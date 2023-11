Nou Circ Social Illes Balears ha anunciado próximas acciones sociales e incluso legales para que Can Ribes sea un centro de circo y creación, tal como se proyectó en la anterior legislatura, “y para que un proyecto que no tiene colores políticos no sea cambiado a capricho de un regidor con menos de 2 meses en su puesto”.

Tras conocer que el Ayuntamiento proyecta que la antigua fábrica rehabilitada se convierta en un centro de creación e innovación integrado en el futuro Districte Digital de Palma y no solo en un lugar especializado en artes circenses, la asociación Nou Circ Social, con más de 20 años de historia, denuncia “el cambio de rumbo de Can Ribes sin ningún tipo de proyecto argumentado ni un plan de viabilidad así como “la total ausencia de políticas culturales”. La asociación solicita al regidor de Cultura un nuevo encuentro, también con la asociación profesional de circo de las islas Baleares. Además, la asociación hace "una llamada a todos los partidos políticos que en la legislatura de 2016 aprobó la puesta en marcha del centro de circo(Mes, PSOE, Podemos) con el fin de de concertar un encuentro en que se encuentre solución a este despropósito de cambio y aniquilación por parte del regidor de cultura y director de artes escénicas del ayuntamiento de Palma ,en políticas culturales al sector del circo con el fin de que esta reivindicación y de otras entidades afectadas por el despropósito cultural, sean llevadas al pleno y las más altas instancias jurídicas y de defensa de nuestro y nuestro sector, el circo y circo social".