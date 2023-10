Diego González Carrasco, presidente del Patronato de la Escuela Universitaria Adema y socio creador de este centro educativo, hoy referente en enseñanza sanitaria y, recientemente, en Bellas Artes por su metodología innovadora educativa y tecnología a la vanguardia 3D háptica. También, ha ostentado cargos en el Govern, donde fue delegado de Presidencia para el Deporte y director general de Consumo. Ha recibido el premio Pyme del año 2020 de Balears por la Cámara de Comercio de Mallorca y fue finalista nacional Responsabilidad Social en 2019 por las Cámaras de Comercio de España y Mallorca, entre otros reconocimientos.

«Adema cumple este año su 30 aniversario y se ha convertido durante todo este tiempo en un centro de enseñanza de referencia en el panorama local, nacional e internacional por su innovación e impulso a la responsabilidad social a través de su Fundación Adema+, apostando por acercar títulos oficiales hasta las islas para que los jóvenes pudiesen estudiar cerca de casa con la mayor calidad académica, generando empleo, reteniendo el talento en nuestras islas y promoviendo la tecnología de vanguardia», resalta González.

El centro tiene varios proyectos en marcha dentro de la búsqueda de la excelencia académica y el impulso a la investigación. «Queremos poner en marcha una línea de Bellas Artes en inglés para sumar sinergias en diversos proyectos investigadores con universidades nacionales e internacionales. Nuestra metodología educativa innovadora favorece que el alumnado participe en diferentes líneas de trabajo y exposiciones para dar visibilidad a sus habilidades, destrezas y aptitudes. Hemos colaborado con diferentes instituciones y tenemos acuerdos de colaboración dentro de nuestro Plan de Estudios con distintos espacios, fundaciones y museos que iremos poniendo en marcha según vayan avanzando los diferentes cursos del Grado. Una de nuestras líneas estratégicas es trabajar en un campus externo rizomático en colaboración con otros espacios profesionales del sector de la creación artística. Nuestros docentes y estudiantes van a estar, a través de los proyectos de aprendizaje de creación e investigación, en constante contacto con diferentes escenarios y ambientes, tanto de nuestras islas como la Fundación Barceló, Art Palma Contemporani, Fundación La Caixa entre otros, como fuera de nuestras fronteras», explica.

Anualmente organizan una Art Week, jornadas internacionales e interuniversitarias con profesionales de Universidades de primer orden internacional por lo que tiene firmados convenios de colaboración con centros como Columbia University- Chicago College of Arts, University of the Arts London (formada por las facultades de Central St. Martins, Chelsea, Wimbledom y Camberwell), Leeds Arts University y Academia de Brera- Milano, entre otras.

«En Mallorca hay una muy buena oferta de residencia artísticas para atraer artistas nacionales e internacionales. Las Baleares son un extraordinario polo de atracción donde se genera un interesante crisol artístico», explica González y añade: «Es la primera vez que se organiza la Conferencia de Decanos y Decanas de Bellas Artes en Palma, y es de suma importancia y relevancia que tengamos su apoyo y respaldo, ya que todos sus integrantes, delegaciones de Facultades como la Complutense de Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Málaga, La Laguna, Teruel, País Vasco-Bilbao, Castilla La Mancha-Cuenca, Salamanca, Politécnica de Valencia, Murcia, Rey Juan Carlos I, Pontevedra, Adema-Islas Baleares, Miguel Hernández d’Elx-Altea tomarán el pulso a la realidad artística de nuestras islas y conocerán nuestro trabajo desde cerca». Dicho encuentro se encarga, desde el año 2003, de coordinar y colaborar para configurar los estudios universitarios en Arte, con la mirada puesta en afrontar los nuevos retos que plantea la constante evolución de la educación universitaria en Bellas Artes, defender los intereses comunes de los centros universitarios que imparten estos estudios e impulsar la colaboración en investigación, añade González.

Desde Adema se está explorando la posibilidad de traer un congreso internacional que nace de las raíces de su Art Week y donde consideran Can Oleo y Can Balaguer como dos marcos incomparables que acogen reuniones de trabajo en los que han colaborado el Govern y el Ayuntamiento de Palma. Uno de los actos centrales lo va a protagonizar la exposición Territorios de cambio, una exposición colectiva de docentes, investigadores y estudiantes de las Facultades de Bellas Artes españolas que tendrá lugar en la Fundación Barceló y que permanecerá abierta hasta el próximo día 25 de octubre. Los procesos que conforman esta exposición manejan diversos lenguajes artísticos.

El presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Bellas Artes de España, Alfonso Ruiz, animó ayer, durante la inauguración de un encuentro en Palma a «poner en marcha lo antes posible un Plan Estratégico Nacional de Evaluación de la Investigación en Bellas Artes».