La banda británica de rock Jethro Tull actuará en el Auditorium de Palma el 24 de febrero, a las 20 horas. Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes, 23 de octubre.

Jethro Tull, liderada por el cantante y flautista escocés Ian Anderson, surgió en los años 60 y logró irrumpir en la escena internacional con un sonido nuevo que supuso un gran impacto global. Entre 1971 y 1975 editaron una serie de álbumes que son considerados obras maestras de la música popular: Aqualung, Thick as a brick, Living in the past, A passion play, Minstrel in the gallery...

En el concierto Jethro Tull repasa con exquisita contundencia casi todos sus grandes éxitos y, además, presenta algunos temas de The zealot gene (2022) y RökFlöte (2023), sus últimos trabajos de estudio desde 1999.

Los precios de las entradas para ver a la banda en directo en el Auditorium son platea: 90€, 75€ y 65€ y anfiteatro: 65€, 55€ y 45€.

El regreso de Jethro Tull, con una gira mundial anunciada a finales de 2019 y truncada por la pandemia, se concretó en 2022 con la edición de The zealot gene, primer disco con nuevo material desde J-Tull dot com, de 1999, y la subsiguiente gira mundial. Ya en abril de este 2023 apareció RökFlöte, álbum que relaciona la mitología nórdica con nuestro presente y que comienza con un 'spoken word' de la islandesa Unnur Birna Björnsdóttir, que introduce una docena de canciones de rock definidas por la voz de Anderson, las guitarras y las flautas marca de la casa.