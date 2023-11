Fuimos muy amigos y dejamos de serlo. Nuestra amistad cristalizó y existió en los últimos años de la adolescencia y primeros de la juventud. Su reverso, tras un primer tiempo de estira y afloja, ha durado hasta hoy. Desde el silencio por mi parte; desde un sentimiento que no adjetivaré, por la suya. Acabo de saber que murió ayer, jueves. De los años en que dejamos de tratarnos, no hablé antes, no lo voy a hacer ahora que no está. Pero del Soler que conocí en los años previos –los años felices de la amistad– sí puedo y creo que debo.

Fue él quien se acercó a mí para conocerme, por un poema que yo había publicado en la revista del colegio y que le gustó. Él ya estudiaba tercero de carrera (20 años) en Barcelona, yo hacía COU (17 años) en Montesión. Vino con Paula y nos fuimos al Bar Bosch: quería que comentáramos el poema: hablo del curso 72/73, medio siglo. Y allí, entre quintos de cerveza –una medida que luego desapareció del mercado– aparecieron Aleixandre y Cernuda, Pavese, Gil de Biedma, Ferrater y Barral. Como quien cita algunas claves comunes para activar una combinación feliz. Y esa combinación fue la de la amistad festiva –casi todo en él era una fiesta entonces– y en ella compartir libros, corrientes intelectuales –de Ibn Jaldún y Frantz Fanon a la Nouvelle Droite Française, éste fue el arco– novias, sus padres y tíos, bares y restaurantes –a los que siempre invitaba él; yo no tenía un duro–. A mí me gustaba la música pop-rock y a él las sinfonolas con canciones españolas –de Lolita a Camilo Sexto o Las Grecas, que festejábamos ambos con gran alegría, bailando en La estrella o donde fuera–. Me llevaba de ronda por esos bares –el Bruselas, nuestro Estado Mayor– y siempre, siempre, disfrutamos mucho: una educación sentimental sin reproche: sólo agradecimiento, dos finos y otra de sesos a la romana. La vida con él entonces –calles, terrazas y bares de tapas– era, repito, una fiesta. Y la combinábamos con versos desperdigados aquí y allá y opiniones contundentes sobre todo, en medio de grandes risas y un fondo elegíaco, propio de la edad: Mallorca, el período islámico –herencia de su primo el historiador– y cierto regodeo en la condición crepuscular del hombre: de los indios americanos, a los caballeros del Sur, los últimos de Filipinas, o el fin de los piratas: mitologías adolescentes que nos ofrecían un amplio abanico de analogías poéticas. Él era un seductor nato, de la escuela Gainsbourg (incluso había un cierto parecido, que se le acentuó con el tiempo, en el rostro): le gustaba gustar y le irritaba fracasar. De hecho, le irritaba todo aquello que no le gustaba o no entendía. Fuimos amigos; dejamos de serlo, pero aquellos años de nuestra amistad fueron lo suficientemente intensos como para no haberlos olvidado. Tan inseparables habíamos sido en aquella época que cuando nos conoció, Andreu Manresa escribió en este mismo periódico: ‘Tanto monta, monta tanto, Llop como Soler, Soler como Llop’. La parte buena del asunto.

Dos cosas últimas en la despedida: Soler fue poeta y calló: publicó cinco poemarios (uno en castellano y cuatro en catalán) y una antología de poesía mallorquina. Luego, el silencio y uno es lo que hace, no lo que hubiera podido hacer. Y hay una imagen que siempre he de recordar y que recreé en mi novela Reyes de Alejandría: la llegada a Palma, procedentes del barco de Barcelona, de tres estudiantes amigos entre sí: Juan Gamundí, Luis Ribot y Guillem Soler. Los tres con melena sobre los hombros, los tres con botos, pantalones acampanados y americana, los tres comiéndose el Born como quien se come la vida recién estrenada. Tanto Juan como Luís se fueron hace años. Ahora se habrán reencontrado con Guillermo: como todas las mañanas en el aula de Montesión –los jesuitas la llamaban brigada– donde se conocieron y estudiaron juntos el bachillerato. Por orden alfabético, como en su partida. También aquél fue un tiempo feliz.