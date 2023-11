‘Paraules al sol’, novela inédita de Maria Antònia Oliver, retrata una historia de amor y toda una época

Con una «mezcla de alegría y tristeza», la familia de Maria Antònia Oliver (1946-2022) presentó ayer en la librería Embat Paraules al sol (La Magrana), una novela inédita de la autora manacorina que recoge las cartas que intercambió en 1968 con su entonces novio, el también escritor Jaume Fuster (1945-1998), ambos veinteañeros y con ganas de construir una vida juntos, pero obligados a estar separados. En esa correspondencia hablan de amor, pero también de literatura, de música, de lengua, de la libertad, del exilio y del dolor.

Oliver escribió esta novela a partir de las cartas que ella y Jaume Fuster, cumpliendo el servicio militar desterrado a Cabrera, se enviaban al poco de haber comenzado su relación. El libro recoge una selección de esas misivas, en las que los dos protagonistas se llaman Olívia Guillot y Yus Picó.

Ayer, la presentación de Paraules al sol estuvo a cargo de Margalida Oliver Cabrer, hermana de la autora (fallecida en febrero de 2022), su sobrina y albacea del legado de la escritora, Margalida Llull, y Àlex Martín, profesor de la Universidad de Salamanca y experto en la obra de Fuster y de Oliver.

Paraules al sol es una novela que Maria Antònia Oliver dejó escrita y que había presentado a los Premis Ciutat de Palma sin éxito en 2010, físicamente debilitada por las consecuencias de una septicemia que le impedían seguir escribiendo con normalidad. Después de ese intento por que fuera publicada y alguno más, igualmente infructuoso, la obra se quedó en un cajón.

«Ya sabéis que ella comentó muchas veces que intentaba escribir una novela sobre su trasplante, también sobre la muerte de Jaume, pero al ver que no podía, encontró en sus cartas una posibilidad de volver a publicar, porque ya estaban escritas, le gustaban mucho, aunque también dudaba de si eran buenas, y sólo era necesario un trabajo de edición y darles un toque de ficción para convertirlas en novela», contó ayer la sobrina de Oliver.

Margalida Llull también recordó cómo ella y dos chicas más habían ayudado a la escritora a transcribir las cartas. «Recuerdo la impresión que me daba ir leyendo mientras las transcribía y me impresionó tanta pureza de ambos, sus expresiones y su visión del mundo, con sólo veinte años, que yo le decía: Padrineta, tengo muchas preguntas, me tienes que contar esto, esto, esto... Pero vi que sus recuerdos se habían desdibujado y no podía contarme tanto como yo hubiera querido. Y entendí que lo que había dejado escrito, era ella, pero que yo no podía acceder a ella desde el presente sino a través de la lectura, como una lectora más», contó ayer Llull.

El libro más íntimo

Para Àlex Martín, este libro es un documento único por mostrar la parte más privada de la relación entre los dos escritores. «Paraules al sol es de gran importancia, es una novela epistolar, el libro más íntimo de Maria Antònia Oliver y Jaume Fuster», que además convierte al lector en «espectador de la vida de dos grandes escritores de la generación del 70».

Martín, codirector del Congreso de novela y cine negro de Salamanca e investigador del género negro y policíaco en lenguas catalana y castellana, conoció a Oliver al estudiar la obra de Fuster y entablaron cierta amistad. Paraules al sol, dijo, le ha ayudado a conocer mejor cómo fue la relación personal entre ambos.