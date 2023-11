Pep Tosar, actor: «A Estellés no le hubiera gustado ser citado en la jura de la Princesa»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Qué queda del problemático Pep Tosar?»

No puedo responder, no me siento identificado con lo que correspondería a una visión de los demás.

¿El reivindicativo Tosar, entonces?

Reivindicativo es otra cosa. He luchado para desarrollar mis proyectos y, si yo soy problemático, ¿qué es Pedro Sánchez?

Está aquí como víctima.

Lo soy obviamente, una de tantísimas víctimas de las atrocidades de las carreras ilegales de la Serra. Vivo una película de horror, con un ruido infernal además del peligro físico.

Pero usted es de Artà.

Dejé Artà por Fornalutx para estar tranquilo, después de que se destruyeran todas las casas mallorquinas de mi barrio natal, pero está claro que me equivoqué.

‘El cuerpo en llamas’ ha sido un pelotazo.

Sí, un diez para Netflix por una gran historia, y la agente Rosa Peral no deja de promocionar la serie desde la prisión. La polémica crea curiosidad, y los espectadores pueden especular con la gran incógnita, ¿por qué mataron a su novio cuando bastaba con separarse?

¿Ha dirigido usted el vídeo de los Indignats de la Serra?

A ratos perdidos, he montado los miles de vídeos domésticos que tenemos los vecinos, porque los mallorquines desconocen la realidad. El resultado ha tenido más de cuatro mil visitas en una semana en Youtube.

Armengol citó ante los Reyes al poeta Vicent Andrés Estellés, que usted homenajeó en escena.

No perdí el tiempo mirando la jura de la Princesa. A Estellés no le hubiera gustado ser citado en un disparate de esas proporciones, aunque Armengol demuestre sensibilidad al mencionarlo.

Los moteros no se quedan callados al apearse de sus máquinas.

Siempre han sido agresivos, los moteros detestan a los vecinos porque se creen con todo el derecho. Y lo tienen, pero en un circuito. No se autorizan el tiro al plato o con arco en medio de una carretera.

¿Ha celebrado el regreso de Valtònyc?

Sí, y tanto, aunque no de forma expresa. Pobre muchacho, hay que ver cómo funciona esta autodenominada democracia homologada.

No pasó nada hasta que los héroes de Banyalbufar cortaron la carretera.

Ha funcionado cuando pasamos a la acción, nos llamaron de todas las televisiones de España, después de que nos tomaran el pelo durante cinco años el Gobierno, el Consell, el Govern, Tráfico, la Guardia Civil y Medio Ambiente. Con todos ellos nos hemos reunido hasta la saciedad, incluso nos pidieron que aportáramos medidas coercitivas.

¿Las series televisivas son una burbuja?

Son una extensión del campo de producción. Cada plataforma tiene su personalidad, porque Netflix o Filmin’ no programan lo mismo. El trabajo para los actores se ha multiplicado, aunque está mucho peor pagado que antes.

¿En las carreras ilegales corren funcionarios policiales?

Es un rumor muy difundido desde hace tiempo, y cuando el río suena, agua lleva. No tengo certezas de que haya profesionales del orden entre los corredores, ni soy policía para poderlo averiguar.

¿Qué le queda por hacer?

Acabar mis memorias y rodar el largometraje que ya tengo escrito. Espero lograrlo en dos años, la historia transcurre entre Londres y Barcelona, con una participación de Mallorca.

En todo caso, bienvenidos al ruido que el resto de la isla padece durante todo el año.

El 95 por ciento de la Serra se reparte en pequeñas propiedades, solo un cinco por ciento corresponde a ricachos con casoplones . Y la Tramuntana no se ha quemado porque la cuidan estos modestos propietarios, con olivares de reducidas dimensiones como el mío, más barato que un piso en Palma y con todos los inconvenientes de la distancia a la ciudad.

El actor cree que sabe lo que el poeta quiere decir.

Te has de sumergir en el autor, para impregnarte y tomar después una decisión sin decepcionarle. En eso consiste actuar. Cuando le consultaba una duda a Antonio Tabucchi, me replicaba: «¿En qué puta página pone eso? Yo escribo, tú lo reinterpretas y haces tu trabajo, la pregunta que me haces no es necesaria».

Usted que viaja tanto, acabará viviendo en un lugar sin motos.

Estoy buscando ya un lugar sin motos. A partir de ahora, el silencio y la tranquilidad serán lo más caro del mundo, porque se acerca la invasión de los drones.