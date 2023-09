Enguany, Diario de Mallorca es va fer ressò que les illes Balears i Pitiüses venen més vi que mai, i que la producció i demanda dels seus vins rosats i blancs s’ha duplicat des del 2010. Aquest augment de vendes està relacionat amb el fet que a Mallorca hi deu haver quasi un centenar de cellers i que, d’aquests, devers quaranta es varen crear entre els anys 2010 i 2020. El motiu d’això és que tenir un celler a Mallorca es va convertir en una nova moda per als estrangers rics, com molt bé va explicar, ara fa dos anys, el periodista Toni Jaume Martorell en un article al diari Ara Balears.

Aquests nous cellers han permès impulsar una mica més el vi mallorquí dins l’illa i més enllà de la Mediterrània. Ara bé, malgrat aquest interès dels de fora per la vinya mallorquina, cal dir que la majoria dels vinaters autòctons continuen amb la seva propietat i, per tant, en mantenen l’essència i, també, el capital. Tot i això, hi ha veus que prediuen que a la llarga, els cellers petits podrien ser engolits pels més grossos o, fins i tot, per multinacionals, la qual cosa seria un desastre per als mallorquins perquè perdrien el control d’una de les poques indústries agrícoles exitoses que tenim.

Mentrestant, tenim la sort de comptar amb artesans que continuen fent bon vi. Un exemple és el celler Vi d’Auba, encapçalat per Miquel Vetla, qui començà la vinculació amb aquest sector l’any 2006. Com molts altres companys de professió, ja siguin mallorquins o estrangers, s’ha trobat amb dificultats per trobar personal per fer feina a la vinya, però finalment se n’ha sortit.

La manca de mà d’obra es pot solucionar de diverses maneres: apujant el sou –sempre que sigui econòmicament viable– i creant futurs treballadors a través de la formació. Sobre aquest darrer aspecte, l’institut de Felanitx és l’únic de Mallorca que forma futurs professionals d’aquest sector amb els estudis de grau superior de Vitivinicultura. Els alumnes hi aprenen els fonaments de la vinificació, les tasques d’implantació i manteniment de la vinya, les anàlisis enològiques, el tast i molt més. Els estudis es varen començar a cursar en aquest centre públic el curs 2018-2019 i cada any en surten titulats una desena de nous professionals. Alguns d’aquests alumnes es decanten per la formació dual intensiva, la qual els permet tenir un contracte laboral amb un celler. La matrícula encara és oberta i s’hi poden fer inscripcions fins al 16 d’octubre.

Per celebrar que totes persones que en surten titulades tenen feina, brufarem amb el Picot Blanc de Vi d’Auba de l’anyada 2022. És un vi jove, que no ha reposat dins fusta. S’elabora amb un cupatge de chardonnay (45%), premsal blanc (25%), giró ros (25%) i moscatell (5%). Destaca pel seu color groc viu, per les aromes tropicals i per tenir una bona acidesa en boca. L’etiqueta és una obra de Toni Garau i avisa que el Picot Blanc és excel·lent per acompanyar un bon peix fresc, millor si és torrat a la graella.