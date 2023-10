El sello distintivo del Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) está de celebración. La sección Made in Baleares cumple 10 años desde su creación. Es una parte del programa que ha crecido al ritmo del certamen y, por ello, esta edición cuenta con hasta 41 títulos MIB.

Esta selección sirve para reivindicar la gran producción que se lleva a cabo en el archipiélago. "A través del Made in Baleares, Evolution demuestra su apoyo a la industria cinematográfica local y su compromiso para contribuir a su crecimiento”, ha expresado la directora del festival, Sandra Lipski. Además, es una sección que refuerza el objetivo principal del festival, de unir culturas y unir personas, ya que permite a los profesionales baleares entrar en contacto con los invitados internacionales.

Desde sus inicios, Made in Baleares ha contado con la colaboración de la Fundació Mallorca Turisme, una entidad que promueve la proyección y los puentes entre las Islas Baleares y la comunidad internacional de cineastas.

Primer estreno

El primer director que estrenó un largometraje en la sección MIB fue Toni Bestard, cineasta reconocido en la industria local y estatal. Presentó El perfecto desconocido y desde este primer estreno, el festival ha seguido de cerca toda su filmografía. Se han proyectado algunos de sus cortometrajes, por ejemplo, Foley Artist en 2014 o Semillas en la pasada edición.

“Para mi Evolution es un festival muy familiar, un lugar de encuentro y estoy muy agradecido a las oportunidades que da a los cineastas baleares, tanto los consolidados como los jóvenes, estudiantes y nuevos talentos”, afirma el cineasta y añade que, en su opinión, “EMIFF es una ventana fantástica para dar visibilidad a los trabajos de los profesionales baleares hacia el exterior”.

Otro cineasta balear que ha presentado sus cortometrajes en EMIFF a lo largo de la última década es Jaume Carrió. Entre ellos, Chat vol dir Moix en 2016 y el más reciente Un parell de cançons després en 2022. Este año no estrena proyecto, pero participa como jurado en la categoría de mejor cortometraje internacional de acción real.

Nombres destacados

Tanto Bestard como Carrió son dos ejemplos representativos de la esencia de Made in Baleares, aunque la lista es muy larga. Destacamos también la selección de “24 horas con Lucía”, de Marcos Cabotá en 2013; el documental "Adventure Mallorca", de Andreas Ewels en 2014 y “L’efecte aleatori” de Nofre Moyà en la misma edición. En 2015 el festival contó con “Stones from the desert” de Max Olivier y Bruno Jubin, “Ponerse al día”, de Pep Bonet y “Sling Shot” de Alex Marin. De la edición de 2016, destacamos “Martha”, de Florian Gottschick así como “Bittersweet Days” de Marga Melià.

Made in Baleares es un reflejo de la evolución de la industria local y de su potencial. En esta edición se han seleccionado un total 41 títulos MIB que lo demuestran, entre ellos cortometrajes, largometrajes, ficción, documental y múltiples categorías.

'Jo, punk'

Del apartado documental, marca esta edición el estreno mundial de “Jo, punk”, de Dani Cuesta. Su director se ha mostrado muy contento y agradecido de estrenar oficialmente en Evolution una película que “presenta una retrospectiva del movimiento punk en Mallorca, desde los años 80 hasta la actualidad” y que va más allá de la música, ya que “retrata el contexto social, cultural y político de las últimas décadas”. En principio planteaban incluir pocas entrevistas, pero finalmente veremos testimonios de más de 50 personas en el documental. Han pasado “mucho tiempo y muchos meses con este proyecto", según explica Cuesta, y ahora el trabajo verá la luz.

Entre los cortometrajes documentales, subrayamos la selección de “Uns segons en cel·luloide”, de Ferran Bex. Es un cortometraje que muestra el punto de vista de las personas que participaron en el rodaje “Bearn o La sala de las muñecas” en Bunyola. Su proyección servirá para conmemorar el 40º aniversario del estreno de la película.

Por último, son remarcables dos proyectos de ficción. Por un lado, “Women and Roads. The Way to Yourself. Mallorca” de la directora rusa Kristina Kretova residente en Mallorca. Su historia trata de tres mujeres de origen ruso y ucraniano que recorren Mallorca en coche y con una cámara en busca de historias reales. Por otro lado, destacamos el cortometraje LGTBIQA+ “Reflections”, de Kane Kwik, nacido en Mallorca. Es un film muy íntimo que explora el impacto mental antes, durante y después de la decisión de salir del armario.

Lista completa de los títulos Made in Baleares seleccionados en esta edición.

FICCIÓN

Largometrajes MIB sección oficial:

Tomorrow somewhere by the sea, Patrick Büchting (rodado parcialmente en Mallorca)

Beach House, Hèctor Hernández Vicens

Largometraje MIB en la sección Debut Internacional

The Young Arsonists, Sheila Pye (directora afincada en Pollença)

Cortometrajes MIB:

Ben, Miki Duran

La Nau / The Aircraft, Guillem Miró

Fiona, Rafa Cortés

Happy Birthday Milton Pringle, Luna Macarena Campiglio

Anecoica, Marcos Callejo

Historias encontradas (Mallorca) / Found Stories (Mallorca), Iván Valen

L’estrena / The Premiere, Júlia Castaño, Antonio Juan Galicia

The Perfect Woman, Alisa Selishchava

Vens a cercar-me? / Can you come?, Rubén Capilla

Nerdy Driver, Josep Antoni Ribas

Otra Historia de Fantasmas, Alfonso Morrillas

Fantaterror, Oscar RIP, Néstor Arranz

Les coses que mai et vaig dir / The things I never told you, Marina Rueda

Cortometrajes MIB en la selección internacional:

Reflections, Kane Kwik

Hollywood Mehtod, Rainer Lipski (director residente en Mallorca)

24 Siete / 24 Seven, de Santiago Requejo. Coguionista: Llorenç Ramis (Islas Baleares)

Entre dos islas / Between two islands, Hideki Nakazaki. Productor: Javier del Álamo (Islas Baleares).

Idrissa Abara, Jordi Rullan

Largometrajes documentales MIB sección oficial:

Jo Punk / I Punk, Dani Cuesta

Women and Roads. The Way to Yourself. Mallorca, Kristina Kretova, Anna Kameneva

Maria i la pel·lícula oblidada, Núria Abad y Marta Hierro

Largometrajes documentales MIB en la selección internacional:

El olvido del mar / Ocean's Oblivion, Mirella R. Abrisqueta (trata un tema relacionado con Mallorca y está rodado parcialmente en la isla)

Cortometraje documental MIB

Diari d'un operador cinematogràfic, Dani Seguí

Garingola, Antonia Pujol

Uns segons en cel·luloide, Ferran Bex

Cortometraje documental MIB en la selección internacional:

Hijos de África / Sons of Africa, Julio Pérez del Campo y Carles Bover

Cortometraje experimental MIB:

Tu piel es la galaxia / Your skin is the galaxy, Jose Domingo

Vídeo Musical MIB:

Our House in On Fire, Jaume Porcel

Piropo / Catcall, Marta Delas

Almas / Souls, Virginia Mercedes C.B.

Addicted, Aaron Dormer

Tu sonrisa, Fran García

Cortometrajes Estudiante MIB:

Carlos Vaquer vs The Asterisks, Carlos Vaquer

Qui sent música, Marina Rueda

Dansa Abissal, Margalida Batle

Chronicles of a sodium chloride grinder, Pau Amer

Cloe, Paula Servera

Rastres, Marta Lladó