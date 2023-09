Nit de l'Art en Palma: La artista Inês Zenha sumerge al público en la Pelaires

Tras la Nit de l’Art, la artista Inês Zenha pondrá rumbo al Thyssen, pero este sábado presentará en la Pelaires su primera individual en España, que sumerge al público «bajo el agua» o «dentro de uno mismo» para «transformar la ira y el silencio en actos de resiliencia y amor». Lo explicó este viernes la joven portuguesa en la decana de las galerías de Palma, que para la cita cultural también expone a Oliver Osborne y Diego Delas, los tres en el evento por excelencia de las artes visuales en la isla.

Con el título Everything that has been swallowed must return (Todo lo que ha sido tragado debe volver), la pintora y escultora que se ha formado en la prestigiosa Saint Martins confronta «todas las emociones impresas en uno a lo largo de la vida» y utiliza el agua como metáfora debido a que es «muy inspiradora y en constante adaptación a nuevos entornos».

Afirmó que desarrolla su trabajo «desde una perspectiva queer», por lo que los símiles del cambio y el viaje que muestra el agua le son muy útiles. «Los personajes se sumergen y se ayudan unos a otros porque no pueden respirar en un entorno que no es natural para los humanos, una metáfora de la encarnación queer. El apoyo de la familia y amigos es básico para poder hacerlo», añadió sobre el significado de su obra.

Cerámicas

En cuanto a las cerámicas que también expone en Pelaires, Inês Zenha detalló que los monstruos reflejan «cómo se han retratado a los queers históricamente», pero ella los representa para «explorar la ambigüedad de lo monstruoso» con una mezcla de «amor tierno, esperanza, dolor e ira».

El artista Oliver Osborne trae a la isla Manganese blue con parte de su obra más reciente sobre lino y papel, donde un bello retrato de su hijo, otros personales, además de históricos y naturaleza muerta destacan por el uso del color, el azul manganeso, que da forma a los motivos. Es la segunda vez que este pintor escocés ofrece una muestra individual en la galería de la calle Can Verí y también ha participado en las ferias Art Basel y ARCO, entre otras.

En el pequeño espacio Cabinet de la Pelaires se expone una selección de la gran individual que Diego Delas realizó en el CAB de Burgos, que aquí ha titulado The attic of my daydreams is my grandmother (El desván de mis ensoñaciones es mi abuela). Son tres textiles a modo de murales y una pieza bajo el título Dientes de leche.

Para la comisaria de la muestra, Cristina Anglada, «Delas destaca por su brillante capacidad y curiosidad, que va mezclando experiencias personales y memorias», es decir, «como ese ático en el que se van acumulando las cosas a la espera de una segunda oportunidad o para ser olvidadas». Él no quiere relegarlas, por lo que «de manera muy poética y personal, sugiere y activa los recuerdos» a través de piezas de su infancia rural, entre ellas telas de colchones y sacos de comida de los animales. También es relevante su visión de «la casa como cuerpo, con sus marcas, sus tatuajes, un lugar habitado, como esas arquitecturas vernáculas de los lugares rurales, que encierran un folclore que se ha perdido».