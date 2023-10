Mikel López Iturriagau: «Iggy Pop es la banda sonora de la sobrasada, un embutido explosivo»

¿Qué pasión se le desató primero: la música o la cocina?

La música en mi vida siempre ha sido muy importante. Soy el pequeño de seis hermanos y en mi casa el pop siempre estuvo presente. Empecé siendo periodista musical y me metí en el periodismo gastronómico mucho más tarde, en 2009.

¿Cada plato tiene su banda sonora?

Si me pongo poético te diré que sí, que a determinados platos les puede ir una música u otra. Por ejemplo, al típico plato asiático con mucha mezcla, dulce, ácido, picante y salado, le pondría una música mucho más animada que a una sopita de verduras, a la que le iría bien una balada.

¿Y a una sobrasada?

Algo de punk rock de finales de los 70, al tratarse de un alimento bastante contundente y explosivo en la boca. Algo de Iggy&The Stooges o de Carolina Durante. Es uno de mis embutidos favoritos y no lo digo por estar en Mallorca.

¿Cuál ha sido el último producto de la isla que ha descubierto y le vuelve loco?

Unas galletas cuyo nombre no recuerdo... sí, las ARTÀsanes. Me parecen fentanilo, droga adictiva cien por cien. Me encantaron.

¿Quién le enseñó a cocinar?

Mi madre, ella me dio las primeras nociones, todo vía telefónica. Todo el día le daba el coñazo para que me dijera cómo se hacía el marmitako y las patatas con chorizo. Por supuesto sin ninguna cantidad y todo con los términos típicos de madre. Eso me ayudó a espabilar. Luego aprendí un poco más técnicamente en la Escuela Hofmann, en Barcelona.

¿Se puede cocinar hoy en día con los precios de los alimentos por las nubes?

Está jodido. Puedes hacer cosas decentes siendo un poco inteligente y yendo a los productos más de temporada, más asequibles. Sobre todo con la fruta y la verdura, se está poniendo complicado lo de los precios. Es una locura. Pero para comer bien no hay que complicarse la vida, es erróneo pensar que para comer bien hay que estar horas y horas guisando.

Como periodista que es, ¿qué le produce indigestión a nuestra profesión?

La pérdida de la independencia y la precariedad.

Los líderes de la Cumbre Europea de Granada han degustado un menú de 140.000 euros.

Tampoco les vas a poner ensaladilla rusa del Mercadona, que está muy buena, por cierto (risas). Me parece más obsceno pensar en la cantidad de comida que se haya podido desperdiciar en un evento de ese tipo. Pero bueno, quizá los gobernantes tal y como están los precios de los alimentos deberían de mostrar un pelín más de humildad en este tipo de fastos.

¿Cómo reduciría usted el desperdicio alimentario?

Una gran parte de ese desperdicio se produce en los hogares. Lo que intentamos desde El Comidista es enseñar a la gente a comprar bien, a conservar la comida y a transformarla para tirar lo menos posible. Pero hay un gran sistema montado alrededor que nos empuja a comprar más de lo que necesitamos y a acabar tirando comida. Faltan medidas más políticas para intentar parar este delirio.

¿Qué le parece la oferta gastronómica de Magaluf?

No la conozco pero no he recibido muy buenas informaciones al respecto.