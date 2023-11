Pep Pinya, galerista: «Ver Es Baluard como está me da llorera. Teniendo artistas internacionales, a Miró, Palma tendría que ser fantástica»

Pep Pinya (Palma, 1935) abrió la galería Pelaires en 1969, en la calle de la que tomó el nombre. Luego la convirtió en un centro cultural en la calle Verí, donde se realiza esta entrevista. Se le considera el decano de los galeristas en la isla. El día 22 recibirá la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Palma. Insiste en que también recibió el premio de este diario. No rehúye preguntas, pero se guarda información cuando implica a personajes conocidos. Y se muestra muy crítico con la proliferación de determinadas galerías de arte, así como con la gestión de los centros culturales de Palma.

¿Cada cuánto pisa la galería?

Ahora cuando tengo ganas, o me necesitan. Ahora trato más a coleccionistas que a clientes, gente que quiere unos cuadros definidos, generalmente son cuadros más históricos y no necesito venir cada día. Lo que sí hago es mucho trabajo por teléfono, con el extranjero, haciendo consultas... No me he jubilado nunca ni me jubilaré de momento.

Ni ganas ¿no?

No, es que ser galerista es una cosa un poco extraña y un poco viciosa al mismo tiempo. Este año he organizado dos exposiciones en dos museos de Italia, de Miró precisamente, desde mi casa. Estar mezclado con todo esto me encanta, me da mucha vida. Es una forma de vida realmente. Vivir sin el arte contemporáneo, para mí creo que sería complicado. Solo hay un elemento que podría sustituir en cierta manera esto y sería estar en el mar.

¿Es verdad que cuando puso en marcha la sala Pelaires, Miró le dijo que la galería tenía que ser para él y sus amigos?

Así es, cosa que me sorprendió porque no pensaba ser galerista.

"Toda mi trayectoria, sin Miró, posiblemente no existiría

¿Y qué pensaba ser?

Me encantaba la pintura, era un hobby. La abrí con unos artistas internacionales, Miró, Tàpies... porque eran los artistas que a mí me gustaban, pero no con el pensamiento de que haría carrera con esto, en absoluto. Lo que pasa es que Miró fue el disparador que puso en marcha mi trayectoria. Toda mi trayectoria, sin Miró, posiblemente no existiría.

Trabajar con artistas, y usted lo ha hecho con muchos y muy potentes, no debe de ser fácil...

Hombre, tienes que saber ponerte en los zapatos de tu dialogante, porque cada artista tiene sus manías, sus fobias, sus filias... y lo que no puedes es trabajar con artistas de una forma metódica, ya que cada artista es una historia, cada exposición sobre un artista es una aventura nueva, tú realmente lo que haces cuando montas una exposición y entras en el espíritu de un artista es otra obra que haces con su propia obra y cada artista es absolutamente diferente. Y cada artista, cada año, o dos o tres, cambia, no hay nunca nada preestablecido que tú puedas decir que te servirá para siempre, nunca. Pasa lo mismo con la música, con los poetas, con la escritura, es todo un cuerpo cultural que está vivo, se mueve, se transforma. En nuestro trabajo, dos y dos nunca son cuatro.

No sé si será Miró, pero ¿qué artista le ha impactado más?

Calder fue un personaje que me impactó mucho. Lógicamente, Miró, al que tenía más a mano, no es que me impactase, lo que pasa es que era un monstruo del arte contemporáneo. Me acuerdo cuando nos hizo la serie Mallorca, nos llamó para que viéramos cómo se hacía la primera plancha del grabado. Y él no era un hombre muy grande, era más bien pequeño, pues cuando se puso delante la mesa donde estaba la plancha, que era negra, y se puso a grabar con una vieja navaja y las esquirlas le caían por la cara, se convirtió en un gigante. Eso son sensaciones que son muy difíciles de traducir en palabras, fue una emoción, un día fantástico. Y cada uno de los artistas tenía su historia, su forma de ser, de actuar. Motherwell también me emocionó mucho, lo fui a ver a Nueva York... A Josep Lluís Sert, uno de los grandes arquitectos de España, lo fui a ver un par de veces a Boston, era un personaje que a mí me entusiasmaba, también era un hombre pequeño... pero eran gigantes de verdad. Culturalmente son figuras que son puntales que aguantan todo el entramado de la cultura.

"Más allá del espectáculo político que hay ahora, si el rey [emérito] no puede venir a España, pues los otros tampoco

¿Quién más?

Vargas Llosa, el también premio Nobel Miguel Ángel Asturias, otro personaje superinteresante, Karajan... Pero mis historias siempre están relacionadas con Miró. Cuando hicimos la serie Mallorca monté un chárter que vino desde Washington con coleccionistas americanos. Hubo uno que compró toda la serie pero me dijo que se la tenía que llevar a Washington, quería que viese su museo. Y fui. Una de las noches que estábamos cenando en un restaurante, era el tiempo del Watergate, vino un hombre a la mesa y dijo: «Nixon ha dimitido. Tú serás el próximo presidente». Yo estaba cenando con el que fue el siguiente presidente (Gerald Ford), nos hicimos amigos y estuve una semana en la Casa Blanca. Un mallorquinet en la Casa Blanca, a través de la galería y con el hilo de Miró. Me han pasado muchas historias así, muchas.

Con un trabajo ‘normal’ no es posible vivir estas experiencias.

No, no tienes opción. Igual que los artistas que yo trataba aquí, emergentes, jovencitos, si no hubiera sido por la Pelaires tampoco hubieran tenido la opción de hablar con Tàpies, con Miró, con Calder, con Mompó, con los escritores que venían. Esto abrió unas puertas que ni siquiera existían. La cultura mallorquina estaba fundamentada en el postimpresionismo y no se había salido de aquí. Esto fue una especie de revolución.

Dicen que sus fiestas eran las mejores.

Lo eran, pero por una razón muy sencilla, porque cuando yo comencé, las exposiciones de las dos o tres galerías que había era algo como muy encorsetado, y yo pensaba que no tenía por qué no ser algo alegre, feliz, fantástico y llegar a todos los estamentos sociales. Y cuando abrí el centro, pensé, esta es la mía: cada inauguración que hacía era un espectáculo. Mucha gente quería venir a las exposiciones de Pelaires y esto producía una sinergia positiva

He visto que aquí tiene dos fotos con el rey emérito. ¿Continúa siendo su amigo?

Sí, hace un par de años que no he hablado con él. La última vez fue en un partido Barcelona-Madrid.

¿Qué le parece la deriva de su trayectoria?

Una tristeza muy grande y una lástima que haya pasado todo lo que ha pasado, porque, más allá del espectáculo político que hay ahora, si el rey no puede venir a España, pues los otros tampoco... Es una cosa delicada e injusta y a mí, personalmente, me sabe muy mal. El rey siempre será mi amigo, eso de «es de bien nacidos es ser agradecido» yo lo practico, pase lo que pase. Le criticaré todo lo que ha hecho mal, pero seguirá siendo mi rey.

Volviendo a los artistas ¿cuál se le ha resistido para exponer en Pelaires?

Miquel Barceló. Hemos estado en tratos muchas veces, hemos hablado, pero no hemos llegado a cerrar nada, cosa que me sabe muy mal. No sé si son cuestiones de mercado o de política de Barceló, no hay una razón objetiva para que él diga no, porque no lo ha dicho nunca, pero tampoco ha dicho sí.

¿Qué otro artista le gustaría tener aquí?

Uno que no pude exponer fue Picasso. Miró me dio una carta, tenía que ir a ver a Picasso, pero un día antes se puso enfermo y murió. Fue un gran desencanto. Hice exposiciones, pero sin el artista. Fue una lástima, es uno de los grandes que falta en la historia de Pelaires.

"La Fundació Miró es un cadáver, no se hace nada, ¡de uno de los artistas más importantes del mundo!

¿Qué ha heredado de usted su hijo, Frederic Pinya?

Muchas cosas. Ha tenido una formación mucho mejor que la mía, yo soy más intuitivo. Fede es un crack, lo que pasa es que se ha encontrado con unas épocas muy complicadas, con tiempos de crisis, de pandemias, de políticas... En cierta manera, yo lo he tenido más fácil y más difícil, porque yo abría un melón que no se había probado nunca. Él lo ha tenido más complicado, pero creo ha hecho un gran trabajo, de hecho, yo no me meto en lo que hace, me guste o no.

¿Qué les diferencia?

Yo tengo una vena más comercial, que es muy importante. La Galería Pelaires aguantó porque yo tenía otros negocios, si no, no se hubiera aguantado. Él no lo ha necesitado. Pero esto a veces no te produce los resultados económicos que tú quisieras. Pero es su vida y su forma de hacer las cosas. Técnicamente, yo creo que es un 10. Para que veas la coincidencia, al principio de que empezara a trabajar, fuimos al estudio de un artista y yo pensaba en las obras que elegiría. Le pregunté a él y todas menos una coincidían con las que yo había elegido. Quieras o no, él, desde pequeño, ha visto a Miró o a Tàpies, eso deja una pátina que no te la pueden quitar. Por eso yo creo mucho en la educación, es fundamental para los niños y los jóvenes. Él la ha tenido y la ha sabido aprovechar.

Y usted, ¿como comenzó en el mundo del arte?

Por puro capricho. Yo había estudiado con Minnocci Herrera, con el mejor acuarelista que había en Mallorca, que era Erwin Hubert, tuve a Xam también de profesor de dibujo, yo había estudiado música, mi padre era músico... es decir, en casa había un ambiente especial y abrí la galería por puro capricho. Tenía el dinero para hacerlo, porque había ganado mucho con los negocios que había montado. Después de dos años en Londres y París, volví y triunfé.

Y ¿cómo fue el encuentro con Miró?

Yo monté la Sala Pelaires con aquellos artistas y él vino al cabo de dos semanas. Le llamó la atención que un mallorquín abriera una galería internacional. Al cabo de un mes, me dijo que fuera a su casa y me dio tres cartas de recomendación: una para el director del MOMA, otra para el del Guggenheim de Nueva York y para Pierre Matisse (galerista), hijo del pintor. Cogí avión y me fui a Nueva York. ¡Mira qué comienzos! Y yo era un mallorquinet de la calle, lo que pasa es que aprendía rápidamente.

Desde luego era otra época...

Totalmente. Pero si te fijas, siempre hay el mismo hilo conductor: Miró. Yo me presentaba en un sitio con Miró por delante y todo eran puertas abiertas. Ni lo busqué, esto me lo encontré y nunca me he creído ser un gran galerista, un tío fantástico... pero ha sucedido. Hablo inglés, francés, alemán e italiano y esto me ha abierto cantidad de puertas. Y algo que debo tener dentro de la cabecita para montar toda esta historia. ¿Traducimos? Pasión.

¿Hoy sería posible montar un centro cultural así?

Yo como soy capricornio, creo que sí, con más dificultades... Yo no he montado nunca un negocio que no me haya salido bien. Cuando hay gente que dice «si no me va bien...», yo nunca me lo he planteado. Si tú montas una cosa es para que funcione. Yo montar una cosa para ver si va bien... es que no se me ocurre. ¿Cuál es la suerte que he tenido? Pues que he tenido muchos amigos que me han ayudado, la gente me ha apoyado, el público ha venido, habrá comprado o no, pero ha venido.

"La gente epidérmica no me interesa, pero con la que tiene algo, me lo paso pipa

Algo debe de tener para recibir ese apoyo.

Sí, creo que tengo un magnetismo y convenzo a la gente, no sé si te he convencido a ti... La gente me gusta, la gente que tiene algo, la que no lo tiene no la soporto, la gente epidérmica no me interesa, pero con la que tiene algo, me lo paso pipa.

¿Qué siente cuando pasa por la calle Sant Feliu y ve esas galerías?

El arte es libre, malo o bueno, libre. Si aquí hubiera 10.000 niños que jugasen al tenis a un nivel fantástico, a lo mejor tendríamos dos o tres Nadal. La oportunidad tiene que darse. Con el arte lo que pasa es que más del 50% de lo que se hace es pura basura, pero si hay mucho, puede que cree un espíritu crítico en la gente, porque a mí me hacen la misma pregunta, ¿y esto de San Felio? es un puro mercado. Francis Bacon dijo «qué daño ha hecho la decoración al arte contemporáneo». Y es la realidad. Eso es pura decoración. ¿Qué tiene que ver con el arte? Nada. El arte es otra historia, un mundo de sacrificio, de trabajo... Lo que yo hice era Sant Felio, pero de verdad y con calidad, y que fuera arte. Cada galería nueva que abre se inventa cuatro o cinco artistas y ¿qué son? Nada. Hay una galería que fue a ARCO con 23 artistas. ¿Cómo puedes tener 23 artistas? ¿Qué son, buñuelos?

¿Y la Nit de l’Art?

La Nit de l’Art es lo mismo, es un exceso. Yo soy creador de la Nit de l’Art y no era esta la idea, pero bienvenida sea lo que tenga que ver con el arte. Pero la gente sacará su espíritu crítico, estoy convencido. ¿Por qué hay galerías que sí funcionan? Porque el espíritu crítico sale a la luz. No es solo la calle San Felio, pasa con mil cosas, con la moda, la música, la comida. ¿Has visto alguna vez tantos restaurantes y tanta estrella Michelin y tanta porquería que dan para comer?

Palma ha cambiado.

Palma no ha cambiado, se ha destruido, como todas. Cuando comencé a viajar, que empecé muy joven, ir a cada ciudad era una sorpresa. Desde que se ha globalizado, solo he ido a islas donde no haya tiendas, porque si te vas a Dubai, es como si estuvieras aquí. ¿Qué gracia tiene? Nuestra calle principal es toda de zaras... ¿Es normal? ¿Esto crea una ciudad cultural? No.

Hace unas semanas, había cola de turistas en Louis Vuitton.

¿Dónde se ha visto eso? ¿Esto es nuestro destino cultural?

¿Qué opinión tiene de las nuevas autoridades políticas?

Tengo la esperanza de que cambien algo. Porque lo que ha sido hasta ahora, tanto Es Baluad como el Solleric, como la Fundació Miró, que es un cadáver, no se hace nada, ¡de uno de los artistas más importantes del mundo! Si esto fuera Japón o Corea o cualquier ciudad cultural, la Fundació Miró sería la leche. Y si Pelaires ha sido algo en la historia cultural de Palma, que creo que sí, es porque ha tenido un rigor extraordinario y me ha costado mucha pena.

¿Siente reconocido el trabajo hecho?

No, pero no por mí. Si esto estuviera reconocido, la Fundació Miró estaría arriba, Es Baluard estaría arriba, no soy yo el que tiene que estar arriba. Ver Es Baluard como está me da llorera. Teniendo artistas internacionales, teniendo a Miró, Palma tendría que ser una ciudad fantástica. En este sentido no me siento reconocido. En otros sí, hay gente fantástica, todavía queda.