, también miro hacia el suelo, pues me interesan mucho los pavimentos. Me interesa ver cómo se cubren las superficies con polígonos. Cuando paseo por las ciudades me gusta ver la geometría de los edificios y de las calles. Es una deformación profesional. En Palma he disfrutado paseándome por sus calles, pues Palma es una ciudad llena de geometría, desde la pitagórica a la más actual. El urbanismo es también arquitectura.