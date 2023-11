Fermin Muguruza, músico fundamental en la historia del denominado rock radical vasco de los años 90, protagonizará un coloquio el próximo día 16 en el Teatre de Manacor, donde se proyectará la última película del también cineasta, Bidasoa 2018-2023, documental estrenado en la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Al margen de su carrera musical, primero con Kortatu y Negu Gorriak y posteriormente en solitario y colaborando con un sinfín de artistas, como Manu Chao, Albert Pla, Reincidentes, Mala Rodríguez, Amparanoia o Zebda, Fermin Muguruza viene cultivando el cine desde 2009, cuando inició su carrera como director con películas donde se funde lo político y lo musical, con títulos como 'Checkpoint Rock. Canciones desde Palestina' (2009), 'Next Music Station: Morocco' (2011), 'Zuloak' (2012), 'No more tour' (2013), 'Nola? Irun Meets New Orleans' (2015), 'Black is Beltza' (2018) o 'Black is Beltza II: Ainhoa' (2022).

Inmigrantes

"Bidasoa 2018-2023 es un documental que denuncia el cierre y el control policial de la frontera natural pirenaica atlántica del río Bidasoa, que impuso Francia en el verano de 2018 para evitar la entrada de los inmigrantes en tránsito hacia el resto de países europeos, lo que provocó 10 muertes en un solo año”, anuncia el colectivo organizador de este acto, 39 Escalons Cinemaclub

“Este documental recuerda a aquellas personas que perdieron la vida; recupera sus nombres, edades, travesías y sueños, dando a conocer así las historias personales tapadas sistemáticamente por las frías cifras de muertes. Además, da voz y pone rostro a varias activistas, a ambos lados del río, como representantes de las asociaciones Harrera Sarea (Red de acogida) y Bidasoa Etorkinekin (El Bidasoa con los migrantes)”, añade la nota.

La actividad tendrá lugar el jueves 16 de noviembre a las 19 horas en el Teatro de Manacor. La entrada cuesta 3 euros.