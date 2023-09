Nuria Amigo publica su primer cuento infantil y rinde homenaje a su hija fallecida

Nuria Amigo (Alicante, 1975) acaba de publicar su primer cuento infantil, Lucía en París (editorial Rimpompante), escrito e ilustrado por ella y que pretende ser el inicio de una colección de libros de aventuras con la que dar a conocer ciudades. Pero, además, es un «homenaje» a su hija Martina, que murió un día antes de la fecha prevista de parto. Ella es, junto a sus hermanos, una de las protagonistas de esta historia. La autora, residente en Mallorca, lo presentará este viernes, 29 de septiembre, por la tarde en L’Atelier by Porto Pi, con un cuentacuentos y un taller de collage impartido por ella, a las 17 y 19 horas.

Recordar y homenajear a su hija Martina siempre estuvo en la mente de Nuria Amigo. En un principio, lo iba a hacer con un corto audiovisual, por su formación y experiencia laboral en ese campo, pero lo que le salía le parecía «muy deprimente». Tras estudiar el grado de diseño gráfico, pensó en hacer una colección de cuentos, Los viajes de Lucía, que ha fructificado ahora con esta primera publicación, en la que Lucía (inspirada en su hija mayor) es una niña que cada noche viaja a una ciudad gracias a una bola del mundo que le ha regalado su abuela. Y en París está acompañada de una amiga imaginaria, que es Martina. «Además de visitar países, también hay una historia, una subtrama de los personajes, consistente en saber si estos viajes son un sueño, si la bola del mundo es mágica... Y se verá en los próximos cuentos», explica la escritora.

Lucía recorre París, pero también habla a sus lectores de pintores, actrices, cantantes, como Edith Piaf, entre otras personas relevantes, que vivieron allí. Y así lo hará con cada destino de esta colección, señala Amigo, que ha aunado su afición por viajar con la creación artística. «He juntado un poco todo en este cuento, es un diario hecho ficción infantil», comenta. En esta primera entrega también aparece su hijo Mario, que en la siguiente aventura, en NuevaYork, cobrará más peso. Le queda Valeria, su hija pequeña, «que merece una historia aparte», bromea.

En cuanto al diseño de los personajes, buscaba originalidad y «que estuvieran entre la realidad y la ficción», por ello utiliza el collage, en el que emplea fotografías de sus viajes y papeles pintados con acuarela y digitalizados.

En el cuento no se explica la historia de Martina, pero es una vivencia que Nuria Amigo comparte sin problema en otros ámbitos al hablar de su publicación. «Hay un tabú alrededor de este tema, un tabú social, familiar, por eso he tardado tanto tiempo en hacerlo», comenta sobre este homenaje a su hija fallecida antes del parto. La escritora e ilustradora cree necesario «visibilizar y normalizar algo muy duro» como es una muerte perinatal. «Cuando me pasó, me di cuenta que había más gente a la que le había pasado. Y me reconfortó en mi dolor, en el proceso de duelo, saber que es una cosa que pasa», añade la autora.