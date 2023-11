La prèvia | S’acosta Santa Cecília

Dimecres de la setmana que ve, dia 22, és Santa Cecília, patrona de la música. Una data que fa que, al seu entorn, es programin activitats musicals diverses a molts d’indrets. Segur, doncs, que a prop vostre teniu algun concert que, aquest cap de setmana, honori la patrona.

D’entre aquestes activitats, permeteu-nos que en recomanem algunes.

Per començar, avui horabaixa i a la Seu de Mallorca, la Capella que porta el nom de la catedral i que dirigeix Joan Company, ens proposa un concert sacre amb obres de compositors com Rakhmàninov, Gjeilo, Victoria i Elgar, a més d’una estrena, Kyrie, de Roger Berenguer, tenor de la formació. La cita és a les 20h.

Per altra banda, el festival Pianino de la cel·la Chopin de la Cartoixa de Valldemossa (19h), presenta un recital de Dmitry Albogin. El programa serà un monogràfic del compositor polonès.

A la basílica de Sant Francesc de Palma (19h) i en el marc dels Encontres de Compositors, concert homenatge a Harry Sparnaay un dels grans intèrprets i precursor del clarinet baix en la seva dimensió d’instrument solista. Els intèrprets seran el seu deixeble Víctor de la Rosa, al clarinet, i Sílvia Castillo a l’orgue.

L’Auditori d’Alcúdia (20h) presenta un concert de la trompetista Andrea Motis amb el seu quintet de jazz.

A Sa Congregació de Sa Pobla (22h), tenim el quartet de Christian di Fiore, un dels virtuosos de la zampogna italiana. La proposta s’emmarca dins la Trobada de Xeremiers i Fira de lutiers de Sa Pobla.

A Felanitx segueix la Setmana de Música, amb l’actuació de la coral Units com brins, que avui a l’església de s’Horta (20h) i demà a la parròquia de Sant Miquel (19h), interpretarà un programa molt eclèctic amb peces de diferents compositores de la ciutat. També hi intervindran diferents formacions de música popular així com artistes locals a títol individual.

Demà diumenge, l’Auditori de Porreres (19h) serà l’escenari en el qual l’Orquestra Lauseta, que dirigeix Xisco Amengual, interpretarà un programa titulat Nacionalisme Segle XX, en el qual hi participaran els solistes Felipe Arroyo (tuba) i Diego Riudavets (trombó).

A més d’aquestes propostes, tenim alguns teatres musicals com La bella dorment a Inca (avui a les 18h) i Grease i Rapunzel a l’Auditòrium de Palma (avui i demà, a diferents hores).