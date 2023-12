La prèvia | Ara ve Nadal

En una setmana (una mica més de fet), serà la Nit de Nadal i per tant, és normal que durant aquests dies previs, diferents institucions musicals preparin els seus concerts típic d’aquestes dates.

Per avui tenim un Concert de Nadal al Poble Espanyol de Palma, el que ha preparat el Cor Ciutat de Mallorca, a les 18h.

També a les 18h i a la Sala Petita del Teatre Principal de Palma, els Encontres de Compositors preparen un monogràfic amb Denis Dufour un creador, la música del qual considera el so en totes les seves potencialitats.

Una mica més tard i en el Conservatori de Palma, Carles Ponsetí es posarà al davant de Studium Aureum per interpretar música de dues èpoques: la de finals del segle XV, XVI i principis del XVII, amb obres de diferents cançoners així com altres de Michael Praetorius, i la del segle XX, amb obres de John Britten i Javier Bustos. Entremig, el Cant de la Sibil·la.

Per demà matí i a la Plaça de Santa Margalida de Felanitx (12h), Concert amb la Coral de Felanitx, Coral Units Com Brins i la Banda de Música, dirigits per Victor Ferragut.

A l’Auditòrium de Palma, també demà (19h), el primer dels dos Messies de Haendel que tendrem aquestes festes. Un oratori dirigit per Daniel Mulet i en el qual intervindran l’Orquesta Simfònica Europea, l’Orfeó Balear i quatre solistes vocals.

A la mateixa hora, la Nit de la Cultura organitzada per l’Obra Cultural Balear presenta un esdeveniment en el qual es lliuraran els premis de la institució i s’oferiran pinzellades musicals.

Novament l’Auditori del Conservatori serà l’escenari en el qual demà (19h), l’Orquestra Universitat de les Illes Balears, dirigida per Xisco Amengual interpreti obres de Beethoven y Bizet.