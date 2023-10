Yazan Ibrahim, músico de los Altos del Golán en Mallorca: "La guerra, invadir tierras y matar a niños no es la solución"

¿Qué ha preparado para el concierto que le trae a Mallorca?

El concierto estará centrado en mi último álbum, Shams. Un disco que es fruto de una experiencia: lo que he aprendido de la música flamenca en España. Cuando llegué a España, en 2014, no sabía nada del flamenco, de su cultura, de la guitarra flamenca. Por entonces yo tocaba otros tipos de música, estaba más concentrado en la música tradicional, la música árabe tradicional, y también tenía un grupo de rock and roll, otro de reggae… La guitarra flamenca me abrió un nuevo mundo musical. Shams define todo este cambio que viví. En él hay ritmos y compases que no son propios del flamenco, sino de donde vengo yo, de Siria, Palestina, Grecia, Turquía, el Mediterráneo…

¿Qué músicos le acompañarán en Llucmajor?

Normalmente este espectáculo lo hacemos con un quinteto, pero en esta ocasión lo ejecutaremos a trío, con el cantaor valenciano Christian de Miguel Ángel y el percusionista gaditano Fran Ibáñez.

¿Fue la guitarra el primer instrumento que cayó en sus manos?

En mi infancia el primer instrumento que agarré fue el laúd árabe aunque no lo estudié. Lo tocaba mi hermano mayor, el único músico de mi familia. Lo tocaba siempre en las fiestas y todo el resto cantaba. Mi otro hermano era más rebelde frente a la música tradicional (risas) y trajo una guitarra a casa. Cuando la vi, me dije: esto es lo que quiero. Tenía ocho años. Ahí empecé a ir a clases de guitarra.

¿Qué papel jugó la música en su infancia en los Altos del Golán?

Un papel importante pero por la situación que tenemos allí, bajo ocupación [militar de Israel], nuestra música tradicional era difícil de consumir. No había muchos conciertos y el acceso a nuestros artistas no era fácil. Solo los podías escuchar, básicamente, en celebraciones como bodas y otras fiestas familiares. Con la llegada de un profesor ruso al pueblo (a Majdal Shams) se puso de moda lo de aprender música, y un montón de niños empezamos a ir a sus clases. La música, antes y también ahora, siempre me ha servido para conectarme conmigo mismo, para dejar de pensar en todo lo que sucede en el mundo, algo que es difícil estos días, para expresar lo que siento dentro de mí.

¿Por qué eligió Granada para residir cuando abandonó su tierra natal, Majdal Shams?

Mi plan no era quedarme en España cuando vine por primera vez en 2014. Iba a estar solo seis meses, por un curso de guitarra flamenca que hice en la Escuela Carmen de las Cuevas.

¿Cómo se le despertó su pasión por el flamenco?

Descubrí el flamenco en mi tierra, a través de un regalo que me hizo mi hermano: un disco del maestro Paco de Lucía. En aquel momento yo ya tocaba bien la guitarra clásica, participaba en concursos en Palestina, gané algunos premios… Pero cuando escuché la guitarra del maestro Paco, todo cambió, me dije: esto es otra cosa. Aquel disco, Almoraima, me abrió otro mundo y me trajo hasta España. En Granada he descubierto muchísimas cosas, no solo musicales, que también, porque me ha abierto a otros estilos de todo el mundo. Es una ciudad muy internacional en la que he conocido a amigos, de Grecia, de Argentina, que se han convertido en familia.

¿Cuál es su patria: Granada, España, Siria, quizá la música...?

En mis papeles está escrito “apátrida”. Llevo diez años ya viviendo en Granada, y en parte sí que me siento granadino. Cuando viajo y llego a Granada siento que estoy en casa. Pero soy apátrida por la situación de los Altos del Golán, una tierra que pertenecía a Siria y que ocupó Israel. Nos negamos a tener la nacionalidad israelí, así que nos quedamos sin nacionalidad.

¿Confía en que pronto se llegue a una solución en la guerra entre Israel y Hamás?

Es muy difícil, por la injusticia que se está dando, por las falsas noticias que circulan, nadie puede confiar en lo que escucha. Yo tuve la suerte de salir de allí, de mi pueblo, cuatro días antes de que empezara esta guerra. Para mí son días difíciles, me gustaría estar con mi familia, con mi gente, y no estar pendiente del móvil todo el día. Encontrar una solución es muy difícil, y no sé si existe. La solución es que paren de bombardear Gaza, que sean un poco humanos, porque lo que está ocurriendo es de una inhumanidad absoluta. Seguir haciendo la guerra, invadiendo tierras y matando a niños no es la solución. Que se diga que Estados Unidos va ayudar a solucionar el conflicto es una mentira. Yo tengo la teoría de que los fuertes siempre se hacen más fuertes y los pobres, más pobres todavía. Este mundo es muy injusto.