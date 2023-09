La simfònica i més

Avui vespre i dins el marc del Festival, l’Orquestra Simfònica enceta la temporada de concerts amb un programa que inclou el Vals Trist de Sibelius, el Concert per a flauta de Nielsen (amb el solista Rafael Adobas) i la Simfonia número 39 de Mozart. Pablo Mielgo dirigirà la sessió a partir de les 21 h a l’església parroquial del municipi. Es tracta del primer concert que presenta la formació després de les vacances estiuenques i serà també preludi de l’inici dels concerts d’abonament que enguany es faran a tres seus: Teatre Principal de Palma, Trui Teatre i Auditòrium, a més d’algun altre a l’Auditori de Manacor.

Però no només de música d’orquestra viu el melòman. Avui matí (11.30 h) podeu anar a Alaró i escoltar l’orgue de l’església de Sant Bartomeu. Miquel Bennàssar interpretarà peces de Buxtehude, Cabezón, Couperin i Bach.

A l’Auditori d’Alcúdia, avui també finalitza el Festival de Jazz (21 h). I ho fa a través d’unes formacions integrades per dones, el Jazz Band quartet i Alternatilla all women.

A Pollença, acaba el Festival Txaikovsky, organitzat per l’Orquestra de Cambra de Mallorca. El concert serà en el claustre de Sant Domingo a les 20 h i amb una proposta curiosa i valenta, la que ofereix el pianista de jazz Diego Hervalejo amb el seu trio. El títol de la sessió és A meeeting with Tchaikovsky i ,en ella, ens trobarem amb versions heterodoxes de la música del compositor rus i d’altres com Rakhmaninov.