Dijous passat des de les pàgines d’aquest diari se’ns informava que el vice-secretari d’organització del Partit Popular, el senyor Miguel Tellado, acusava al senyor Pedro Sánchez de practicar una «hipocresia sense límits». El senyor Tellado assegurava que «la hipocresia de Sánchez no té límits perquè, mentre assistia al jurament de la Constitució per part de la Princesa d’Astúries, a la tarda negociava amb els republicans: un atac a l’essència de la nostra democràcia». Ho deia en un enregistrament de vídeo que el seu partit feu arribar als mitjans de comunicació i que, a més, hi ajuntava unes declaracions de la senyora Gamarra en què assegurava que l’acord entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana s’havia tancat amb «nocturnitat i alevosia» durant la nit que precedí el primer de novembre, festivitat de Tots els Sants. Vull dir que fou durant la nit del Halloween, amb la gent disfressada de bruixots i bruixes i les carabasses retallades en forma de calavera i il·luminades des de l’interior. Una nit en què la gent juga a fer-se por, en què uneix la por i el riure, en què venim a dir que la por, en haver-la vist de prop, no fa més que riure.

Una «hipocresia sense límits», que va dir el senyor Tellado, em sembla una afirmació excessiva. Per què el partit del senyor Tellado s’excedeix tant a l’hora d’insultar? Fa mesos que vomiten insults, que manipulen l’opinió pública. I he de dir que és propi dels hipòcrites manipular l’opinió, mentre inventen un discurs alternatiu que fan servir com arma de persuasió. Sense límits potser vol dir infinita. I afirmar que un home és un «hipòcrita infinit» és una bestiesa. M’hauria agradat més que hagués dit que la seva «hipocresia és eterna», perquè les coses eternes són aquelles que no tingueren principi ni tindran final. Quevedo diu a El Buscón que, asseguts en taula, a la fonda els serviren «una comida eterna».

És un hipòcrita aquell que diu que creu en la democràcia i llavors conviu i fraternitza amb la corrupció? És un hipòcrita el que dona lliçons als altres i llavors fa el que li passa pels dallons? La hipocresia és l’acte de simular qualitats, idees o sentiments diferents dels que es tenen en realitat? Sinònim de falsedat, de fariseu, de tartuf, de fingiment. Quan jo era al·lot se solia qualificar d’hipòcrita aquell que ve a dir-te: «fes el que et dic, no facis el que jo faig». La gent ho aplicava als capellans i frares. Als d’aquell temps, vull dir. Molière escriví Le Tartuffe ou L’Hypocrite de la qual hagué d’escriure tres versions perquè en prohibien l’estrena i no hi havia manera de representar-la en públic. El que posseïa el poder de prohibir-la s’hi veia massa retratat. Molière hi denuncia la hipocresia religiosa dels falsos devots, d’aquells que fan servir la religió per servir els propis interessos, per omplir-se les butxaques. També parlava de la hipocresia política: la d’aquells que s’omplen les butxaques mentre ens diuen que treballen pel nostre benestar.

És evident que l’afirmació del senyor Tellado no és innocent. Diria que en les seves paraules hi ha la voluntat de manipular la gent a força de mentir, a força d’intoxicar l’opinió pública. El senyor Pedro Sánchez havia dit, la cara alta, «cal fer de la necessitat virtut». Què vol dir? Sánchez necessita els vots dels diputats de Junts. Això és una evidència. Doncs ja que tenim aquesta necessitat, procurem reconvertir-la en una virtut: hem de fer que, en resoldre la nostra necessitat, la resolució esdevingui un benefici per a la col·lectivitat. Esdevingui la solució d’un conflicte. D’això se n’hauria de dir habilitat política. No es tracta de distorsionar la realitat, ni de falsificar-la, sinó que la proposta derivi en un bé desitjat o compartit. És bo de veure que per al senyor Tellado aconseguir transformar una necessitat en un bé col·lectiu és una forma d’hipocresia. I, encara més: una «hipocresia infinita». Que no pateixi, la hipocresia té els seus guardians: Pierre Bourdieu afirmava que, en temps del neoliberalisme, «els juristes són els guardians de la hipocresia col·lectiva». Ho deia l’any 1991. És cert que ha plogut, des de llavors. Li recomanaria al senyor Tellado, i que consti que no m’agrada fer pedagogia, que llegeixi el llibre De Mendatio, el tractat que Sant Agustí va escriure sobre les formes de mentir.